DRAUSSEN BACKEN

Das Petromax Outdoor-Backbuch

Duftendes Brot, Kuchen, Aufläufe, Pasteten, Pizza oder Gebäck – zubereitet an der frischen Luft, unter freiem Himmel. Lagerfeuer-Kochprofi Carsten Bothe widmet sich der Königsdisziplin über den Flammen: dem Backen. Nach dem Erfolg von „Draußen Kochen – Das Petromax Outdoor-Kochbuch“ teilt Bothe jetzt neue Rezepte, Tipps und Kniffe mit allen Feuerfreunden. Draußen Backen ist das große Petromax Outdoor-Backbuch mit über 70 abwechslungsreichen Rezepten, die jede Camp-Küche bereichern werden. Carsten Bothe schwört auf die hochwertige Ausrüstung von Petromax. Und für dieses Buch holt er wieder alles aus der Petromax Produktwelt für das offene Feuer heraus. Live erleben kann man das auf der Deutschen Grillmeisterschaft am 4. und 5. August 2018 in Fulda. Dort präsentiert Bothe das Buch, kocht, backt und gibt Profitipps am Stand von Petromax.

Altes Wissen neu entdeckt

Wer weiß heute noch, wie die Cowboys und Siedler auf dem Weg nach Westen am Lagerfeuer ihre Speisen zubereitet haben? Wer hat die Rezepte gesammelt, die besonders gut in gusseisernem Geschirr über der Glut zuzubereiten sind? Ohne einen Autor wie Carsten Bothe ginge dieses jahrhundertealte Wissen verloren. Im neuen Petromax Outdoor-Backbuch hat Bothe alles aufgeschrieben, was er bei seinen jahrelangen Recherchen Leckeres und Nützliches gefunden hat. Und weil Bothe ein Praktiker ist, hat er es vorher selbst am Lagerfeuer ausprobiert. Herausgekommen ist nicht nur ein Buch mit Backrezepten, sondern auch eine spannende Sammlung von Anleitungen und Geschichten zum Thema Draußen Backen.

Rezepte für Einsteiger und Fortgeschrittene

All jene, die mit dem Backen über offenem Feuer noch nicht vertraut sind, können mit dem Buch klein anfangen. Ein köstlicher Tassenkuchen oder Muffins aus der Petromax Muffinform gelingen garantiert. Einmal auf den Geschmack gekommen sind weiteren Backabenteuern am Lagerfeuer dann aber kaum Grenzen gesetzt. Zum Beispiel beim Brot: Carsten Bothe zeigt, wie man ein köstliches Sodabrot backt, dessen Rezept irische Einwanderer in den Siedlertrecks verbreitet haben, oder erklärt anschaulich eine Sauerteigführung unter freiem Himmel für saftige und haltbare Brotlaibe.

Süßes oder Salziges?

Neben den Freunden des Brots kommen aber auch die Liebhaber süßen Gebäcks umfassend auf ihre Kosten. Ob Gugelhupf aus der gusseisernen Petromax Form, Eierlikörkuchen und Zimtschnecken aus dem Petromax Feuertopf, oder duftende Waffeln aus dem Waffeleisen: Mit dem Petromax Outdoor-Backbuch gehen auch Naschkatzen nicht leer aus. Und wenn Freiluftabenteurer Hunger auf etwas Herzhaftes verspüren, dann erklärt Bothe wie Pizza auch ohne Backofen gelingt, bereitet Moussaka am Lagerfeuer genauso virtuos zu, wie Sauerkrautauflauf oder eine Tortilla-Lasagne.

Petromax und Carsten Bothe auf der Deutschen Grillmeisterschaft Fulda 2018

Damit das Backen unter freiem Himmel richtig Spaß macht und gelingt braucht man eine gute Ausrüstung. Der Spezialist dafür ist Petromax. Die Entwickler von Petromax lassen sich dabei immer wieder von der Cowboy-Küche inspirieren, denken Altbewährtes weiter und bringen dies zu den Draußen-Köchen. Carsten Bothe liefert die Rezepte und das Knowhow des Draußen Backens – Petromax die richtige Ausrüstung. Aus dieser fruchtbaren Zusammenarbeit ist ein Buch entstanden, das nach Abenteuer riecht und den Genuss mit der Faszination des Lagerfeuers verbindet. Petromax präsentiert Carsten Bothe und sein Buch auf der Deutschen Grillmeisterschaft am 4. und 5. August 2018 in Fulda. Die Bühne: Der Stand von Petromax, der gleich am Haupteingang ins Auge sticht. Carsten Bothe zeigt die ganze Petromax Produktwelt live und in Aktion: Kochen und Backen im Feuertopf, grillen, braten, backen und smoken in Feuerpfannen und Feuertöpfen, mit Burger-, Waffel-, Sandwicheisen auf dem offenen Feuer und auf den verschiedenen Petromax Kochstellen. Live-Cooking mit vielen Überraschungen – auch für Kinder.

Daten zur 23. Deutschen Grillmeisterschaft in Fulda:

Termin: 4. & 5. August 2018

Öffnungszeiten: ab 10.00 Uhr

Adresse: Fulda Wolf-Hirth-Straße, 36041 Fulda; Stand B13

Programm: 10.30 – 19.00 Uhr Showkochen, Verkostung und Präsentation in Kooperation mit Carsten Bothe

Bibliographische Angaben Carsten Bothe Draußen Backen – Das Petromax Outdoor-Backbuch 144 Seiten, 203 x 254 mm, zahlreiche Farbfotos, Softcover ISBN: 978-3-95843-626-8 | VSB-Nr.: 667626 Erschienen: April 2018 | € (D) 19,99 | € (A) 20,60

Über Petromax Petromax ist einer der führenden deutschen Hersteller von Ausrüstung für Licht, Feuer und Draußen-Kochen. Hierfür schafft Petromax eine abgestimmte Produktwelt, die in einzigartiger Weise Tradition mit Innovation verknüpft. Alle Petromax Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität, Langlebigkeit und durchdachte Details aus. Im Mittelpunkt steht das Erlebnis der Ursprünglichkeit in der Natur mit traditioneller und zugleich klug gestalteter Ausrüstung. Petromax vertreibt seine Erzeugnisse über ein internationales Fachhändlernetzwerk mit derzeit mehr als 3.000 Verkaufsstellen sowie über einen eigenen Webshop. Petromax wird von Jonas Taureck und Dr. Pia Christin Taureck geführt.

Quelle/Bildquelle: Petromax GmbH