Hommage zum Tode des großen französischen Chansonniers Charles Aznavour

Charles Aznavour galt als der Inbegriff des romantischen Chansons. Jetzt ist der Komponist, Sänger und Schauspieler in Paris gestorben.

Der durch Lieder wie „La Bohème“ oder „Emmenez-moi“ berühmt gewordene Sänger- mit der einfühlsamen und melancholischen und wohl bekanntesten Stimme Frankreichs – ist nun leider für immer verstummt. Damit ist eine der herausragenden Persönlichkeiten des französischen Chansons aus unserer Mitte gegangen. Er verstarb mit 94 Jahren, wie seine Sprecherin, französischen Medienberichten zufolge, zu Beginn des Oktobers in Paris mitteilte.

Charles Aznavour wurde am 22. Mai 1924 in Paris geboren. Seine Eltern stammten aus Armenien. Seinen Durchbruch erlebte er in den 1940er Jahren, nachdem die legendäre Sängerin Édith Piaf (1915-1963) auf ihn aufmerksam geworden war. Gemeinsam tourten sie durch Frankreich und die USA. Über tausend Chansons hat er seitdem verfasst, viele davon handeln von der Liebe. Insgesamt soll er über 200 Millionen Platten weltweit verkauft haben.

Aber auch auf der Kino-Leinwand war er erfolgreich. Charles Aznavour wirkte in über 70 Filmen mit. Hier schaffte er im Jahr 1960 in dem Film „ Schießen Sie auf den Pianisten“ von Francois Truffaut den großen Durchbruch. Und mit der “ Blechtrommel“ (1979) von Volker Schlöndorff (1979). nach der Romanvorlage von Günther Grass, wurde er sogar mit dem Oscar als „Bester fremdsprachiger Film“ ausgezeichnet.

Politisch setzte er sich zuletzt intensiv für die Belange seines Geburtslandes Armenien ein und spendete dem Staat eine große Anzahl seiner Tantiemen. Nachdem er sich nach Querelen mit dem französischen Fiskus in den 70iger Jahren mit seiner dritten Frau am Genfer See zurückzog, wurde er von seinem Heimatland Armenien zum Botschafter bei der UN in Genf installiert.

Charles Aznavour war dreimal verheiratet. Seit 1967 war er mit der Schwedin Ulla Thorsell liiert, mit der er drei Kinder hatte. Aus seinen beiden ersten Ehen gingen noch drei weitere Kinder hervor.

Der für sein Lebenswerk mit dem Hollywoodstern geehrte Künstler stand noch bis zuletzt auf der Bühne und weitere Auftritte in Europa waren noch bis Ende 2018 geplant. Seinem zahlreichen Publikum wird er mit seiner unverwechselbaren Stimme sicherlich stark fehlen .

(wz)

Quelle: SWR 4

Bildquelle: 2014.06.23. Charles Aznavour Fot Mariusz Kubik 03.jpg; https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Charles_Aznavour?uselang=de