DAS! Rote Sofa (NDR)

NDR DAS! Rote Sofa mit Petra Thaller und Dr. Thorsten Schulz jetzt online in der NDR Mediathek

Die Sendung mit Dr. Thorsten Schulz und Petra Thaller stieß am vergangenen Samstag 01. Dezember auf außergewöhnlich großes Interesse.

E-Mails aus allen Ecken der Nation erreichten Outdoor against Cancer (OaC) im Nachgang der Sendung. „Der Bedarf an Bewegungsangeboten für Krebspatienten, deren Familien und Freunde ist noch größer als erwartet. Auch Menschen mit anderen Krankheitsgeschichten schrieben uns, ob sie an unseren Gruppen teilnehmen dürften. Was wir natürlich mit einem klaren Ja beantworten.können.“, so Petra Thaller, Gründerin von OaC.

OaC arbeitet mit Hochdruck an einem flächendeckenden Angebot für Krebspatienten, deren Familien und Freunde. Damit gelingt es dem Münchner Unternehmen erstmals das Thema der Prävention, Therapiebegleitung und Restitution unter einen Hut zu bringen. „Schließlich sind Therapiebegleitung und Restitution nichts anderes als Prävention, wie es auch die Bezeichnungen Sekundär- und Tertiärprävention deutlich machen. Aktuell sprechen wir mit Krankenkassen, haben ein Bewegungskonzept für Kliniken und Unternehmen unter der Marke My Change – My Chance entwickelt. Wir sprechen auch mit Fitnessstudios, die sich dann an der TUM OaC zertifizieren werden, um das Angebot ebenfalls zu sichern.“, so die Münchner Journalistin, Bergsportlerin und Gründerin von OaC weiter.

OaC in Österreich – Kooperation mit den Naturfreunden Österreich

Ziel der Naturfreunde Österreich ist es in den 460 Ortsgruppen ein niedrigschwelliges Angebot für Krebspatienten, deren Familien und Freunde zu sichern. Die Vorarlberger Nachrichten schrieben hierzu am vergangenen Freitag:

„Eine Krebserkrankung ist für Betroffene ein einschneidendes Erlebnis. Die Kooperation der Naturfreunde und „Outdoor against Cancer“ ist in Österreich und europaweit ein richtungsweisendes gesundheitspolitisches Projekt und soll Krebspatienten durch sportliche Aktivitäten in der Natur sowohl mental als auch körperlich weiterhelfen. 2019 werden erste therapiebegleitende Kurse als Pilotprojekt starten, ab 2020 sollen breit gefächerte Outdoor-Angebote für Krebspatienten fix im Kursangebot der Naturfreunde verankert sein.“