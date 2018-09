European Outdoor Film Tour 2018/2019

AB 10. OKTOBER 2018 AUF TOUR! NO SCRIPT. NO ACTORS. NO SPECIAL EFFECTS. THIS IS REAL!

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 zeigt die European Outdoor Film Tour handverlesene Dokumentarfilme aus den Bereichen Outdoorsport, Abenteuer & Reise. Die Protagonisten, Sportarten und Länder wechseln jährlich, doch eines bleibt immer gleich: This is real!

Der Startschuss für Europas größtes Outdoor Film Festival fällt am 9. Oktober bei der Premiere für geladene Gäste in der BMW Welt in München. Im Anschluss geht die E.O.F.T. 18/19 auf große Reise mit mehr als 400 Veranstaltungen in 18 Ländern.

Das Programm hat mit seinen 8 Filmen eine Gesamtlaufzeit von rund 120 Minuten. Mit Rahmenprogramm und Moderation dauert eine Veranstaltung insgesamt zwischen 2,5 und 3 Stunden.

Seit 18 Jahren zaubert die E.O.F.T. die besten Dokumentarfilme aus den Bereichen Outdoor, Abenteuer und Reise auf die große Leinwand. Das Programm der diesjährigen Tour ist nun komplett und in unserem Trailer verraten wir euch, was euch in diesem Jahr alles erwartet

Ein Highlight der diesjährigen E.O.F.T. ist der Film „Mzubi Dume – Strong Goat“, der die Kilimandscharo-Besteigung von Tom Belz dokumentiert. Der gebürtige Offenbacher hat im Alter von acht Jahren aufgrund einer Knochenkrebserkrankung sein linkes Bein verloren. Auf Krücken meistert der 31-jährige eindrucksvoll den Weg zum höchsten Berg Afrikas mit seinen 5895 Metern.

Was alles möglich ist, wenn man fest an sich glaubt, zeigt auch das Klettertalent Adam Ondra – der „Posterboy“ der diesjährigen Tour. Der Tscheche klettert die schwierigsten Routen der Welt und scheint die Schwerkraft mühelos zu überwinden. Der Film „The A.O.“ portraitiert den außergewöhnlichen Athleten und seine mentale Stärke, die ihn sogar eine 8a mit verbundenen Augen klettern lässt. Aber das ist natürlich noch längst nicht alles: Auch für die Freunde von flowigen MTB-Trails , feinstem Powder und jeder Menge Adrenalin hat die E.O.F.T. wie gewohnt einiges zu bieten. Humorig wird es zudem mit einem Stop-Motion Film und einem etwas verrückten Franzosen, der zeigt, dass man auch mit 82 Jahren noch längst nicht zum alten Eisen gehört.

Alle Termine in Deutschland findet ihr unter:

https://www.eoft.eu/de/ tickets/#list/deutschland ALLE WEITEREN INFOS ZU DEN FILMEN UND TERMINEN UNTER WWW.EOFT.EU

Tickets gibt es ab 16.- Euro im lokalen Vorverkauf und online auf Outdoor-Ticket.net

Quelle und Bildquelle: Moving Adventures Medien GmbH | European Outdoor Film Tour