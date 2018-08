A Radl und a Lederne: Mit reiner Muskelkraft und viel bayerischer Tradition bringt das Königsseer Radltaxi seine Fahrgäste an die schönsten Ecken rund um das glasklare Berchtesgadener Juwel

Lederhosenmacher und Weltenbummler Engelbert Aigner jun. hat im Mai 2018 das Königsseer Radltaxi ins Leben gerufen und beweist damit einmal mehr, wie bereichernd die Verbindung von Tradition und Moderne sein kann. Neben sagenhafter Natur spielen auch Weißwurst-Kulinarik und Romy Schneider eine wichtige Rolle. Die Inspiration zur Rikscha am Königssee kam ihm in Urgroßvaters Lederhosen während eines längeren Aufenthalts in Neuseeland.

Als Teil eines seit mehr als 25 Jahren bestehenden Familienbetriebs am Triembacher Eck in Berchtesgaden hat Engelbert Aigner jun. es seinem Vater gleichgetan und sich für den Beruf des Lederhosenmachers entschieden. Die Philosophie des Unternehmens besteht darin, Traditionen zu bewahren und diese parallel dazu mit einer ordentlichen Portion Weitblick zeitgemäß umzusetzen. Und so kam es, dass Engelbert Aigner jun. seine Heimat gen Neuseeland auf Zeit hinter sich ließ, um noch reicher an Erfahrungen zu werden sowie neue Eindrücke von der Welt zu gewinnen. Gelohnt hat sich das allemal, denn zurück im Ort seiner Wurzeln hat er eine grandiose Idee in petto: Das Königsseer Radltaxi – ein Tourenerlebnis für Einheimische und Touristen im Süden des Berchtesgadener Talkessels.

Berchtesgadener Naturschönheiten, Savoir-vivre à la Romy Schneider oder ein deftiges Weißwurstfrühstück

Die strammen Wadln der ortskundigen Rikscha-Fahrer bringen Besucher und Gäste an die schönsten Plätze am Königssee. Egal ob ein Kulturtrip zur ältesten Kunsteisbahn der Welt, eine Bergtour auf den Jenner oder eine entspannte Fahrt zur Seelände, von wo aus die Bootsausflüge zur berühmten Wallfahrtskirche St. Bartholomä starten. Vom Königssee in Richtung Berchtesgaden gibt es zudem traumhafte Radltaxi-Touren, die entlang des Königsseer Fußwegs und vorbei an fast unentdeckten Plätzen führen. Absolutes Highlight sind die Thementouren wie die Romy Schneider Rundfahrt oder eine Radltaxi-Tour mit einem deftigen Weißwurstfrühstück. Des Weiteren werden maßgeschneiderte Spezialfahrten angeboten, die sich je nach Wunsch des Gastes, zum Beispiel anlässlich Hochzeiten, Junggesellenabschiede, Familienausflügen oder Firmenevents, individuell gestalten lassen.

Engelbert, Markus und Simon

Ganz nach dem Motto des Lederhosen- und Trachtenbetriebs ist auch das Radltaxi in familiärer sowie gut befreundeter Hand. Engelbert Aigner jun., Bruder Simon und Freund Markus treten zu unterschiedlichen Zeiten von Montag bis Sonntag in die Pedale. Zu buchen ist eine Tour mit dem Radltaxi einfach und bequem direkt per Telefon über die auf der Homepage des Königsseer Radltaxis angegebenen Kontaktdaten der drei einheimischen Rikscha-Fahrer, für die es eine Herzensangelegenheit ist, den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis am Königssee zu zaubern.

Diridari

Die Preise für Kurzstrecken variieren je nach Distanz. So kostet zum Beispiel eine Fahrt vom Parkplatz Königssee bis zur Seelände 4,00 Euro pro Person. Touren entlang der Königsseer Ache Richtung Berchtesgaden sind zwischen 15 und 60 Minuten möglich. 30 Minuten kosten bei 2 Personen 15 Euro pro Person. Hinsichtlich der Spezialtouren richtet sich der Preis nach der Dauer und kostet für eine halbe Stunde bei 2 Personen ebenso 15 Euro pro Person.

Buchungen und weitere Informationen unter: https://www.radl-taxi.de/

Quelle/Bildquelle: Havana Orange GmbH