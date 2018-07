VOR UNS DAS MEER  | Gewinnspiel

VOR UNS DAS MEER

Ab Anfang August heißt es: „Leinen los und Segel hissen“

VOR UNS DAS MEER erzählt die unglaubliche Geschichte des britischen Amateurseglers Donald Crowhurst und seinem Versuch der Weltumseglung im Jahre 1968. In den Hauptrollen dieses emotionalen und dramatischen Abenteuers überzeugen die Oscar-Gewinner Colin Firth („The King’s Speech“) als Crowhurst und Rachel Weisz („The Fountain“) als seine Frau Clare.

STUDIOCANAL veröffentlicht VOR UNS DAS MEER ab 2. August 2018 als DVD, Blu-ray sowie digital, im Early EST schon ab dem 30. Juli. Als Bonusmaterial werden DVD und Blu-ray u.a. mit dem 90ig-minütigen Dokumentarspielfilm „Deep Water“ (UK, 2006) von Louise Osmond & Jerry Rothwell ausgestattet sein. Die Filmemacher widmen sich der wahren Geschichte Crowhursts, versuchen seine atemberaubende und dramatische Reise u.a. anhand von Audio-Kassetten zu rekonstruieren, kombinieren dazu Archiv-Aufnahmen und Interviews.

Filminhalt:

Donald Crowhurst (Colin Firth), ein Amateursegler, tritt 1968 beim Sunday Times Golden Globe Race an, um der schnellste Mensch zu werden, der allein und ohne Zwischenstopp die Welt umsegelt. Mit seinem unfertigen, selbst entworfenen Boot und mit der Hoffnung durch das Preisgeld seine Firma zu retten und seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen, sticht Crowhurst schließlich in See. Er lässt seine Frau Clare (Rachel Weisz) und die gemeinsamen Kinder zurück und begibt sich Hals über Kopf in ein Abenteuer, das Geschichte schreiben wird.

Szenenbilder:



Filmtrailer: