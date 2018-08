Egal ob Sie einen Camper, oder ein Wohnmobil mieten möchten, auf Yescapa finden Sie das richtige Reisemobil für Ihren Urlaub. Yescapa ist eine Plattform, das Mieten von Wohnmobilen und Campern zwischen Privatpersonen einfach und sicher macht. Hier finden Sie eine Vielzahl verschiedener Freizeitfahrzeuge in ganz Europa. Mit über 3.000 Fahrzeugen, ist Yescapa die größte Plattform, auf der Sie private Wohnmobile mieten können.

Für einen gelungenen Urlaub bieten sich verschiedene Möglichkeiten an: entweder Sie suchen ein passendes Fahrzeug direkt vor Ihrer Haustür aus und bereisen damit Regionen und Länder ganz unabhängig, oder aber Sie nehmen ein Flugzeug zu Ihrem Reiseziel und lassen sich vom Vermieter mit dem Wohnmobil vom Flughafen abholen. In beiden Fällen sind Sie mit Teil- und Vollkaskoversicherung, sowie europaweitem Pannenschutzbrief versichert, wenn Sie Wohnmobile in Deutschland, Frankreich oder Spanien mieten.

In Deutschland Camper mieten

Fahrzeuge gibt es in ganz Deutschland. Egal ob Sie ein Wohnmobil in Hamburg mieten möchten, ein Wohnmobil in Berlin suchen, oder vor Ihrer Haustüre wegfahren möchten – unsere Vermieter sitzen in allen Städten und Regionen Deutschlands. Auch in NRW haben Sie eine große Auswahl, wenn Sie ein Wohnmobil in Köln mieten möchten zum Beispiel.

Mit dem Wohnmobil Frankreich bereisen

Sie möchten mit dem Wohnmobil die französische Atlantikküste entlang fahren? Oder im Süden Frankreichs die Sonne genießen? Vergessen Sie nicht, dass Sie auch ein Wohnmobil in Frankreich mieten können. Dem perfekten Strandurlaub in Frankreich steht dank unseres Partners MAIF nichts mehr im Wege. Denn für jede Anmietung eines privaten Wohnmobil in Frankreich, greift die Vollkaskoversicherung und Pannenhilfe dieses Versicherungspartners.

Spanien im Camper entdecken

Egal, ob Sie auf Mallorca ein Wohnmobil mieten möchten oder doch lieber auf dem Festland – in Spanien finden Sie günstige Wohnmobile von privat auf Yescapa. Sollten Verständigungsprobleme auftauchen, hilft unser mehrsprachiges Kundenserviceteam gerne bei der Vermittlung. Versichert werden Sie hier von der Lagun Aro mit Teil- und Vollkasko und Pannenschutzbrief. Auf was warten Sie noch? Wohnmobil in Spanien mieten und los geht’s!

Für jeden Geschmack und jeden Bedarf das richtige Fahrzeug

Durch ein breites Angebot an privaten Fahrzeugen, finden Sie egal wo immer ein Fahrzeug das zu Ihren Vorstellungen passt. Ein romantisches Wochenende zu zweit, ein Sommerurlaub zu fünft? Ein neues Fahrzeug mit allem drum und dran, oder doch lieber ein Camper mit Charakter? Bei über 3.000 Fahrzeugen gibt es sicher das passende für Sie.

Welches Wohnmobil mieten für 2 Personen?

Für zwei Personen ist oft ausreichend, einen Campingbus, Kastenwagen oder Camper zu mieten. Zwei Schlafplätze und eine Kochnische gehören zur Grundausstattung. Allerdings müssten Sie ab und zu an einem Campingplatz halt machen, da oft Dusche und Toilette bei der Ausstattung fehlen.

Welches Wohnmobil für eine Familie für bis zu 4 Personen?

Für vier Personen bietet es sich an, ein Alkoven Wohnmobil zu mieten. Über der Fahrerkabine gibt es ein fest eingebautes Bett, in welchem Kinder sich in der Regel pudelwohl fühlen. Die Eltern können dann das Bett im hinteren Teil des Fahrzeugs benutzen.

Mit 5 Personen im Wohnmobil reisen

Wohnmobile mit sieben Sitzplätzen sind eher selten. Am besten ist es, wenn Großfamilien oder eine Gruppe Freunde Teilintegrierte Wohnmobile oder Vollintegrierte Wohnmobile mieten. Meistens besitzen diese Fahrzeuge bis zu sechs Schlafplätze. Oft findet man hier ein Stockbett, ein festes Doppelbett und eine umbaubare Essecke. Aber so vielfältig wie die Wohnmobile sind, ist auch Ihre Bettenverteilung.