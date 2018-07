Psychischer Schmerz braucht Raum

Psychotherapeuten geraten immer stärker unter Druck: Endlose Wartelisten als Ergebnis des Versorgungsnotstands, gefrustete Patienten, langwierige Kostenerstattungsverfahren und immer weniger Zeit für die eigentliche Berufung, wirken zunehmend abschreckend. Dazu kommt die lange Ausbildungszeit ohne Aussicht auf einen Kassensitz für Niedergelassene. „Für mich war die Arbeit als Psychologische Psychotherapeutin immer Berufung, doch der Beruf an sich wird immer schwieriger“, sagt Dr. Friederike Schriner, Therapeutische Leitung bei VIVELIA.

Wie sich das Berufsbild aktuell wandelt und welche Forderungen sich daraus für zukünftige Arbeitsmodelle ergeben, erfahren Sie im angehängten Interview mit Frau Schriner.

Friederike ist Diplom Psychologin und hat sich auf Verhaltenstherapie spezialisiert. Seit 6 Monaten übernimmt sie die therapeutische Leitung der Therapiezentren von VIVELIA. Bei Deutschlands führendem Anbieter für ambulante Psychotherapie und Coaching, koordiniert sie mehr als 100 freie und approbierte Psychotherapeuten und absolviert 8 Therapiestunden pro Woche. „Ich bin glücklich, dass ich bei VIVELIA meinen Wunsch, Menschen mit psychischen Erkrankungen zu helfen, realisieren kann, während ich gleichzeitig einen strukturellen Wandel begleite“, so die 36-Jährige. Dass das deutsche Gesundheitssystem neue Modelle dringend benötigt, belegt die seit rund 20 Jahren klaffende Versorgungslücke. Betroffene warten fünf bis acht Monate auf einen Therapieplatz. Und auch wer eine Therapie erhalten und die Formularschlacht mit den Krankenkassen überwunden hat, erhält meist nur eine sehr begrenzte Anzahl an Stunden. Dabei ist der Bedarf enorm: Knapp jeder Dritte leidet unterschiedlichen Erhebungen zufolge mindestens einmal im Leben an einer psychischen Erkrankung. So stellt sich unwillkürlich die Frage: Wohin steuert der Berufsstand? Friederike hat die wichtigsten Fragen beantwortet….

INTERVIEW mit Frau Dr. Friederike Schriner:

Wieso haben Sie einen Beruf in der Psychotherapie ergriffen?

Dr. Friederike Schriner:

„In unsere Gesellschaft sind körperliche Erkrankungen viel salonfähiger als psychische Erkrankungen. Durch meinen Beruf erkenne ich die Relevanz des psychischen Erlebens an. Bei mir bekommen Patienten einen Raum für ihren psychischen Schmerz. Das ist mir wichtig. Und gleichzeitig erschaffe ich gemeinsam mit ihnen neue Möglichkeiten und Wege, wie sie ihr Leben lebenswerter gestalten können. Diese Arbeit erfüllt mich mit großer Sinnhaftigkeit und gegenüber meinen Patienten mit großer Dankbarkeit.“

Der Berufsstand ist mit vielen Herausforderungen konfrontiert und stark an die Vorgaben der Krankenkassen und des Staats geknüpft: Wie schätzen Sie die aktuelle Lage der Versorgung ein?

Dr. F.S.:

„Das ganze System steckt fest. 1999 wurde das Psychotherapeutengesetz erlassen und der damalige Bestand an Psychotherapeuten als Bedarf an Kassensitzen festgesetzt. Und obwohl dies nun schon sehr lange her ist und die Anzahl an psychisch Kranken stetig zunimmt, wurde seitdem keine weitere Anpassung vorgenommen. Deshalb warten Patienten rund 20 Wochen auf ihren ersten Termin. Oftmals – und vor allen in ländlichen Gegenden – sogar noch viel länger. Das ist ein Dilemma, denn für viele Betroffene ist es ein riesiger Schritt, überhaupt psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Sie haben oft monatelang gebraucht, um sich zu überwinden und sich zu öffnen. Eine lang unbehandelte Symptomatik kann sich deutlich verschlechtern oder chronisch werden. Daraus folgt nicht nur persönliches Leid auf Betroffenenseite, sondern auch hohe Behandlungskosten und Krankheitstage für die Gesellschaft.

Im April 2017 erließ der Gesetzgeber eine Reform, die eine Verkürzung der Wartezeiten zum Ziel hatte. Was ist seither geschehen?

Dr. F. S.

„Die Reform verfolgt den richtigen Ansatz, nämlich Betroffene und Therapeuten schneller zusammenzubringen. Aber beim Wie sollte nachgebessert werden. Der Gedanke, über eine sogenannte Akuttherapie, Patienten mit akuten Leiden zeitnah versorgen zu wollen, ist grundsätzlich richtig und notwendig. Des Weiteren sind Therapeuten dazu verpflichtet, pro Woche 200 Minuten telefonische Erreichbarkeit und 100 Minuten für sogenannte Sprechstunden anzubieten. Wertvolle Zeit, die vom regulären Stundenkonto der Therapeuten abgebucht wird und zusätzlich einen hohen Administrationsaufwand mit sich bringt. Real verliert ein Kassentherapeut pro Woche 300 Minuten also fünf Zeitstunden, die er sonst für Psychotherapiestunden genutzt hätte. Ein Teufelskreis, denn am Ende bleiben die Wartezeiten hoch und die beabsichtigten Verbesserungen aus.“

Viele Menschen sind verzweifelt, weil sie trotz sehr akuter Beschwerden keine Hilfe bekommen. Wie sehen Siedas Thema Indikationsstellung in der ambulanten Versorgung?

Dr. F. S.:

„Die Tatsache, dass die Behandlungsnotwendigkeit überhaupt nicht in die Vergabe von Therapieplätzen mit einbezogen wird, ist ein sehr großes Problem. Kassentherapeuten können nach freiem Ermessen entscheiden, wem Sie einen ihrer freien Therapieplätze anbieten oder wem nicht. Sicherlich gehen dabei viele sehr gewissenhaft vor und erfüllen auch einen ethischen Versorgungsauftrag. Ich beobachte aber auch, dass Betroffene mit einer Borderline-Störung größere Schwierigkeiten haben, einen Therapieplatz zu finden, als Betroffene mit einer Depression. Und das sollte meiner Meinung nach nicht so sein.“

Frustrieren Siedie Rahmenbedingungen manchmal? Wie wirkt es sich auf Ihre Arbeit aus?

Dr. F. S.:

„Die Herausforderung ist, das Wissen um diesen Missstand auszuhalten, nicht zu resignieren – und sich als Teil des Wandels zu sehen. Auch wenn es oft nur kleine Schritte sein. Ich denke, dass wir nicht auf den Staat und die Versicherungen warten dürfen. Der private Sektor muss aktiv und kreativ werden. Deshalb bin ich auch zu VIVELIA gewechselt. Wir sind eine Art große Praxisgemeinschaft oder Co-Working-Space von Psychotherapeuten und organisieren uns so, dass mehr Zeit für die Patienten bleibt. Die Ablehnungen der Krankenkasse, die oft pauschal kommen und gegen die unser BackOffice dann in mehreren Runden Einspruch erheben muss, kommen zwar trotzdem, aber wir haben eine Infrastruktur, die das auffängt. Und wir können uns untereinander mit Erfahrungen unterstützen.“

Was bietet VIVELIA Ihnen also Therapeutin? Warum haben Sie sich für den Weg entschieden?

Dr. F. S.:

„Ich habe bei VIVELIA große Gestaltungsmöglichkeiten und das in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre mit netten Kollegen. Die Vision von VIVELIA ist es, dass jede Person in jeder Lebenslage den besten Zugang zu mentaler Gesundheit bekommen sollte. Damit kann ich mich gut identifizieren.“

Für wen ist VIVELIA geeignet?

Dr. F. S.:

„Ich bin Verhaltenstherapeutin für Erwachsene. Unsere mehr 100 als Psychotherapeuten und Coaches decken alle denkbaren Fachrichtungen ab. Auf diese Weise können wir auf die Bedürfnisse unserer Patienten und Klienten sehr individuell eingehen. Angefangen bei der Verhaltenstherapie bis zur tiefenpsychologisch-fundierten Psychotherapie für Erwachsene, Kinder und Jugendliche genauso wie für Paare und Familien. Der Fokus meiner psychotherapeutischen Tätigkeit liegt in der Behandlung von Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen und Traumafolgestörungen. Diese beiden Patientengruppen leiden häufig nicht nur an einer psychischen Erkrankung, sondern haben noch zahlreiche weitere Begleiterkrankungen wie Depressionen, Ängste, Süchte, Dissoziationen oder Essstörungen. Das macht meine therapeutische Arbeit sehr vielfältig und das gefällt mir. Dabei erfüllen mich die Biographien meiner Patienten mit größter Hochachtung. Sie haben zum Teil Unmenschliches erfahren, aber auch die Empfindung, selbst schuld zu sein. Diese Menschen brauchen ein Korrektiv, das auf Augenhöhe mit ihnen in Kontakt tritt.“

Welche Rolle haben Sie als Leitung des Therapeutennetzwerks von VIVELIA?

Dr. F. S.

„Als Therapeutische Leitung von VIVELIA habe ich sehr vielfältige Aufgabenbereiche, was ich auch sehr genieße. Ich lerne das unternehmerische Denken kennen und bringe gleichzeitig die mir vertraute Welt der Patienten- und Therapeutenperspektive in die Unternehmensentwicklung mit ein. Dabei fungiere ich als Kommunikator, indem ich die Interessen und Bedürfnisse der jeweiligen Personengruppen untereinander übersetze. Außerdem kann ich mich nicht nur für die Patienten einsetzen, sondern auch für die andere Seite, die Therapeuten. Unsere Psychotherapeuten gewinnen Freiheiten und Zeit und können sich auf das Wesentliche konzentrieren: die Arbeit am Patienten.

Wo liegen Ihrer Meinung nach die Ursachen, dass psychische Erkrankungen in der Gesellschaft immer noch stark stigmatisiert werden? Was kann man dem entgegensetzen?

Dr. F. S.:

„Ich glaube, dahinter steht die existentielle Angst, dem Gefühl der Hilflosigkeit ausgesetzt zu sein. Psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Ängste sind schwer zu erfassen und die Behandlung ist für die meisten ein Buch mit sieben Siegeln. Wenn ich mich mit dieser Thematik nicht auseinandersetze, kann ich mich einmal mehr der Illusion hingeben, dass im Leben alles kontrollierbar ist. Das Beste ist es – und ich sehe da in der letzten Zeit große Fortschritte in der öffentlichen Debatte – offen darüber zu reden. Und dabei klar zu machen: Wenn Probleme unter den Teppich gekehrt werden, wachsen sie. Eine Therapie ist also das Gegenteil von Kontrollverlust. Außerdem ist die absolute Mehrheit der Menschen mindestens einmal im Leben in einer Situation, die psychische Belastungen auslöst und die allein sehr schwer zu bewältigen ist. Ein Beispiel dafür ist die Postnatale Depression, die ein Fünftel aller Mütter betrifft.

Wie gelingt es Ihnen, sich von den Problemen des Gesundheitssystems und der Patienten abzugrenzen?

Dr. F. S.:

„Ich würde nicht von Abgrenzung sprechen, sondern eher von Integration: Es ist mir sehr wichtig, dass das Unangenehme genauso zum Leben gehört, wie das Angenehme. Ich muss mich nicht davon abgrenzen, denn es gehört dazu. Und darüber hinaus ist mein Beruf eben auch nur ein Teil meiner Persönlichkeit, wenn auch für mich ein sehr wichtiger. Ich bin gleichzeitig auch Frau, Mutter zweier wunderbarer Kinder, Freundin und einfach Ich. Das Bewusstsein für die Vielfältigkeit ermöglicht mir den Ausgleich.“

Welche Ziele und Visionen verfolgen Sie mit VIVELIA?

Dr. F. S.:

„Es gefällt mir, dass wir mit VIVELIA ständig im Wandel sind und danach streben, uns und unser Angebot weiterzuentwickeln. Dabei verschließen wir uns auch nicht vor neueren Technologien und Entwicklungen im Bereich der Psychotherapie, sondern sind offen für Neues, wie zum Beispiel die Video-Therapie. Darüber hinaus finde ich es sinnstiftend, dass VIVELIA auch einer sozialen Verantwortung nachkommt. Der Bedarf nach psychotherapeutischer Behandlung ist so hoch, die Therapieplätze bei niedergelassenen Therapeuten so knapp. Leidtragende sind die Patienten. VIVELIA begleitet gesetzlich Versicherte, die keinen Therapieplatz bei einem Kassentherapeuten finden, durch den bürokratischen Dschungel auf ihrem Weg in die Psychotherapie. Unser Ziel ist es, ein deutschlandweites Therapeuten-Netzwerk aufzubauen.

Über VIVELIA:

Mit der Überzeugung, dass Betroffenen schnellstmögliche Hilfe bekommen müssen, gründete Daniel Kollmann VIVELIA. Dafür organisierte er das Arbeitsmodell der Psychotherapie grundlegend neu: An zwei Standorten in Berlin und Hamburg stellt VIVELIA Psychotherapeuten eine einzigartige Infrastruktur zur Verfügung: Von der Bereitstellung der Behandlungsräume bis hin zur Unterstützung bei der Erledigung administrativer Aufgaben wie Rechnungserstellung oder Terminkoordination, kümmert sich VIVELIA um die Zeitfresser im Therapeutenalltag. Auch bei der Bearbeitung der zeitintensiven Kostenerstattungsverfahren unterstützt VIVELIA. Zusätzlich profitieren die Psychotherapeuten von der Sichtbarkeit des Netzwerkes, sodass sich Therapeuten voll und ganz auf die Behandlung von Erwachsenen, Kindern, Jugendlichen, Paaren oder Familien fokussieren können. Das Ergebnis: Statt der gängigen sechs Monate oder mehr, warten Kassenpatienten in der Regel lediglich 13 Wochen auf ihren Therapieplatz, privat Versicherte oder Selbstzahler erhalten gar innerhalb von 24 Stunden einen Termin. Zusätzlich haben Patienten die Möglichkeit, aus verschiedenen Behandlungsschwerpunkten zu wählen und vorab beraten zu werden.

