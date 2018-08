Die European Outdoor Film Tour 18/19 startet wieder



Das Warten hat ein Ende: Der offizielle Teaser der European Outdoor Film Tour 18/19 (E.O.F.T.) ist fertig und liefert einen Vorgeschmack, was uns in der neuen Tour alles erwartet. Feiert mit uns Bergfest, lehnt Euch zurück und lasst Euch vom Teaser in eine andere Welt entführen:

Official Teaser:



Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 zeigt die European Outdoor Film Tour handverlesene Dokumentarfilme aus den Bereichen Outdoor, Abenteuer & Reise. Auch in diesem Jahr haben wurde wieder mit viel Herzblut ein ebenso vielseitiges wie spannendes Filmprogramm für alle Freunde des Draußen-Seins zusammengestellt. Von Paragliding über den imposanten Broad Peak und spektakulärer Mountainbike-Action im hohen Norden hin zu einem etwas verrückten, aber ebenso liebenswürdigen Franzosen mit Kussambitionen, liefert die diesjährige E.O.F.T. eine bunte Mischung aus Kurzfilmen, die den Zuschauer begeistern und ins Staunen versetzen werden. Das Programm mit seinen 7-9 Filmen hat eine Gesamtlaufzeit von rund 120 Minuten. Mit Rahmenprogramm und Moderation dauert eine Veranstaltung insgesamt zwischen 2,5 und 3 Stunden.

Alle Termine in Deutschland findet Ihr unter: https://www.eoft.eu/de/ tickets/#list/deutschland

sowie allen weiterem Infos auf: www.eoft.eu

Quelle und Bildquelle: Moving Adventures Medien GmbH | European Outdoor Film Tour