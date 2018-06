European Tree Climbing Championship in Thoiry/Frankreich

Vom 29. Juni bis 1. Juli werden Europas 70 beste Baumkletterer an der Europameisterschaft im

Baumklettern im wunderschönen Thoiry in Frankreich teilnehmen. Teilnehmende Nationen sind AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NL, NO, SE. Die Disziplinen sind den Arbeitsbedingungen der Baumpfleger nachempfunden, wobei Professionalität und Sicherheit im Vordergrund stehen.

Als erstes wird in den sog. „preliminary events“ angetreten, bei welchen die Teilnehmer in folgenden Disziplinen bestehen müssen:

• aerial rescue (Rettungsklettern)

• speed climb (Schnellklettern)

• throw-line (Wurfleine)

• foot-lock (“Footlocken”)

• work climb (Arbeitsklettern)

Die Athleten mit der höchsten Punktzahl qualifizieren sich für die “Masters Challenge”, die am nächsten Tag stattfindet und alle Disziplinen noch einmal in einer Masterdisziplin vereint.

Der Gesamtgewinner qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft im Baumklettern in den USA.

Fotos 2017 Deventer Niederlande:

Weitere Information unter: http://www.itcc-isa.com/events/regional/etcc/etcc.aspx

Quelle und Bildquelle: International Society of Arboriculture | Smaragd Medien GmbH