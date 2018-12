Casinobonusangebote

Wie kann man von einem Casino Bonus wirklich profitieren?

Die meisten Online-Casinos werben mit attraktiven Bonusangeboten. Allerdings handelt es sich dabei vorwiegend um ein Willkommensgeschenk für Neukunden.

Dies können z.B. jede Menge Freispiele sein oder ein Bonuscode bei der ersten Einzahlung. Es ist empfehlenswert, sich erst einmal die jeweiligen Bonusbedingungen genau durchzulesen, um auch wirklich davon profitieren zu können.

Die Grundvoraussetzung sich einen Casino Bonus zu schnappen, ist die Registrierung. In der Regel ist die Höhe von diesem Bonus dann auch vom Betrag der Einzahlung abhängig. Je mehr Geld zum Zocken einbezahlt wird, desto höher fällt dann natürlich auch der entsprechende Bonus aus. Bei den meisten Online Casinos muss das Bonusguthaben erst einmal an den Slots umgesetzt werden. Dafür steht den Spielern eine befristete Zeit zur Verfügung, da ein nicht umgesetzter Bonus wieder verfällt. 30 Tage Zeit sind normalerweise dafür ausreichend, denn bei kürzeren Fristen kommt man ansonsten leicht unter Druck.

Viele Neukunden in einem Online Casino möchten allerdings auch nicht gleich hohe Summen einbezahlen. Sie wollen die Casinos erst einmal testen und die zahlreichen Spielangebote ausprobieren. In diesem Fall ist es profitabel, wenn es auch für kleine Beträge ein lockendes Bonusangebot zum Zocken gibt. Aktionen ohne Registrierung oder Einzahlungen werden in der Regel von keinem Casino angeboten.

Kann man sich einen Bonus auszahlen lassen?

Wird das Bonusguthaben an den Spielautomaten erfolgreich umgesetzt, dann stellt sich natürlich die berechtigte Frage, ob man sich die Gewinne überhaupt auszahlen lassen kann. Diese Information findet man bei den Online Casinos bei den AGBs oder Bonusbedingungen. Allerdings werden nicht in allen Casinos die Bonusgewinne ausbezahlt. Ist eine Auszahlung möglich, dann sollte man als Neukunde darauf achten, dass die Gewinne möglichst schnell verfügbar sind. PayPal beispielsweise zählt mit zu den beliebtesten Optionen, die aber nicht in jedem Online Casino verfügbar ist. Nicht in jedem Fall ist es sinnvoll, sich Casinogewinne auszahlen zu lassen. Echte Zocker möchten beispielsweise lieber Guthaben auf ihrem Casino Konto haben und dadurch höhere Einsätze tätigen. Sinnvoll ist die Auszahlung eigentlich nur, wenn es sich dabei um hohe Beträge handelt und man auf das Geld angewiesen ist.

Bei der Auswahl eines Online-Casinos ist also nicht nur auf die Höhe des Willkommensbonus zu achten, sondern auch auf die Umsatzbedingungen und Auszahlungsmöglichkeiten. Sie können in einem Casino Vergleich deutlich variieren. Selbstverständlich sollte man sich vorher erst einmal über die Legitimität des Casinos informieren und sich nur für einen seriösen Anbieter mit einer gültigen Glücksspiellizenz entscheiden.

Bildquelle: Karin Schmidt / pixelio.de