THE CUBES in Offenbach! Neue Ausstellugen! Neue Kataloge! Neue News!

Nach Ausstellungen in Salenstein (Schweiz) bei THE VIEW, auf der Zürcher Kunstmesse mit Brouwer Edition und in den DomagkAteliers in München mit der Galerie ZWEIGSTELLE steht direkt die nächste Ausstellung an. Ein neuer Kunstraum lockt nach Offenbach am Main – und das wird eine große Sache:

„The world is something flat, or not …“ heißt die Gruppenausstellung bei ART/OF, die am Samstag, den 8. Dezember, um 18.30 Uhr eröffnet wird. Die Eröffnungsrede hält Dr. Stefan Soltek, Leiter des Klingspor Museums in Offenbach. Die von Eric Decastro zusammengestellte Show ist bis zum 19. Januar zu sehen. Gezeigt werden Malerei und Fotografie ebenso wie skulpturale Werke.

Zu sehen sind Arbeiten von angesagten, tipptoppen Künstlern und Künstlerinnen wie: Deniz Alt / Willi Bucher / Eric Decastro / Jos Diegel / Thomas Draschan / Burkhard Driest / Hendoc / Mike Hentz / Mike Kuhlmann / Catherine Lorent / Camill Leberer / Sandra Mann / Bernhard Martin / Justine Otto / Manfred Peckl / Marc Peschke / Römer + Römer / Marcus Sendlinger / Willi Siber / Konstantin Totibadze / Margret Wibmer

Und wo, bitte, geht’s zu ART/OF, wie kommt man ran an Kunst und Drinks und interessante Leute? Hier ist die Adresse: Ernst-Griesheimer-Platz 6a, 63071 Offenbach

Weitere Infos: www.art-offenbach.com

Und sonst? Weihnachten steht mal wieder vor der Tür – da könnte es Sinn machen, direkt in Kunst, in Schönheit und Inhalte zu investieren! Das ist doch besser als ein schnöder Amazon-Gutschein, eine Kiste Rotwein, neue Turnschuhe, Espressomaschine oder eine Zehnerkarte für die Waschanlage! Also freue ich mich auf Anfragen!

Es gibt zum Bespiel drei ganz neue, in Ligurien und Como entstandene Arbeiten meiner Serie THE CUBES zu erwerben, die demnächst nicht nur auf der Kunstmesse in Karlsruhe, sondern auch in gleich zwei frischgedruckten Katalogen präsentiert werden! Wer sich für die neuen Kataloge, für THE CUBES und andere fotografische Serien interessiert, dem sei zugerufen: Bravo, Sie haben einen wahnsinnig guten Geschmack! Weiter so! Auf ausgewählte Arbeiten verschiedener Serien gibt es im Dezember für Newsletter-Empfänger sogar einen speziellen Special-Spezial-Rabatt, den zu erfragen die (mit Abstand) beste Idee dieses trüben Tages wäre. Neue Bilder, check, check, auch hier:

https://www.instagram.com/marcpeschke/