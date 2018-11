Lifeventure Isolier-Behälter

Damit der Tee heiß bleibt…

Es gibt eine Reihe kurioser Feiertage. Tee-Fans sollten sich den 15. Dezember im Kalender notieren. Denn seit 2005 feiert man ihn in vielen Ländern als den sogenannten International Tea Day (ITD) (dt. Internationaler Tee-Tag oder Internationaler Tag des Tees). Die Initiative für den Aktionstag geht auf das World Social Forum im indischen Mumbai im Jahr 2004 zurück. Die Intention ist es, den Verbrauchern die Faktoren und Probleme, die hinter dem fertigen Endprodukt Tee stehen, näher zu bringen.

Weltweit ist Tee nach dem Wasser das am häufigsten konsumierte Getränk der Welt. Auch bei Deutschen ist er sehr beliebt. Jährlich werden hier zu Lande rund 19.000 Tonnen des heißen Getränks verbraucht. Das entspricht einem Konsum von 28 Litern täglich pro Person. Tee wird immer mehr zum Lifestyle-Element, dessen Einnahme regelrecht zelebriert wird. Für den richtigen Genuss spielt die Temperatur natürlich eine große Rolle. Das Getränk muss heiß getrunken werden, um sein Aroma voll entfalten zu können. Viele Deutsche wollen ihren Tee – ebenso wie Kaffee – unterwegs zu sich nehmen. Die englische Firma Lifeventure – als Briten sicher ausgewiesene Tee-Experten – bietet hierfür die passenden hochwertigen Thermobecher und -flaschen an. Die Produkte sind extrem robust und sind so nicht nur für den Weg zur Arbeit oder auf Reisen gut geeignet. Sie machen auch Outdoor-Unternehmungen aller Art mit. Natürlich eignen sich die Becher und Flaschen auch für Kaffee und Heißgetränke aller Art.

Thermal Mugs

Mit seinen praktischen und farbenfrohen Thermal Mugs und Vacuum Flasks bringt die britische Marke Lifeventure stilvolle Eye-Catcher auf den Markt. Die Thermal Mugs halten Getränke vier Stunden lang heiß und im Sommer acht Stunden lang kalt. Damit sind sie die perfekten Begleiter für den Pendler auf dem Weg zur Arbeit. So den dringend benötigten Koffeinschub immer wohl temperiert dabei hat. Die in 15 verschiedenen Farben und zusätzlichen Matt-Varianten erhältlichen Becher sind aus hochwertigem doppelwandigem und lebensmittelechtem Stainless Stahl gefertigt. Das isolierende Vakuum ist thermisch erzeugt. Sie sind praktisch unzerstörbar. Der mit einer Druckausgleichskammer ausgestattete Schraubverschluss ist garantiert zu 100% dicht. Er kann komplett abgenommen werden, so dass das Innere komfortabel gereinigt werden kann. Das Volumen von 300 ml entspricht einer großen Tasse Kaffee oder Tee. In einem kleinen Fach im Deckel kann ein Teebeutel transportiert werden (ein echt britisches Gimmick). Bei Gelegenheit heißes Wasser drauf – und fertig ist das englische Nationalgetränk! Details:

• Vakuum isoliert, isoliert ca. 4 Stunden

• Aus 18/8 Stainless Stahl, lebensmittelecht

• Doppelwandige Konstruktion

• Kupfer beschichtete Innenwand für noch effektiveren Wärmerückhalt

• 100% dichter Schraubverschluss

• Druckausgleichskammer im Verschluss

• Extrem robust und langlebig

• Gewicht 200 Gramm

• Volumen 300 ml

• Können auf Wunsch auch graviert werden

• VK: 16,99€

Hot & Cold Vacuum Flasks

Mit den Hot & Cold Vacuum Flasks bringt Lifeventure eine sehr stylische Thermoskanne für viele Einsatzbereiche auf den Markt. Mit 500 ml Volumen passt sie in den Stadt- genauso wie in den Wanderrucksack. Ob kühle Getränke oder Heißes im Winter: Die Flaschen halten sechs Stunden lang heiß und zwölf Stunden lang kalt. Details:

• Vakuum

• isoliert ca. 6 Stunden heiß, 12 Stunden kalt

• Aus 18/8 Stainless Stahl, lebensmittelecht

• Doppelwandige Konstruktion

• Kupfer beschichtete Innenwand für noch effektiveren Wärmerückhalt

• 100% dichter Schraubverschluss

• Plastik-Öffnung zum komfortablen Drinken

• Extrem robust und langlebig

• Gewicht 375 Gramm

• Volumen 500 ml

• VK: 19,99€

Insulated Camping Mugs:

Dazu passen die ebenfalls optisch attraktiven isolierenden Camping Mugs. Sie machen sowohl im Campingmobil als auch auf dem Schreibtisch eine gute Figur. Details:

• Vakuum

• isoliert ca. 6 Stunden heiß, 12 Stunden kalt

• Aus 18/8 Stainless Stahl, lebensmittelecht

• Doppelwandige Konstruktion

• Kupfer beschichtete Innenwand für effektiven Wärmerückhalt

• Extrem robust und langlebig

• Gewicht 232 Gramm

• Volumen 425 ml

• VK: 16,99€

Einen kompletten Überblick über die Produkte

von Lifeventure gibt es hier:

https://www.lifeventure.com/products/cookware

Lifeventure ist eine Marke von Lifemarque – Über Lifemarque:

Die Story von Lifemarque ist typisch für ein Outdoor Unternehmen. Inspiriert von einer langen Reise durch Asien, bei der sich Gründer Mark Cobham eine unangenehme Verletzung zuzog, entwickelte Cobham eine Reihe von Erste Hilfe Sets, die er 1989 auf den Markt brachte. Lifesystems war geboren. In der Folge erweiterte Cobham das Sortiment und gründete drei weitere Marken: Lifeventure

(Camping- und Outdoorbedarf), LittleLife (Accessoires für Kleinkinder und Kinder) und Mountain Paws (Accessoires für Hunde).

Lifeventure bietet eine große Kollektion an hochwertigen Accessoires für Reise, zu Haus und den Arbeitsalltag. Ob Thermobecher, kleinstfaltbare und superleichte Mikrofleece-Handtücher, Taschen, wasserdichte Beutel, Campingesteck, Waschbeutel oder Dokument- bzw. Geldbeutel und Anderes mehr.

Weitere Infos: www.lifemarque.co.uk

Quelle und Bildquelle: Lifemarque | Outdoor Relations