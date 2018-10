Wer ist in dieser Geschichte der Schuldige und wer das Opfer? Der mehrfach preisgekrönte Regisseur und Drehbuchautor Scott Cooper („Crazy Heart“, „Black Mass“) lässt mit großem Feingefühl die Grenzen zwischen Feind und Verbündetem, Sieger und Besiegtem verschwimmen und schafft mit FEINDE – HOSTILES einen bildgewaltigen Western voller Intensität. Das raue Western-Epos erzählt dabei eine Geschichte über Liebe und Hass, Gnade und Vergebung in den Zeiten der Indianerkriege.

„Sie haben keine Ahnung, was der Krieg aus einem macht.“ – Der Offizier Joseph J. Blocker hat in seiner Zeit beim Militär schon viel gesehen und vor allem erlebt. Er sah seine Männer sterben, skalpiert und gequält von Amerikanischen Ureinwohnern, die kaltblütig nicht nur Soldaten sondern auch Bauern und deren Familien überfallen. Nun soll er seinen Erzfeind, den Häuptling Yellow Hawk, nach Montana begleiten, damit dieser in seinem Stammesland die letzte Ruhe findet. Widerwillig nimmt er den Auftrag an, denn die beiden verbindet eine gemeinsame Vergangenheit…

Ab 12. Oktober 2018 als DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD Blu-ray und Video on Demand erhältlich!

Anläßlich des Home-Entertainment-Starts von FEINDE – HOSTILES am 12. Oktober 2018

verlost androgon men’s magazine 2 exklusive Gewinnpakete, bestehend aus:

1 Mundharmonika, 1 DVD zum Film sowie dem Filmposter

1 Mundharmonika, 1 Blu-ray zum Film sowie dem Filmposter

**Zur HOHNER Big River Harp-Mundharmonika:

Auf einem Raddampfer sitzend treibt man langsamen den Mississippi runter. Die Sonne scheint der Blick schweift über die Reling und im Hintergrund spielt Musik. Die Big River Harp fängt genau diesen Spirit von Freiheit und Ruhe des Mississippi Delta ein – daher der Name. Sie ist der perfekte Startpunkt für erste Exkursionen in die Welt des Western, Folk oder Nashville Style Country. Mehr Informationen auf:

https://www.hohner.de/de/instrumente/mundharmonika/diatonisch/ms-series/big-river-harp Wer also mitmachen will, einfach eine Email

an FEINDE-HOSTILES-gewinnspiel@androgon.de

mit Angabe von Namen und Adresse und los geht’s! androgon wünscht viel Erfolg!

Filminhalt:

New Mexico, 1892: Der verdiente Offizier Joseph J. Blocker (Christian Bale) erhält den Auftrag, den kranken Cheyenne-Häuptling Yellow Hawk (Wes Studi), der die vergangenen sieben Jahre im Gefängnis verbrachte, in dessen Stammesland nach Montana zu begleiten. Der letzte Wunsch des als unerbittlich bekannten Indianers ist es, zu Hause zu sterben. Blocker und Yellow Hawk haben eine gemeinsame Vergangenheit, weswegen Blocker den Auftrag nur äußerst widerwillig annimmt. Gemeinsam mit einigen Soldaten und der Familie des Häuptlings bricht die Truppe auf. Unterwegs stoßen sie auf die junge Witwe Rosalee Quaid (Rosamund Pike), deren gesamte Familie kaltblütig von Komantschen umgebracht wurde. Die traumatisierte Frau schließt sich ihnen an und die Gruppe setzt ihren gefährlichen Weg quer durch das unwegsame Land und eine extrem feindselige Umgebung fort. Schon bald wird klar, dass sie nur als Gemeinschaft im Kampf ums Überleben eine Chance haben …

Szenenbilder:



Filmtrailer: