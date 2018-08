Sonnenschutz: Die haut- und meeresfreundliche Variante

Die UV-Schutz-Bekleidung von hyphen ist nicht nur sanft zur Haut, sie hilft auch, die Ökosysteme unserer Meere zu bewahren. Damit ist sie perfekt geeignet für Surfer, SUP-Sportler oder Schnorchler im Sommerurlaub.

Rund 14.000 Tonnen Sonnencreme landen nach aktuellen Schätzungen jedes Jahr in den Weltmeeren. Das entspricht rund 700 großen Lastkraftwagen voll Sonnenschutzmittel. Die meisten Cremes enthalten als UV-Schutzmittel die Inhaltsstoffe Oxybenzon und/oder Octinoxat. Sie sind Wissenschaftlern zufolge problematisch und mittlerweile überall in der Natur und auch im Meer zu finden, zum Beispiel in Delfinen, vielen Fischen (auch Speisefischen) und Korallen.

Im Korallenriff, Lebensraum für rund eine Million unterschiedliche Arten, führen Oxybenzon und Octinoxat zum Ausbleichen und letzten Endes Absterben der Koralle. Mit dramatischen Folgen für dieses komplexe Ökosystem! Doch nicht nur unsere Korallenriffe sind gefährdet: Auch in der

deutschen Ostsee wurden die beiden Substanzen bei Messungen 2015 in Strandnähe nachgewiesen. Sie wirken sich nachteilig auf den Hormonhaushalt von Fischen und auch Menschen aus.

Ganz ohne Sonnenschutz geht es natürlich nicht, weder hier noch am Korallenriff. Eine umweltfreundliche Alternative für den Strand- und Badeurlaub ist daher das Tragen von UVSchutzbekleidung. Die Sonnenschutzkollektion des Münchner Labels hyphen sorgt dafür, dass keine

bedenklichen Chemikalien im Gewässer landen. Darüber hinaus bietet die Bekleidung höchsten Sonnenschutz mit UPF 80 nach UV-Standard 801. Dank höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards (wie beispielsweise Öko-Tex Standard 100) garantiert sie ein angenehmes Tragegefühl auch bei

empfindlicher Haut. Nahezu alles wird in Europa hergestellt.

Protection design fun.ction – Die Vorteile von hyphen Sonnenschutzkleidung:

1. Maximaler UV-Schutz:

Die gefährlichen UVA- und UVB-Strahlen werden von den hyphen-Stoffen auch bei Nässe, Dehnung und Abrieb absorbiert und reflektiert. Sicherer, dauerhafter und hoher UV-Schutz von mindestens UPF 80 bei luftig leichtem Tragegefühl.

2. Dauerhafter UV-Schutz:

Kleinste Partikel Titandioxid, die bei der Herstellung in die Gewebefasern eingeschmolzen werden und damit stabile Verbindungen auch bei Gebrauch gewährleisten, sorgen für dauerhafte UV-Undurchlässigkeit.

3. Verzicht auf chemische Ausrüstung:

Der UV-Schutz ist nicht auswaschbar und kann damit anders als bei nachträglich vorgenommenen chemischen Beschichtungen nicht verloren gehen. Im Gegensatz zu chemischen Ausrüstungen ist die gesundheitliche Unbedenklichkeit der eingearbeiteten Mikropigmente erwiesen.

4. Stoffe und Zutaten ohne bedenkliche Inhaltsstoffe:

Alle hyphen-Produkte sind UPF 80 nach UV-Standard 801 und OEKO-TEX® Standard 100 geprüft und zertifiziert. Unbedenkliche Farbstoffe und wasserbasierte Druckfarben verhindern Hautreizungen oder mögliche Schäden für die Gesundheit.

5. Hoher Tragekomfort / Auch für Neurodermitiker geeignet:

Die Stoffe liegen angenehm kühl auf der Haut, Atmungsaktivität und gute Trockeneigenschaften sorgen stets für ein angenehmes Hautklima. Damit sind sie sowohl für den Strand und die Liegewiese als auch für Wasser- und andere Sportarten bestens geeignet.

6. Quality-Wear:

In der EU produziert:

Im Folgenden stellen wir die ein paar Beispiele für Boardsportler und Schnorchler vor:

Die gesamte Kollektion mit Kurz- und Langarmshirts sowie Shorts und Hosen samt Online-Shop finden Sie auf der Homepage



DAMEN: Kurzarm-Surfshirts ‚tuvu stone blue’ (51783) und ‘tuvu lagooma’ (51782):

Ob beim Stand Up Paddling, Surfen oder Schnorcheln: In diesen süßen blauen Shirts mit Wellen-Print macht Frau beim Wassersport garantiert eine gute Figur. Das HighTech-Gewirk aus Polyamid und Lycra ist besonders weich und sehr hautfreundlich; dank seiner dichten Webart bietet es UV-Schutzfaktor 80 nach Standard 801. Der körpernahe Schnitt sorgt für perfekten Sitz beim Sport. Mit kleinem Stehkragen und Flachnähten gegen das Scheuern. Details:

– Kristallblau mit weißem Print (tuvu lagooma) bzw. blau mit pinkem Print (tuvu stone blue)

– HighTech Gewirke aus Polyamid und Lycra, weich und angenehm auf der Haut

– Schnelltrocknend und atmungsaktiv

– Chlor- und salzwasserresistent

– Flachnähte verhindern das Scheuern

– Mit UV Standard 801 und ÖkoTex Standard 100 Größen: 34 – 44

UVP: 64,95 €

HERREN: Kurzarm-Surfshirt ‚tuvu iguana’ (51716):

Ein zuverlässiger Begleiter auf dem Board, im Wasser und am Strand – das sportliche Hemd mit dem Wellen-Print ist nicht nur äußerst hautfreundlich, es schützt dank seiner dichten Webart auch mit UVSchutzfaktor 80 nach Standard 801 vor schädlicher UV-Strahlung. Der körpernahe Schnitt sorgt für perfekten Sitz beim Sport. Mit kleinem Stehkragen und Flachnähten gegen das Scheuern. Details:

– HighTech Gewirke aus Polyamid und Lycra, weich und angenehm auf der Haut

– Schnelltrocknend und atmungsaktiv

– Chlor- und salzwasserresistent

– Flachnähte verhindern das Scheuern

– Mit UV Standard 801 und ÖkoTex Standard 100 Größen: XS – XXL

UVP: 69,95 €

Weitere Varianten (Beispiele):



Über hyphen:

hyphen produziert schon seit 17 Jahren und seit 2008 erfolgreich in der eigenen Produktionsstätte in

Mursko Sredisce im Nordosten Kroatiens und steht damit gleichermaßen für kurze Wege, hohe

Flexibilität und ein Höchstmaß an Einfluss auf die Qualität der Produkte sowie für Nachhaltigkeit in

ökologischer und sozialer Hinsicht.

Quelle und Bildquelle: hyphen gmbh | Outdoor Relations