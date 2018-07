Ein Mann wie ein Baum

Coach und Instagram-Star Brock O’Hurn bringt die Muskeln der Nutzer von CYBEROBICS® ab dem 09. Juli mit zwei neuen Workouts zum Glühen: Beim Kettleball Bootcamp zeigt das Fitnessvorbild vor der urbanen Kulisse von Downtown L.A., wie Männer in 25 intensiven Minuten alle großen Muskelgruppen stärken und mit wenig Aufwand zu maximalen Ergebnissen kommen. Wenn selbst für 25 Minuten keine Zeit bleibt, gibt es mit Dumbbell Express zudem ein effektives Kurzhandelt-Workout, in dem jeder in nur 10 Minuten den gesamten Oberkörper kräftigt. Hochintensive Übungen wie Bizeps-Curls, Push-Ups und Trizeps-Extentions bringen die Teilnehmer ans Limit und schaffen inkürzester Zeit sichtbare Erfolge.

Das breite Kursprogramm von CYBEROBICS® richtet sich an Einsteiger genauso wie Fortgeschrittene jedes Fitnesslevels in den Kategorien Performance, Body Toning, Dance, Wellbeing und Cycling. Ganz gleich, welche Trainingsziele verfolgt werden – on demand ist alles möglich. Die Kursvielfalt reicht von HIIT-Training über Langhantel-Workouts bis zu einheizenden BootcampSessions.

Um die Motivation dauerhaft hoch zu halten und Abwechslung zu bieten, kommt alle zwei Wochen ein neues Workout dazu.

Mit der CYBEROBICS® App können Brock O‘Hurn und seine Workouts sowie über 80 Kurse von 30 weiteren Trainern überall und jederzeit mühelos in den Tagesablauf integriert werden. Denn egal ob früh am Morgen oder spät abends, bei CYBEROBICS® motivieren die besten Trainer der USA mit ihren aufwendig produzierten Kursen, wann immer sich die Gelegenheit für ein Workout bietet.

Die Videos, die an den schönsten Locations der Welt gedreht wurden, sorgen für ein Urlaubsgefühl bei gleichzeitiger Höchstleistung.

Die App kann zwei Wochen lang kostenlos getestet werden. Nach dem Testzeitraum ist die Nutzung ab 1,99 Euro im Monat möglich. CYBEROBICS® ist auf PC / Laptop, Tablet und als App für iOS und Android verfügbar. Weitere Informationen unter www.cyberobics.com

