Diese Apps helfen beim Chillen

Langer Tag?

Feierabend bedeutet Zeit, endlich das zu tun, worauf man bei der Arbeit verzichten muss: Sport machen, Serien schauen, etwas mit Freunden unternehmen … die Möglichkeiten sind endlos. Aber manchmal hat man nach einem harten Arbeitstag selbst für schöne Unternehmungen keinen Nerv mehr. Dann will man sich einfach auf die Couch hauen, an seinem Handy herumspielen und vielleicht zwischendrin ein Nickerchen machen. Auch das ist völlig legitim! Und mittlerweile gibt es eine Menge Apps, die einem diese Couchzeit versüßen können. Dieser Artikel stellt die besten Apps zum Chillen vor.

Intensiver entspannen: Achtsamkeits-Apps

Der Trend zur Achtsamkeit ist in aller Munde. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass es zu diesem Thema unzählige Apps gibt. Leuchtendes Beispiel ist etwa die App Sway, die auf Basis des individuellen Verhaltens eines Users Ratschläge gibt, wie dieser mehr Achtsamkeit in seinem Alltag einbauen kann. Perfekt für Mindfulness on the go! Wenn man die Abendstunden nutzen möchte, ein bestimmtes Problem anzugreifen, ist die App HelloMind zu empfehlen. Mithilfe dieser App begibt der User sich in eine wohltuende Hypnose, die ihm dabei helfen soll, Problematiken wie geringen Selbstwert oder Schlafschwierigkeiten aufzulösen. Und die App Breathe erinnert einen daran, tief und gleichmäßig einzuatmen – eine Praktik, die auch bei der Meditation angewendet wird und die auf Körper und Geist beruhigend wirkt.

Spielend auf andere Gedanken kommen: Kreuzworträtsel, Mobilebet & Co.

Manche können am besten entspannen, wenn sie auf irgendeine Art und Weise stimuliert werden. Hierzu bieten sich Spiele-Apps wie Sidewords wunderbar an, mit denen man sich stundenlang beim Kniffeln und Knobeln vergnügen kann. Das Prinzip des Spiels ist ähnlich wie ein Kreuzworträtsel oder ein Buchstabensalat und ist nicht zu kompliziert, aber auch nicht zu simpel, um langweilig zu sein. Wer beim Spielen etwas mehr Nervenkitzel will, ist mit mobilen Casino-Apps oder Apps für Sportwetten gut bedient. Hier gibt es häufig attraktive Aktionen wie den Mobilebet Gutschein-Code, mit dem das Spiel nicht weniger spannend, aber wohl günstiger wird. Und auch kreativ kann man sich in Apps ausleben: Apps wie Adult Coloring Book bringen wahrhaftige Künstler zum Vorschein und da Ausmalen bereits als neue Form der Meditation gehandelt wird, entspannt man sich dabei wie nebenbei.

Entspannen durch Sport: Yoga-Apps

Eine Sportart darf im Kontext von Mindfulness und Meditation nie fehlen: Yoga. Denn mit den richtigen Übungen findet man die innere Mitte, öffnet seine Chakren und arbeitet dabei noch an Kraft und Flexibilität. Eine herausragende App für die Yogapartie zwischendurch ist Yoga Wake Up. Sie hat insbesondere Yogaroutinen für morgens nach dem Aufstehen entwickelt, doch abends sind sie genauso effektiv und damit die Lösung für Morgenmuffel, die keine halbe Stunde früher aufstehen wollen, um irgendwelche Verrenkungen durchzuführen. Das Beste an dieser App ist, dass es nicht nur um den Sport geht – man kann sich in der Community auch mit anderen Usern zu Themen wie Mindfulness und Entspannung austauschen.

Fazit: Wer richtig entspannen will, muss sein Handy nicht unbedingt aus der Hand legen. Ob spielerisch, malerisch oder meditativ: Für jeden ist eine passende Lösung per App dabei.

Bildquelle: androgon.de