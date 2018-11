Aufbruch zum Mond | Gewinnspiel

Zehn Fakten zur Mondlandung:

1964 trat Neil Armstrong, einer der großen Helden des 20. Jahrhunderts, eine spektakuläre, gefährliche und atemberaubende Reise an und war der erste Mensch auf dem Mond. Mit AUFBRUCH ZUM MOND schuf der Oscar®-prämierte Regisseur Damien Chazelle einen ergreifenden Film über diesen beeindruckenden Mann und die Mondmission. Anlässlich des Kinostarts haben wir zehn Fakten zum Mond und zur Mondlandung zusammengestellt.

Der Mond

Der Mond ist 50 Mal kleiner als die Erde. Er hat nur 1/81 ihrer Masse und die Schwerkraft ist auch um einiges geringer als die der Erde, nämlich nur 1/6. Damit würde ein 80 Kilogramm schwerer Astronaut auf dem Mond nur rund 13 Kilogramm wiegen.

Die Distanz zwischen Mond und Erde

In den letzten Jahrzenten wurde die Entfernung zwischen Erde und Mond sehr genau vermessen. Da sich der Mond nicht in einer kreisförmigen Entfernung um die Erde dreht, sondern auf einer Ellipsen-Bahn, schwankt die Entfernung stetig. Durchschnittlich ist die Entfernung des Mondes etwa 385.000 Kilometer, gemessen vom Erde-Mittelpunkt bis zum Mond-Mittelpunkt. Die kleinste Entfernung beträgt ca. 356.000 km und die längste Distanz ca. 406.000 km.

Reisedauer

Der Mond ist das am weitesten entfernteste Reiseziel, welches ein Mensch je erreicht hat. Würde man mit dem Auto etwa 9 Mal die Erde umrunden, wäre das die gleiche Distanz wie die Reise zum Mond. Es würde ein halbes Jahr dauern, wenn man mit dem Auto Tag und Nacht mit einer konstanten Geschwindigkeit von 100 km/h durchfährt. Die erste Reise zum Mond und wieder zurück dauerte 8 Tage, 3 Stunden, 18 Minuten und 35 Sekunden Am 16. Juni 1969 startete die Raumfähre Apollo 11 um 14:32 Uhr (Mitteleuropäische Zeitzone) und durchbrach nach nur zwölf Minuten die Erdumlaufbahn.

Rasend schnell durch die Galaxie

Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit flogen die verschiedenen Apollo Raumfähren durch den Weltraum. Auf dem Weg zum Mond erreichten die Raumfähren der NASA rund 39.000 Kilometer pro Stunde. Den Rekord von 39.897 Kilometern pro Stunde stellte die Apollo 10 auf dem Rückweg zur Erde auf.

„Der Adler ist gelandet“

Nachdem das Mutterschiff in der Mondumlaufbahn angekommen war, stiegen die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin in die kleinere Mondlandefähre „Eagle“ um sich auf dem Weg zum Mond zu machen. Michael Collins blieb zurück. Die Landung der kleinen Mondlandefähre war nicht ganz einfach. Da der Computer mehrfach abstürzte und technische Probleme aufwies, übernahm Armstrong kurzer Hand die manuelle Landung. Am 20. Juli 1969 um 21:17 Uhr (Mitteleuropäische Zeitzone) meldete er die Landung: „The eagle has landed.“

Die Welt sah zu

Zwei Menschen landen auf dem Mond – geschätzte 530 Millionen Menschen auf der Erde schauten ihnen dabei zu. Die Mondlandung war ein unglaubliches Spektakel, dass sich keiner entgehen lassen wollte.Am 21. Juli 1969 um 3:56 Uhr (Mitteleuropäische Zeitzone) betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond und sprach die berühmten Worte:

“That’s one small step for a man, one giant leap for mankind!”

„Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit!“

Die Flagge weht

Die Schwerkraft auf dem Mond ist nicht die gleiche, wie auf der Erde. Wind gibt es dort auch nicht und trotzdem „wehte“ die amerikanische Flagge, die Armstrong auf dem Mond platzierte. Den NASA Ingenieuren waren die Bedingungen natürlich bewusst und entwarfen daher eine Konstruktion, mit der die Flagge den Anschein erweckte auf dem Mond zu wehen. Neben dem Mast war die Flagge an einer Querstrebe befestigt, die jedoch kürzer war, als die Flagge lang. So konnte die Flagge gerafft aufgezogen werden und den Anschein erwecken, sie würde wehen.

Den Sternen (nicht) zum Greifen nahe

Auf den Bildern der Apollo Missionen sind keinerlei Sterne zu sehen. Der Mond selbst strahlt nämlich so hell, dass nur die allerhellsten Sterne von dort aus zu erkennen sind. Auf Bildern konnten auch keine Sterne festgehalten werden, da die Belichtungszeit der Bilder nur sehr kurz sein konnte, um eine Überbelichtung zu vermeiden. Daher war die Belichtungszeit zu kurz um Sterne zu erkennen.

Die strahlenden Helden kehren zurück – in einen Käfig

Nach der erfolgreichen Mondlandung kehrten die drei Astronauten voller Stolz und Freude zurück zur Erde. Alles ging glatt und sie landeten erfolgreich wieder auf der Erde. Anstatt eines Roten Teppichs, Händeschütteln und posieren vor der Presse, erwartete sie das genaue Gegenteil. Die drei Astronauten wurden direkt in spezielle Schutzanzüge gesteckt und für 17 Tage unter Quarantäne gesetzt. Aus Angst vor unbekannten Mikroorganismen, die sie eventuell vom Mond mitgebracht haben können wurden sie vorerst der Öffentlichkeit entzogen. Allerdings war diese Angst unbegründet, da sie keinerlei Bakterien oder ähnliches mitgebracht haben.

Der Mond – das neue Reiseziel

Immer größer, immer spektakulärer und noch aufregender – so sollen die nächsten Reiseziele für viele Menschen sein. Der Milliardär Yusaku Maezawa setzt all dem noch die Krone auf: Er will der erste Tourist auf dem Mond sein. „Das ist mein Lebenstraum“ sagt Maezawa und verwirklicht ihn zusammen mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX. Im Jahr 2023 soll der „Mondurlaub“ starten.

.