5 Ideen für eine ganz andere Weihnachtsnacht

Weihnachten steht vor der Tür

Allerdings kann sich nicht jeder Mensch für Familienfeste begeistern (die sowieso häufig nur in Streit enden) oder es sich leisten, über Weihnachten in ein warmes Land in die Sonne zu reisen.

Ideen für eine einmal etwas andere Weihnachtsnacht sind deshalb zur Abwechslung herzlich willkommen. Nicht unbedingt muss man hierzu außer Haus gehen, denn mit einer App für das Jbet Casino als Beispiel, kann man auch in den eigenen vier Wänden die spannendsten Slot Games ausprobieren oder an den Spieltischen sein Glück herausfordern. Man muss also im Grunde nur für Neuheiten oder für Änderungen bereit sein.

Es spielt dabei auch keine Rolle, ob man Heiligabend alleine oder zusammen mit der Familie verbringt. Wichtig ist, dass es in der Weihnachtsnacht nicht schon wieder schrecklich langweilig wird und man aus Verzweiflung in der Stammkneipe landet.

Wer sich nicht für Casinospiele auf dem Handy begeistern kann, findet sicherlich auch bei Online Rollenspielen oder Konsolengames eine gute Abwechslung. Dadurch besteht die Möglichkeit, auch mit anderen Playern und Gleichgesinnten schnell Kontakte zu knüpfen.

Das Weihnachtslieder nicht nur besinnlich, sondern auch sehr lustig sein können, wird beim Weihnachtskaraoke unter Beweis gestellt. Es geht dabei natürlich nicht darum, als zukünftiger Sänger im Kirchenchor aufgenommen zu werden, sondern um ein fröhliches Zusammensein mit der Familie oder mit Freunden.

Die Weihnachtsfeiertage eignen sich hervorragend, um Fernsehserien oder Trilogien anzusehen, für die man sonst überhaupt keine Zeit hat oder ständig unterbrochen wird. Das stundenlange Sehvergnügen kann man sich mit Köstlichkeiten wie z.B. einem Irish Coffee oder exotischen Tees noch verschönern.

Wer über Weihnachten alleine ist, kann sich auch sozial engagieren. In der Regel freut man sich über freiwillige Helfer in Altenheimen oder auch bei den zahlreichen Obdachlosenhilfen. Allerdings sollte man sich rechtzeitig darum kümmern und nicht erst am Heiligabend.

Eine ganz andere Weihnachtsnacht kann man allerdings auch erleben, indem bewusst auf die Tradition verzichtet wird. Warum nicht einmal fremdländische Weihnachtsgerichte zubereiten und wie in Südamerika als Beispiel Heiligabend erst um Mitternacht wie Silvester feiern?

Es gibt wirklich sehr viele Optionen, um ein ganz anderes Weihnachtsfest zu erleben, bei dem es sicherlich nicht langweilig ist. Wer sich Heiligabend langweilt, ist deshalb selber Schuld. Man kann sich auch in einem Tierheim engagieren, Gleichgesinnte suchen, freiwillig arbeiten gehen oder mit der Casino App nach Herzenslust zocken. Wichtig ist, sich einfach nur nach anderen Aktivitäten umzusehen und aus der typischen Routine an Weihnachten auszubrechen, damit garantiert keine Langeweile an Heiligabend aufkommt.

Buildquelle: Thommy Weiss / pixelio.de