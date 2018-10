Pistenkilometer und Partymeilen

Die zehn coolsten Ski-Openings der Wintersaison 2018/2019

Startschuss für Wintersport-Fans: Ab Mitte Oktober werden die ersten Lifte in Betrieb genommen und die Skigebiete feiern den Auftakt in die Skisaison 2018/2019. Von St. Anton am Arlberg bis Zell am See-Kaprun steigen heiße Partys, Veranstaltungen der Superlative und Konzerte für Jung und Alt. Das Online-Reiseportal www.weg.de gibt einen Überblick über die zehn schönsten Ski-Openings:

Stubaital: 19. – 21. Oktober 2018 Snowpark Opening

Zehn Jahre Stubai Zoo: Jubiläum feiert dieses Jahr der Snowpark Stubai Zoo auf dem Stubaier Gletscher. Bei der „Stubai Premiere“ werden Jibber oder Slopestyle-Fans gleichermaßen glücklich: Im Brandsalon werden die neuesten Materialien, die jedes Snowboarder- und Freeskierherz höher schlagen lassen, getestet. Zudem stehen coole Partys mit den angesagten DJs auf dem Programm.

Sölden: 26. – 28. Oktober 2018 Weltcup-Party mit DJs und Live-Acts

Sportliches Geschick und Unterhaltung: Die Wintersaison in Sölden im Öztal wird jedes Jahr mit dem Startschuss zum AUDI FIS Alpine Skiweltcup am Rettenbachgletscher eingeleitet. Auch wenn der Cup erst offiziell am Samstag beginnt, lohnt sich die Anreise am Freitag, denn dann startet bereits das Event mit einer riesigen Party. Bis zu 27.000 Menschen kommen jedes Jahr zur Auftaktveranstaltung in den Ferienort.

Kitzsteinhorn, Zell am See/Kaprun: 2. – 4. November 2018 WOW Glacier Love

Wonder of Winter: Dafür steht WOW Glacier Love und bringt seine Besucher sprichwörtlich zum Staunen. Bei dem Festival mit feinsten Elektro-Beats von angesagten DJs wie Nicky Romero oder Rene Rodrigezz, dem Cash4Tricks Freestyle-Contest sowie gratis Ski- und Snowboardtests läutet das Kitzsteinhorn die Skisaison ein. Die insgesamt fünf Locations und Bühnen in der großen Festival-Area im Ortszentrum von Kaprun machen das „Winterwunder“ perfekt.

Obergurgl-Hochgurg: Skiopening im Diamant der Alpen vom 15. – 25. November 2018

Musik und Gemütlichkeit: Am 15. Dezember wird das Skigebiet am Ende des Öztals feierlich eröffnet. In den darauffolgenden Tagen gibt es mehrere Opening-Partys und viel Live-Musik. Die beiden Skiorte bieten Abfahrten mit etwa 110 Pistenkilometern und zwei Dutzend Gletscher und sind besonders bei Familien mit Kindern beliebt.

St. Anton/Arlberg: 29. November – 2. Dezember 2018 mit Anatstacia und Melanie C

Live-Musik und Disco-Gondeln: Als Headliner heizen auf der Open-Air-Bühne am Samstagabend Stargast Anastacia und das Ex-„Spice Girl“ Melanie C als Special Guest dem Publikum ordentlich ein. In Lech Zürs freuen sich die Besucher wieder auf Disco-Gondeln und von Freitag bis Sonntag testen sie die neuesten Ski- und Board-Modelle aus.

Ischgl: 24. November 2018 Ischgl Top of the Mountain Opening mit Jason Derulo

Heiße Rhythmen im Schnee: Das Top of the Mountain Opening haben schon viele internationale Musikstars eröffnet, darunter Robbie Williams, James Blunt oder Rihanna. In diesem Jahr bringt der US-Superstar Jason Derulo die Massen zum Tanzen. Die Silvretta Arena mit 238 Pistenkilometer bis ins schweizerische Samnaun gibt es als stimmungsvolle Kulisse obendrauf.

Obertauern: WANDA live am Ski Opening 1. Dezember 2018

„Auseinandergehn ist schwer“: So werden sich die Fans von WANDA nach dem Skiopening-Konzert in Obertauern fühlen. Die österreichische Kultband wird auf der Open-Air-Bühne vor traumhafter Bergkulisse das Publikum rocken und für einen fulminanten Start der Skisaison sorgen. Mehr als hundert verbundene Pistenkilometer sowie ein Nachtskilauf und ein Snowpark sorgen von November bis Mai für jede Menge Schneespaß.

Schladming: 1. Dezember 2018 – Snow Break Europe im WM-Park Planai

Pistengaudi und Pop-Rock: Bei der legendären Saisoneröffnung auf der Planai Alm-Stage geben sich in diesem Jahr die Toten Hosen sowie die Donots die Ehre. Zudem heizen die zahlreichen DJs auf den Après-Ski-Partys ein. Die Bühne ist dabei als überdimensionale Alm-Hütte designt, die in ein effektvolles Lichtermeer verwandelt wird.

Serfaus-Fiss-Ladis: Snow-Festival vom 7. – 8. Dezember 2018

Feierlich in die nächste Skisaison: Als Auftakt in die Wintersport-Saison lädt das familienfreundliche Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis zu einem zweitägigen Snowfestival mit Party und Live-Konzert ein. Am 7. Dezember findet die Opening-Party an der Talstation der Komperdellbahn statt und einen Tag später freuen sich Musikfans auf den Auftritt der Partyband „Cräm-Fresch“.

SkiWelt Wilder Kaiser: 8. – 16. Dezember 2018 Hüttengaudi zum Winterstart

Winteropening an zwei Wochenenden: Ausgelassene Partystimmung mit Live-Musik, DJs und Volksmusik gibt es in der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental. Mit 284 Kilometern Pisten, 90 Skiliften & Bahnen und über 70 Hütten und Restaurants ist das Skigebiet in den Kitzbüheler Alpen eines der größten und modernsten Skigebiete weltweit.

