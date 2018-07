Lauflampen für Nachtaktive

Mit der neuen NEO-Serie für Läufer steht bei Ledlenser das Thema Sicherheit im Fokus

Sehen und gesehen werden ist insbesondere bei Laufeinheiten in der Dämmerung und bei Nacht wichtig. Ab sofort werden die Tage wieder kürzer und da gilt es, mit der passenden Beleuchtung die Wege auszuleuchten. Ledlenser stellt die Sichtbarkeit und Sicherheit für Läufer in den Fokus der neuen Lauflampenserie „NEO“. Mit drei Modellen stattet der Lichtspezialist aus Solingen sowohl Stadtläufer als auch Trailrunner mit spezifischer Lichtqualität aus. Für die Produktentwicklung konnte die Marke auf die Expertise des erfahrenen Langstreckenläufers Jan Fitschen setzen.

Die drei neuen Lauflampen der Serie NEO bieten für jeden Läufer und jede Umgebung das richtige Licht. Die NEO4 und die NEO6R sind dank Wide Beam Lichttechnologie speziell für den urbanen Läufer ausgelegt. Die dritte Stirnlampe der Serie, die NEO10R, ist die perfekte Lampe für die Feierabendrunde Offroad. Dank einhändiger Fokussierbarkeit wird hier der Weg optimal ausgeleuchtet und kein Stolperstein zum Risiko.

An der Entwicklung der NEO-Serie war maßgeblich Jan Fitschen beteiligt. Als 28-facher Deutscher Meister im Langstreckenlauf und Europameister über 10.000m, kennt Fitschen die Bedürfnisse von Läufern sehr genau: „Beim Laufen in der Dunkelheit ist es mir extrem wichtig, dass ich von anderen Verkehrsteilnehmern und Läufern frühzeitig gesehen werde. Eine Stirnlampe erhöht die Sichtbarkeit aktiv wie die Scheinwerfer bzw. Lichter bei einem Auto oder Fahrrad“. Im Vergleich zu reflektierenden Elementen an Bekleidung und Schuhen wird ein LED-Licht deutlich früher und aus größerer Distanz wahrgenommen.

Durch das Expertenwissen von Fitschen entstand auch der bisher einzigartige Brustgurt, der eine Anbringung der neuen Stirnlampen auf Brusthöhe erlaubt. „Auch, wenn ich zu 80 Prozent alleine laufe, bin ich sehr gerne in der Gruppe unterwegs. Hier war bisher immer das Problem, dass man sich mit den Stirnlampen gegenseitig blendet, sobald man während der Unterhaltung den Kopf zum Laufpartner dreht. Mit einer Lampe auf Brusthöhe passiert das nicht mehr und die Strecke bleibt immer optimal ausgeleuchtet“, so Fitschen.

NEO4 und NEO6R – sehen und gesehen werden:



Die beiden Lampen für Laufeinheiten im städtischen Umfeld NEO4 und NEO6R fallen besonders durch den speziell für Läufer entwickelten Wide Beam Lichtkegel auf. Die Linsentechnologie ermöglicht neben einer 150 Grad breiten Ausleuchtung der Strecke im Nah- und Fernbereich, auch die Wahrnehmung des Läufers von der Seite. Ein rotes Rücklicht sowie ein reflektierendes Kopfband sorgen für besondere Sichtbarkeit und damit für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Neigt sich der Batterie- bzw. Akkustand dem Ende, wird der Läufer durch Aufblinken der Lampe darüber informiert. Die Stirnlampe kann dann selbst in der hellsten Leuchtstufe noch weitere 30 Minuten genutzt werden. Danach greift der Back-up Mode, der über eine Stunde Restlaufzeit auf geringer Stufe garantiert, sodass der Läufer sicher den Weg nach Hause findet.

Zwei verschiedene Energiemodi ermöglichen dem Läufer eine individuelle Einstellung. Dank intelligenter Technik wird im Energiesparmodus die Lichtstärke angepasst und sorgt so für eine maximale Akkulaufzeit. Im Gegensatz dazu kann eine gleichbleibende Lichtleistung ausgewählt werden. Zudem ermöglicht der stufenlos schwenkbare Lampenkopf ein individuelles Ausleuchten der Strecke. Mit bis zu 240 Lumen leuchten die NEO4 und die NEO6R bis zu 30 Meter weit. Im Low Power Modus wird eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden erreicht.

Im Lieferumfang der NEO6R ist ein Brustgurt enthalten, der für einen beleuchteten Laufweg sorgt, egal wohin der Kopf des Läufers gerichtet ist.

UVP NEO4: 29,90 EUR | UVP NEO6R: 49,90 EUR

NEO10R – Lichtpower für den Trail:

Mit der NEO10R hat jeder Trailläufer das perfekte Licht, um rund um die Uhr zu trainieren oder bei Wettkämpfen einen sicheren Schritt voraus zu sein. Der schwenkbare Lampenkopf kann ebenfalls abgenommen und an einem Brustgurt befestigt werden. Einhändig fokussierbar lässt sich die NEO10R jeder Gegebenheit anpassen. Die Wahlmöglichkeit zwischen konstanter Lichtleistung oder möglichst langer Laufzeit bietet dem Läufer Flexibilität in der Nutzung. Mit bis zu 600 Lumen, 150 Metern Leuchtweite und 120 Stunden Leuchtdauer ist der Sportler bestens für die Nacht gerüstet. Die vertikale Akkubox am Hinterkopf sorgt für sicheren Halt und einen hohen Tragekomfort. Optional kann diese auch dank Verlängerungskabel im Rucksack verstaut werden.

UVP: 99,90 EUR

Über Ledlenser:

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser ist einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertigen LED-Taschen- und Stirnlampen. Als Synonym für Qualität und Innovation bieten die Lichtexperten seit über 20 Jahren ein breit gefächertes Sortiment für unterschiedliche Zielgruppen an. Ledlenser Produkte werden grundsätzlich mit einer Garantie von bis zu fünf Jahren angeboten, welche sich durch Registrierung über die Homepage automatisch auf sieben Jahre verlängert.

Quelle und Bildquelle: Ledlenser | Krauts PR