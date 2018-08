Erst recht bei Minusgraden

Nicht nur im Sommer cool: Kurze Tage, Kälte, Eis oder Schnee schrecken ambitionierte Barbecue-Freunde nicht davon ab, auch im Winter ihren Grill „anzuwerfen”. Im Gegenteil: Sie zelebrieren das Wintergrill-Vergnügen mit feuriger Begeisterung und brennen für das Outdoor-Erlebnis, das mit einem hochwertigen Grill-Equipment wie dem Big Green Egg zum kulinarischen Lifestyle-Event wird.

Grill-Gourmets wissen: Optimales Winter-Barbecue gelingt einzig mit einem Outdoorkochgerät, das über einen Deckel verfügt. Nur so bleibt die Hitze für die Zubereitung des Grillguts selbst bei eisigen Temperaturen von allen Seiten erhalten – auch nach dem Wenden kühlt es an der Oberseite nicht aus. Dank seiner einzigartigen Kamado-Form überzeugt das Big Green Egg hier auf voller Linie: Das grüne „Wunder-Ei” Big Green Egg wurde nach Vorbild des Jahrtausende alten Erdofens aus Japan entwickelt und beherrscht sämtliche Zubereitungsdisziplinen meisterhaft. Ob Grillen, Räuchern, Kochen oder Backen – bei einer individuell einstellbaren Wunschtemperatur zwischen 70 und 350 Grad Celsius wird jedes Gericht zu einem gustatorischen Meisterwerk. Die herausragende Wärmeisolierung, die das Egg aufgrund seiner einzigartigen Keramik-Technologie und seines Designs gewährleistet, macht den Lifestyle-Kamado zum Alleskönner. Aromen naturbelassener Lebensmittel kommen mit dem Big Green Egg erst richtig zur Geltung und entfachen beim Genießer eine Geschmacksexplosion.

Preisbeispiel:

Der Big Green Egg fürs perfekte Wintergrill-Vergnügen ist in sieben Größen – von Mini bis XXLarge – bei ausgewählten Premium-Händlern erhältlich. Der Big Green Egg Model Small kostet ab 770 Euro.

Über Big Green Egg – das Original im Markt:

Das Big Green Egg ist ein modernes Kochgerät, das auf über 3.000 Jahre alten japanischen „Kamado“-Traditionen beruht. Das gleichnamige Unternehmen erkannte in den 1970er Jahren als erstes das Potenzial des charakteristischen asiatischen Tonofens und perfektionierte mittels einer ursprünglich von der NASA konzipierten, hochwertigen Keramik den modernen Kamado – das Big Green Egg. Mittlerweile erfreut sich der Pionier mit seiner Kultmarke weltweiter Beliebtheit und findet sich bei Liebhabern der Outdoor-Küche ebenso wie in Restaurants rund um den Globus. Die einzigartige Keramik-Technologie ist sehr robust und bietet lebenslange Garantieleistung. Herausragende Wärmeisolierung in Kombination mit einem außergewöhnlichen Design machen das Egg zudem zu einem Alleskönner, der die Aromen naturbelassener Lebensmittel in unverwechselbarer Weise zur Geltung bringt. Mit einer bis auf ein Grad genau einstellbaren Temperaturskala von 70 bis 350 Grad Celsius und zahlreichen Zubehörteilen kann das Big Green Egg grillen, backen, räuchern, garen, kochen und für Slow-Cooking eingesetzt werden. Das Kochgerät ist in sieben Größen – von Mini bis XXLarge – erhältlich. Das Unternehmen Big Green Egg wurde am 1. Dezember 1974 in Atlanta, Georgia (USA), gegründet und distribuiert seine hochwertigen Kamados weltweit. Seit Januar 2017 ist die Big Green Egg Deutschland GmbH als eigenständige Gesellschaft mit Sitz in Stuttgart im deutschen Markt präsent. Seine Produkte vertreibt die GmbH über zahlreiche stationäre Premium-Fachhändler.