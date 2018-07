Die Mission geht weiter:

Ethan Hunt ist endlich zurück

Stellen Sie sich vor, Sie stürzen sich aus einem Fenster des Burj Khalifa, Sie springen auf rasenden Zügen umher, Sie hängen an einem Airbus oder – noch besser – an einem Helikopter… schlichtweg undenkbar, oder? Für Tom Cruise hingegen Arbeitsalltag. Der Adrenalinjunkie, der dafür bekannt ist, das Unmögliche möglich zu machen und seine waghalsigen Stunts selbst zu drehen, kehrt nun endlich als Superagent Ethan Hunt zurück auf die große Leinwand! Budesweiter Kinostart ist am 2. August 2018.



Knapp drei Jahre mussten sich Fans gedulden, doch dies aus gutem Grund: Das Credo „höher, schneller, weiter“ wird im neuen Actionkracher mehr als wortwörtlich genommen. Auch dieses Mal führt die Mission Ethan Hunt rund um den Globus: gedreht wurde u.a. in den Metropolen London und Paris, aber auch an der imposanten Felsklippe Preikestolen in Norwegen und in Neuseeland.

Anläßlich des bundesweiten Kinostarts Starts von MISSION: IMPOSSIBLE – Fallout

am 2. August 2018

verlost androgon men’s magazine 3x das Hauptplakat sowie 3x eine Action-Kamera

im Gewinnpaket mit je 1 einem Plakat sowie der Action-Kamera



Wer also mitmachen will, einfach eine Email

an MISSION-IMPOSSIBLE-FALLOUT-gewinnspiel@androgon.de

mit Angabe von Namen und Adresse und los geht’s! androgon wünscht viel Erfolg!

Filminhalt:

Manche Entscheidungen lassen Dich niemals los: MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT zeigt Ethan Hunt (Tom Cruise) und sein IMF-Team (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) zusammen mit bekannten Verbündeten (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) in einem Wettlauf gegen die Zeit nach einer missglückten Mission. Henry Cavill, Angela Bassett und Vanessa Kirby vervollständigen den starken Cast, während Filmemacher Christopher McQuarrie die Regie übernimmt.

Trailer:



Weitere Infos auch auf Facebook unter:

https://www.facebook.com/MissionImpossible.DE

Quelle und Bildquelle: Paramount Pictures Germany GmbH