Sporternährung für jeden Tag

Hartes Training wäre nur halb so erfolgreich, würde man sich dazu unausgewogen ernähren. Die Ernährung spielt auf dem Weg zur sportlichen Topform eine wichtige Rolle. Aber welche Nährstoffe benötigt der Körper zu welchem Zeitpunkt? Isabell Heßmann und Ulrike Kirmse geben Sportlern in ihrem neuen Buch »Sporternährung für jeden Tag« (Christian Verlag) eine Hilfestellung an die Hand. Sie erklären, welche Nahrung der Körper nach dem Training, vor einem Wettkampf oder während des Regenerationsprozesses benötigt. In einem umfangreichen Rezeptteil liefern sie dazu die passenden Gerichte. Erfahrungsberichte verschiedenster Sportler helfen zusätzlich, die perfekte Ernährung für den eigenen Trainingstyp zu finden.

»Sporternährung für jeden Tag« ist über www.christian-verlag.de und im Buchhandel erhältlich. Der Preis beträgt 29,99 Euro. ISBN: 978-3-95961-152-7

Quelle/Bildquelle: www.christian-verlag.de