Spiele spielen…

Die beliebtesten Spiele der letzten 10 Jahre

Es gibt mittlerweile unzählige Spiele aller Genres. Sie werden immer moderner und intelligenter, was allerdings noch lange kein ausreichender Grund ist, dass diese Games auch wirklich bei den meisten Spielern beliebt sind. Nicht umsonst sind Klassiker bei Online Casino Spielen nach wie vor sehr populär, wie z.B. Roulette, Blackjack oder die Spielautomaten Book of Ra und Twin Spin. Bei PC- und Konsolenspielen allerdings sorgten Titel wie Call of Duty, Super Mario oder FIFA für ein komplett anderes Spielvergnügen mit einzigartigen Spielkulissen.

Die beliebtesten 10 Games seit 2008 sind:

Red Dead Redemption

Portal 2

Batman – Arkham City

Super Mario Galaxy 2

Mass Effect 2

The Elder Scrolls 5

Grand Theft Auto 5

Bioshock Infinite

Dark Souls

Fallout 3

Die Auswahl fällt bei der riesigen Auswahl natürlich extrem schwer, da der Markt durch die unterschiedlichen Genres bereits unüberschaubar ist. Wer allerdings auf der Suche nach den besten Spielen ist, sollte sich erst einmal fragen, welche Kategorie überhaupt bevorzugt werden. Vor dem Kauf ist es für Neulinge empfehlenswert, sich nicht nur die Kritiken durchzulesen, sondern auch unbedingt auf die Meinung der Gamer zu achten. Genre-Liebhaber können zu vielen neuen Titeln wichtige Hinweise liefern, da sie natürlich auch das Ranking der besten Spiele beeinflussen. Wer allerdings Casino Games den Vorzug gibt, braucht sich im Prinzip nur um den Bonus zu kümmern.

Was sind die beliebtesten Genres bei den Games?

Auch innerhalb der Genres findet man sehr große Unterschiede, egal ob es sich dabei um PC-, Konsolen- oder um Online Spiele handelt. Ein weiterer Faktor bei der Auswahl der Spiele ist die Spieleranzahl. Musste man vor zig Jahren noch alleine zocken, so geht es heutzutage gemeinsam los. Die populärsten Genres sind Strategiespiele, Rennspiele, Actiongames und natürlich auch die Rollenspiele.

Strategiespiele sind schon längst nicht mehr das, was sie einmal waren. Games wie League of Legends und Halo Wars 2 als Beispiel, haben weltweit unzählige Fans. Diese Spielgruppe wird sicherlich auch in Zukunft noch für weitere Top Games sorgen. Was Rennspiele angeht, so zählen Mario Kart 8 Deluxe und Forza Motorsport zu den besten Vertretern dieser Kategorie.

Actiongames sind eine faszinierende Mischung zwischen harten Kämpfen und fabelhaften Erkundungsaufgaben, egal um welche Schauplätze es sich dabei handelt. GTA 4, Max Panye 2 und auch Tomb Raider sind nach wie vor die beliebtesten Titel. Rollenspiele sind im Prinzip erst in den letzten Jahren sehr beliebt geworden. Zu den besten Rollenspielen zählen Dragon Age und auch The Witcher 3, mit einer außergewöhnlich schönen Fantasykulisse. Ansonsten ist die Spielauswahl auch Geschmackssache, da nicht jeder Gamer die gleichen Ansprüche stellt und auch das Alter eine wichtige Rolle dabei spielt.