Modernes Familienleben

Gemeinsam einen Film anschauen oder spielen?

Ein gemütlicher Abend vor dem Fernseher mit der ganzen Familie ist entspannend, ein Filmabend im Heimkino schon eine Spur exklusiver. Richtig unterhaltsam wird es, wenn die Familie zusammen spielt.

Das kann ganz klassisch Monopoly sein. Aber auch atemberaubende Actionspiele auf Playstation, XBox oder dem PC begeistern die Familienmitglieder. Die breite Auswahl an Casino Games bringt jede Menge Spaß. Dabei erleichtern die Online Casinos mit ihren Neukundenboni wie dem Mobilebet Gutschein-Code Familienvätern den finanziellen Start in das Spielen um echtes Geld.

Die Familie spielt etwas zusammen – ein nostalgisches Bild?

Vermutlich empfinden viele Familien die Spieleabende von einst als das Nonplusultra. Die ganze Familie saß an einem Tisch, spielte, lachte und zankte auch ein wenig. Natürlich gibt es die Brettspiele auch heute noch. Aber sie sind nicht mehr die allerorts übliche Beschäftigung am Sonntagnachmittag. Spätestens, wenn aus den lieben Kleinen Teenager werden, ist es vorbei mit den gemütlichen Spielen. Games für Smartphone oder Tablets siegen. Das Bild der Familie sieht dann ganz anders aus. Jeder hat sein Gerät in der Hand und spielt, was er mag. Also warum soll sich Mann nicht auch in sein Büro zurückziehen und am PC entspannen?

Die Spielwelt von heute für die ganze Familie

Heute unterhält das Fernsehen die Kleinen zu Hause immer noch mit lustigen Zeichentrickserien oder anderen Kindersendungen. Dafür sind quengelnde Kinder in Wartezimmern und Restaurants deutlich seltener geworden, seit es Apps am Smartphone der Eltern gibt. bei Teenagern und Erwachsenen ist der PC zum Spielen absolut beliebt. Online Games gibt es jeder Art und mit atemberaubenden Grafiken. Das Angebot und die Spannung erhöhen dann noch die Online Casinos. Der Einsatz von echtem Geld bringt ein faszinierendes Kribbeln bei Erwachsenen und die große Spieleauswahl hält für jede Stimmung das Passende bereit. So lässt sich vielleicht sogar ein Sonntagsessen für die ganze Familie gewinnen.

Das Fernsehen als familiärer Treffpunkt

Von jeher war das Fernsehen ein beliebter Treffpunkt für die Familie. Am Nachmittag laufen die Kindersendungen, dann kommt die abendliche Soap und nach den Nachrichten geht der Film oder die Show los. Die kleinen Kinder liegen dann bereits im Bett und die Großen kuscheln mit den Eltern gemütlich auf der Couch beim abendlichen Krimi. Das war zumindest einmal so, als es nur einen Fernseher im Wohnzimmer gab. Im Zeitalter des Streamens schauen die einen auf dem Smartphone YouTube-Musikvideos, die anderen weitere Folgen ihrer Lieblingsserie am PC und der Rest das Fußballspiel am Flachbildschirm.

Familie heute: Individualität und Gemeinsamkeit im Einklang

Die moderne Familie verbringt ihre Zeit anders als früher, das ist sicher. Gemeinsame Zeiten gibt es beim Spielen ebenso wie beim Fernsehen. Trotzdem genießt jedes einzelne Familienmitglied mehr Individualität. Mit dem Einzug von immer mehr Technik bereits für das Kindesalter siegen die Smartphones, Tablets und PCs oftmals gegenüber der gemeinsamen Familienaktivität. Richtig gesteuert nimmt jeder diese persönliche Zeit zur Entspannung und um sich mal zurückzuziehen. Dafür sind dann die gemeinsam verbrachten Zeiten umso intensiver, egal, ob im Gespräch, beim Ausflug, vor dem Fernseher oder beim Spielen.

