Birgit Jürgenssen. Ich bin / I am

10. November 2018 bis 17. Februar 2019

Unter dem Titel Ich bin / I am zeigt die Kunsthalle Tübingen von 10.11.2018 bis 17.02.2019 mit rund 200 Werken die erste umfassende Werkpräsentation der Künstlerin in Deutschland.

Birgit Jürgenssen (1949-2003) gehörte neben Valie Export und Maria Lassnig zur Avantgarde der 1970er Jahre in Österreich. An kunsthistorische Traditionen, wie den Surrealismus, anknüpfend, entwickelte sie im Stillen ein eigenständiges Œuvre, das neben einem großen Fundus an Zeichnungen auch Skulpturen, experimentelle Objekte, Videos und vor allem Fotografie umfasst.

Dreh- und Angelpunkt im Werk von Birgit Jürgenssen ist dabei der Körper. Dieser ist nicht nur Gegenstand ihrer Zeichnungen sondern auch die Erfahrungsinstanz, aus der heraus sie diese entwickelt. In den Zeichnungen der 1970er Jahre hat sie mit seismografischem Spürsinn festgehalten, was dem begrifflichen und damit bewussten Erfassen vorausgeht: Zwischenmenschliche Beziehungen, Sexualität, gesellschaftsbedingte Schönheitsvorstellungen und Geschlechterverhältnisse werden von ihr mit subversivem Humor selbstironisch ebenso reflektiert wie tiefere Schichten ihrer eigenen Identität.

War der Blick auf das Werk der Künstlerin bislang vor allem auch durch Arbeiten zum Geschlechterverhältnis geprägt, ist es uns ein Anliegen, die Perspektive darauf weiter zu dimensionieren. Die Ausstellung und auch die Beiträge im begleitenden Katalog bearbeiten zum einen bislang wenig beachtete Werkblöcke wie die Fotografien und ihr Spätwerk. Zum anderen zeigen wir, dass Birgit Jürgenssen Bilder und Symbole unserer gesamten Kulturgeschichte mit eigener geistiger und emotionaler Energie aufgeladen und so für die Gegenwart aktualisiert hat. Ihr körperbezogener Ansatz erhält gerade heute, in einer Zeit, in der es durch die Digitalisierung zu einer zunehmenden Verflachung der Alltagswahrnehmung kommt, eine neue Aktualität. Ihr Werk, das aus dem Intimen kommt, steht nicht zuletzt für ein authentisches, innengeleitetes Leben und letztlich auch für den selbstbestimmten und emanzipatorischen Impuls der Kunst.

WEITERE INFORMATIONEN:

Wo

Kunsthalle Tübingen | Philosophenweg 76 | Tübingen 72076

Öffnungszeiten

DI, MI, FR–SO 11–18 UHR | DO 11–19 UHR Kuratoren

Natascha Burger und Nicole Fritz Katalog

Es erscheint ein Katalog mit Textbeiträgen von: Patricia Allmer, Michael Bracewell, Natascha Burger, Maurizio Cattelan, Melissa Destino, Marta Dziewańska, Heike Eipeldauer, Nicole Fritz, Lorenzo Giusti, Jessica Morgan, Gabriele Schor, Jasper Sharp, Abigail Solomon-Godeau, Ninja Walbers

Kunsthallen-Sonderpreis: 29,90 € Die Ausstellung wird im Anschluss an die Kunsthalle Tübingen auch an nachfolgenden Stationen zu sehen sein:

GAMeC-Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, (Bergamo, Italien), 08.03.-19.05.2019

LOUISIANA Museum of Modern Art (Humlebæk, Dänemark), Sommer 2019

Quelle | Bildquelle: Kunsthalle Tübingen