RENEGADES–MISSION OF HONOR | Gewinnspiel

Unentdeckte Schätze

Nach diesen spektakulären Schätzen wird auch heute noch gesucht:

Das Zarengold im Baikalsee:

Die Ausgangslage ist ähnlich wie im Film RENEGADES – MISSION OF HONOR: In einem See soll ein sagenhafter Goldschatz schlummern, der bislang noch unentdeckt ist. Als Zarengold wird der verschwundene Staatsschatz des Russischen Reichs bezeichnet, dessen Spur sich während des Russischen Bürgerkriegs verliert. Zar Nikolai II wollte den tonnenschweren Schatz, der mit über 1,3 Tonnen Gold, Silber und Platin als einer der größten Goldvorräte der Welt galt, vor den anrückenden Deutschen verstecken. Die Spuren verlieren sich jedoch in den Weiten Sibiriens und es halten sich Gerüchte, dass ein Waggon mit dem Gold im Baikalsee untergegangen ist. Forscher vermuten zwar, dass der Schatz von Feinden des Zares außer Landes gebracht wurde, doch am Boden des Baikalsees wurden Waggonteile und golden glänzende Barren gefunden. Eine Schatzsuche in Russland könnte sich also lohnen…

Das Bernsteinzimmer:

In ganz Europa als „das achte Weltwunder“ bekannt, wurden die riesigen und aufwändig gearbeiteten Bernsteintafeln des Bernsteinzimmers 1717 von Friedrich I. von Preußen als Geschenk an Peter den Großen von Russland geschickt. Mehr als zweihundert Jahre lang blieb das Bernsteinzimmer in seinem russischen Palast außerhalb von St. Petersburg – bis die Nazis 1941 in Russland einmarschierten und das legendäre Bernsteinzimmer verschleppten, um es vor den alliierten Truppen zu schützen. Seitdem ist das Bernsteinzimmer wie vom Erdboden verschluckt. Zahlreiche (Amateur-)Schatzsucher sind Spuren und Theorien des Aufenthaltsortes – von Schloss Friedland in Tschechien bis zu einem unbekannten Ort in Wuppertal – nachgegangen, bislang ohne Ergebnis.

Die Piratenschätze der Kokosinseln:

Schatzsucher, die lieber in wärmeren Gegenden nach Gold suchen, sollten die im Pazifischen Ozean vor Costa Rica gelegenen Kokosinseln ansteuern. Gleich mehrere Schätze werden hier vermutet – darunter die Beute des als grausam beschriebenen Piraten Benito Bonito, der auch den Beinamen Dom Pedro (Blutiges Schwert) trug. 1819 soll er Gold und Juwelen in Acapulco geraubt und anschließend auf den Kokosinseln vergraben haben. Zu seinem Versteck existiert sogar eine Schatzkarte, die sich aktuell im Besitz eines deutschen Schatzsuchers befindet.

Der Schatz der Tempelritter:

Eine der ältesten Schatzlegenden rankt sich um den Schatz der Tempelritter, der seit dem Jahr 1307 fieberhaft gesucht wird. In diesem Jahr plante der hochverschuldete König Philipp IV die Vernichtung des Tempelordens und ließ zahlreiche Mitglieder in Frankreich verhaften, zog Ländereien ein und bereicherte sich an ihrem Vermögen. Der Großteil des Schatzes, der unter anderem aus Gold, Münzen und wertvollem Mobiliar bestanden haben soll, wurde jedoch am Abend vor der Verhaftungswelle mit unbekanntem Ziel abtransportiert und gilt seither als verschollen.

Der verschwundene Millionenraub:

Im Jahr 1929 brachen die Brüder Franz und Erich Sass in den Tresor der Deutschen Bank ein und konnten Geld, Schmuck und Goldbarren im Wert von zwei Millionen Reichsmark erbeuten. Gelungen war ihnen der Coup durch einen Tunnel, den sie direkt vom Nachbargebäude in den Tresorraum gruben. Beweisen konnte man ihnen nichts, doch Zeugen sollen die beiden dabei gesehen haben, wie sie verdreckt und mit einer Schaufel aus dem Berliner Grunewald gekommen sind. Seither wird vermutet, dass sie ihre Beute im Wald vergraben haben, doch gefunden wurde der Schatz bisher nicht.