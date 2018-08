Neue Camping-Lampe erhellt die Nacht

Mit der ML6 setzt der Lichtspezialist neue Technologiestandards

Einfach mal „raus“ und Energie tanken – beim Zelten, Campen oder Segeln suchen viele nach besonderen Erlebnissen in der Natur und genießen das Gefühl von Freiheit. Die richtige Beleuchtung, um nachts outdoor zu kochen, gemütlich am Zelt zusammenzusitzen oder das Boot zu beleuchten, darf hier nicht fehlen. Mit der neuen Camping-Lampe ML6 setzt Ledlenser neue Maßstäbe hinsichtlich Lichttechnologie und Lichtqualität. Energie tanken kann auch das Handy – dank Powerbank-Funktion bietet die Lampe zusätzliche Flexibilität unterwegs.

Ob mit dem Zelt, Caravan oder Segelboot – die Natur entdecken und genießen liegt voll im Trend. Das passende Licht für alle Camping- und Outdoor-Fans liefert Ledlenser mit der ML6: Die neu entwickelte und patentierte Micro-Prism-Technologie, die bei dieser Lampe erstmals zum Einsatz kommt, sorgt für eine optimale Lichtverteilung mit blendfreier und zielgerichteter Ausleuchtung. Dabei kann zwischen Weiß- und Rotlicht gewählt und die Leuchtstärke jeweils stufenlos angepasst werden.

„So romantisch das Licht von Gaslaternen ist, so ineffizient ist deren Lichtausbeute und Lichtbild“, sagt Philipp Elsner, Produktmanager von Ledlenser. Mit der ML6 bietet das Solinger Unternehmen nun die passende Lampe, die den Anforderungen von Campern und Outdoor-Liebhabern gerecht wird. „Die ML6 ist sehr effizient in der Lichtausbeute – das schont den Akku. Einen großen Mehrwert bietet das Rotlicht, welches die Nachtsichtfähigkeit beim Menschen erhält. So können Karten auch in der Dunkelheit gut gelesen und der richtige Weg gefunden werden“, erklärt Elsner. Dabei ist von Vorteil, dass die Lampe auch direkt im Rotlichtmodus eingeschaltet werden kann. In beiden Farbmodi gibt es einen Boost-Modus, wobei das Weißlicht bis zu 750 Lumen erreicht. „Optimal, wenn man im Zelt etwas sucht“, so Elsner und fügt hinzu: „In der geringsten Leuchtstufe hält der Akku bis zu 70 Stunden – mehr als ausreichend für ein zweiwöchiges Outdoor-Erlebnis“.

Flexibler Einsatz in allen Lagen

Verschiedene Aufstell- und Anbringungsmöglichkeiten eröffnen einen vielseitigen Einsatz der ML6: Mit der abnehmbaren Gummischlaufe kann die Lampe problemlos im Zelt oder Camper und an Ästen aufgehängt werden. Ein integrierter Metallhaken im Standfuß, ermöglicht eine umgekehrte Aufhängung und sorgt damit für eine angenehme indirekte Raumausleuchtung. Zudem bieten ein Magnet sowie ein Viertel-Zoll-Gewinde an der Unterseite weitere Einsatzmöglichkeiten. Dank Micro-Prism-Technology blendet die Lampe nicht, egal wie und wo sie angebracht wird. Das Licht wird kegelförmig abgelenkt und leuchtet angenehm und zielgerichtet den Raum aus.

Fluoreszierende Elemente erleichtern das Finden der Lampe im Dunkeln. Ein integrierter USB-Anschluss erlaubt, den Akku der Lampe auch als Powerbank zu nutzen, wenn zum Beispiel das Handy im Notfall aufgeladen werden muss. Eine Ladestandanzeige informiert über die verbleibende Laufzeit des Akkus, wobei ein Blinksignal daran erinnert, die Lampe bald aufzuladen.

