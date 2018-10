DOGMAN – ab 18. Oktober im Kino | Gewinnspiel

DOGMAN

Ab 18. Oktober im Kino

Eine Charakterstudie im Gewand eines leisen Thrillers ist Matteo Garrones „Dogman“, in dem der Hundepfleger Marcello wegen eines falschen Freundes zum Außenseiter in dem Ort wird, in dem er lebt.

Anläßlich des Kinostarts von DOGMAN am 18. Oktober 2018 verlost androgon men’s magazine in Zusammenarbeit mit Alamode Film 3×2 bundesweit einlösbare Kinofreikarten zum Film „DOGMAN“ Wer also mitmachen will, einfach eine Email an DOGMAN-gewinnspiel@androgon.de

mit Angabe von Namen und Adresse und los geht’s! androgon wünscht viel Erfolg!

Zum Film:

Irgendwo in einer verfallenen italienischen Küstenstadt, wo das Gesetz des Stärkeren gilt, lebt der sanftmütige Hundefriseur Marcello (Marcello Fonte). Mit seinem Salon verdient der schmächtige Mann den bescheidenen Unterhalt für sich und seine kleine Tochter Alida, die er über alles liebt. Der ganze Ort wird allerdings von dem ehemaligen Boxer Simoncino (Edoardo Pesce) tyrannisiert. Nach und nach drängt sich der soeben aus dem Gefängnis entlassene Mafioso auch in Marcellos Leben und bedroht dessen Existenz. Fest entschlossen, seine Würde zurückzugewinnen, schmiedet Marcello einen furchtbaren Racheplan.

DOGMAN ist eine düstere Parabel über die desolate Lage im heutigen Italien. Regisseur Matteo Garrone (GOMORRHA) erzählt die universelle Geschichte von einem guten Mann, der dem Bösen verfällt, zugleich fesselnd und sehr berührend vor einer faszinierenden süditalienischen Landschaft. In der Hauptrolle ein herausragender Marcello Fonte, der für diese Rolle beim Filmfestival in Cannes als bester Darsteller ausgezeichnet wurde.

Szenenbilder:



Trailer:



