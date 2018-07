Nitro Circus – Welttournee 2018

Deutscher FMX-Champion Hannes Ackermann geht mit dem Team von Nitro Circus in Deutschland auf Tour

Während Nitro Circus‘ spannungsgeladene Draufgänger ihre große Welttournee 2018 bereits angetreten haben, kommen weitere Details zu ihren bevorstehenden You Got This Shows in Deutschland ans Licht. Mit diesem brandneuen Live-Event wird Actionsport-Ikone Travis Pastrana sein Debüt als Executive Producer geben, um mit der größten, verrücktesten und lustigsten Show der Nitro-Circus-Geschichte aufzutreten. Bei den Shows in München und Mannheim im Dezember wird der vierfache deutsche FMX-Champion und bekannte X Fighters-Teilnehmer Hannes Ackermann mitfahren.

Karten für die Shows gibt es auf nitrocircus.com und ticketmaster.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Der 28-jährige Freestyle Motocross-Fahrer Hannes Ackermann sagt: „Ich bin so aufgeregt, dass ich die Chance habe, mit Travis und dem Rest der Crew zu fahren. Jedes Mal, wenn Nitro Circus auf Tour geht, weißt du, dass die Show ,unwirklich‘ sein wird.“ Er hat bereits Erfahrung mit diesem Team voller Adrenalin, das am Guinness-Weltrekord für den größten gleichzeitigen Motorrad-Backflip teilgenommen hat. Aber er weiß, dass es jetzt etwas ganz anderes ist: „Ich habe gehört, diesmal geht es um Travis‘ verrückteste Ideen, alles, wovon er schon immer geträumt hat. Ich bin gegen die Besten der Besten angetreten, aber so langsam fange ich an mich zu fragen, wofür ich unterschrieben habe.“

Wie verrückt die Ideen von Travis Pastrana sein können, hat er am Sonntag in drei spektakulären Stunts gezeigt. Sein Ansporn war es, drei der berühmtesten Sprünge des legendären Stuntmans Evel Knievel zu übertreffen. Tatsächlich hat er es geschafft: Mit einem V-Twin-Motorrad ist er über 50 Autos, 16 Greyhound-Busse und über die Fontäne des bekannten Caesar Palace Springbrunnen in Las Vegas gesprungen. Knievel hatte 1967 dabei beinah sein Leben verloren. Fotos der Stunts gibt es hier (Credit: Nitro Circus).

You Got This versammelt auf dieser Tour neben Travis Pastrana und Hannes Ackermann die besten Athleten des FMX, BMX, Scooter und Inline Skating. Dabei sind zum Beispiel Josh Sheehan, dem ersten und einzigen Fahrer, der mit seinem Motorrad einen dreifachen Backflip macht, sowie mehrere X Games-Medaillengewinner wie Adam Jones, Bilko Williams und Jarryd McNeil. Die europäischen Fans können sich darauf freuen, den aufstrebenden Star Harry Bink zu sehen, der im vergangenen Sommer für Schlagzeilen sorgte, weil er bei den Nitro World Games mit dem weltweit ersten felsenfesten Frontflip die FMX Best Trick Trophäe holte. Ebenfalls Teil der Crew, neben vielen anderen, werden der wahnsinnig talentierte Ryan Williams, 2017 Nitro World Games Champion im Scooter und BMX, sowie Jed Mildon, die Maori BMX-Legende, die den ersten Vierfach-Backflip der Welt landete, sein.

You Got This wird noch nie zuvor gesehene Tricks und zweifelsohne nicht zum Nachahmen empfohlene Stunts in einer kühnen, ganz neuen Produktion mit riesigen Rampen und ungeheuerlichen Vorrichtungen zeigen. Diese Show wird gigantisch sein, mit mehr Nervenkitzel, mehr Aufregung und mehr Waghalsigkeit als je zuvor.

Tourdaten 04.12.2018 München Olympiahalle 08.12.2018 Mannheim SAP Arena