Designt wurde die edle Kreation von Multitalent Markus Hohmann, Projektentwickler & -steuerer Immobilien, Extremsportler, ehemaliges Fashion- & Sportmodel und erfolgreicher Duftdesigner. Den dynamischen Männerduft hatte er ursprünglich rein für private Zwecke kreiert – als exklusives Geschenk für Freunde und Bekannte. Den faszinierenden Geruch der Meere, der Wellen, der Weite und der Freiheit wollte der passionierte Sportler in seinem Eau de Parfum einfangen.

Kaum in kleinen Mengen produziert, überrollte ihn der Erfolg: Das betörende Elixier – eine Hommage an die Klasse des modernen Mannes – schaffte innerhalb von weniger als einem Jahr den internationalen Durchbruch. Dem exklusiven Kundenkreis ist eines gemeinsam: die kompromisslose Liebe zur Qualität und zum Außergewöhnlichen.

Bereits 2015 hatte der Duftcocktail aus wilder Minze, Grapefruit, Orange, Kardamom und schwarzem Pfeffer bei den Men´s Health Duft Awards für enorme Überraschung gesorgt, als er sich auf Anhieb in gleich drei Kategorien im oberen Drittel platzierte. Im Folgejahr 2016 erzielte die elegante Kreation einen imposanten fünften Platz in der Kategorie „Bester Duft für den Sport“. 2017 folgte ein großartiger vierter Platz in der Kategorie „Bester Duft-Klassiker“. Gekrönt wird die Erfolgsstory nun mit einem herausragenden zweiten Platz in der Königs-Kategorie „Duft-Klassiker“. MAËL – SCENT OF MEN mit dem Markenversprechen „FREIHEIT.ERLEBEN.“ erreicht damit den bisherigen Höhepunkt seiner jungen, außergewöhnlichen Karriere.

Preisträger Markus Hohmann: „Von den Verbrauchern unter einer Vielzahl von weltberühmten Marken auf den zweiten Platz katapultiert zu werden und dies zudem in der Spitzenkategorie ´Klassiker´ ist ein atemberaubender Erfolg! Es bestärkt nicht nur unsere Kreation, sondern die gesamte Philosophie unserer Manufaktur und damit untrennbar verbunden unsere Werte. Egal ob als Duft-Designer, im Bereich der Architektur oder als Extremsportler und Sportmodel – stets habe ich die authentischen, verborgenen Pfade jenseits des Mainstreams gesucht. Dafür brenne und lebe ich, voller Energie, Elan und Passion, beharrlich, geradlinig und kompromisslos. MAËL – SCENT OF MEN wird stets ein exklusiver Duft bleiben und niemals werden wir uns auf einem Mainstream-Level bewegen.“

Bei all dem weltweiten Erfolg ist Markus Hohmann bodenständig und heimatverbunden geblieben. Den Duft des Mannes, MAËL – SCENT OF MEN, liefert er auch schon mal gerne im Kreis Rosenheim selbst auf dem Mountainbike, laufend oder per Inliner aus. „Die Kunden sind dann immer ganz überrascht, doch auch das gehört zum Spirit und Stil unserer Manufaktur und mir machen diese persönlichen Gespräche und Begegnungen immer enorm Freude.“