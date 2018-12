Casinobesuch? Vorbereitung ist alles!

Lust auf einen Casinobesuch zu Weihnachten?

Die besten Strategien für Einsteiger!

Wer noch nie in einem Casino war, stellt sich vor einem Besuch sicherlich erst einmal jede Menge Fragen. Der Dresscode und auch das Benehmen in einem Casino sind zwar Faktoren, auf die man achten sollte, aber wenn es um den Einsatz von echtem Geld geht, dann muss man sich möglichst gut dafür vorbereiten.

Viele neue Spieler begehen den typischen Fehler, absolut unvorbereitet einfach an den Spieltischen oder Slots loszulegen und haben überhaupt keine Ahnung, um was es dabei eigentlich geht. Es ist deshalb empfehlenswert, erst einmal die Grundlagen von den wichtigsten Spielen zu lernen, wenn man sein schwer verdientes Geld nicht gleich wieder verlieren möchte. Wer nur zum Spaß ins Casino gehen will, braucht sich selbstverständlich nicht mit den unterschiedlichen Roulette Strategien auseinandersetzen. Es geht lediglich darum, dass mehr Gewinnchancen vorhanden sind, wenn man zumindest die wichtigen Unterschiede zwischem dem europäischen und dem amerikanischen Roulette kennt. Ansonsten kann man Roulette Strategien auch Online erst einmal ausprobieren, bevor es in ein „echtes“ Casino geht.

Haben Anfänger immer Glück beim Zocken?

Glück beim Spielen hat natürlich überhaupt nichts mit Pech in der Liebe zu tun. Fest steht allerdings, dass Anfänger in der Regel bei Casinospielen viel mehr Glück haben, als eingefleischte Zocker. Das typische Anfängerglück liegt allerdings daran, dass man als Neuling eher aus Spaß zockt und deshalb auch ganz andere Einsätze tätigt. Sicherlich kann dieses Verhalten z.B. bei einem Trip in Las Vegas Riesenspaß machen und zu einem unvergesslichen Erlebnis beitragen, allerdings wird sich der Erfolg nicht bei jedem Besuch einstellen.

Als Neuling im Casino, egal ob in einem Online Casino oder in einer Spielhalle, sollte man sich vor dem Zocken eine finanzielle Grenze setzen. Angebotene Freispiele bei den Spielautomaten sind optimal, um die Games kennenzulernen und sich damit besser vertraut zu machen. Die besten Games für Anfänger im Zocken sind Slots, Black Jack und auch Roulette. Bei diesen Casinospielen bestehen die besten Gewinnchancen. Die Einsätze sollten möglichst maximiert werden, was aber nur durch die praktischen Erfahrungen möglich ist.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Psyche. Wer bei Gewinnen nicht aufhören kann, hat in der Regel schon von Anfang an die falsche Karte gezogen. Eine Glückssträhne wird sicherlich nie lange anhalten. Es ist deshalb empfehlenswert, auch auf diesen wichtigen Faktor zu achten.

Fazit

Ein Casinobesuch kann mit den richtigen Vorbereitungen Spaß machen und natürlich auch zu attraktiven Gewinnen beitragen. Wer nichts dem Zufall überlassen will, sollte sich die Spielregeln erst einmal in aller Ruhe in den Online Casinos ansehen und ggf. auch Roulette Strategien ausprobieren.

