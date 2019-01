GREEN BOOK – Eine besondere Freundschaft | Gewinnspiel

Trailer:



What a man – Mahershala Ali

Spätestens seit seinem Oscar®-Gewinn 2017 als bester Nebendarsteller in Barry Jenkins‘ Meisterwerk Moonlight, hat die Welt den sympathischen Schauspieler Mahershala Ali auf dem Schirm. In der Filmbranche ist er jedoch bereits ein „alter Hase“ und kann auf 18 Jahre Schauspielerfahrung zurückblicken. Am 31. Januar startet nun mit GREEN BOOK – EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT sein neuester Film in den deutschen Kinos – für den er bereits mit einem Golden Globe als „Bester Nebendarsteller“ bedacht wurde.

Herkunft – Jugend in Armut

Mahershala wurde 1974 in Oakland, Kalifornien als Sohn zweier Teenager geboren. Sein Vater war zu seiner Geburt 17, seine Mutter gerade erst 16 Jahre alt. Als Junge passten oft Familienmitglieder, wie seine Tanten oder seine Großmutter, zu der er noch heute ein sehr inniges Verhältnis hat, auf ihn auf. Seine Mutter wurde schließlich Pastorin und erzog ihren Sohn im christlichen Glauben.

Seine Jugend war von Geldsorgen geprägt und Mahershala sah viele seiner Cousins für Raubüberfälle oder Drogen ins Gefängnis gehen oder sogar sterben. Er selbst kam zum Glück nie zu weit vom rechten Weg ab.

Sein außergewöhnlicher Name

Sprecher, Moderatoren und Laudatoren tun sich mit seinem Namen „Mahershala“ oft schwer, doch tatsächlich ist dies bereits eine Verkürzung seines eigentlichen Taufnamens, welcher Mahershalalhashbaz lautet. Maher-shala-hash-baz hat biblischen Ursprung, der Name eines Prophetenkindes, und setzt sich aus vier Worten zusammen. Aus dem Hebräischen übersetzt bedeutet es entweder „Es eilt die Beute“ oder „Eile zur Beute“.

Trotz seiner christlichen Erziehung konvertierte Mahershala 2000 zum Islam und änderte seinen Nachnamen von Gilmore zu Ali.

Vaterfigur

Mahershalas Vater war ein begnadeter Tänzer und gewann als junger Mann einen nationalen Tanzwettbewerb. Dieser Sieg trieb ihn an nach New York City zu ziehen als Mahershala gerade einmal drei Jahre alt war. Die Zwei entfremdeten jedoch nicht. Mahershala besuchte seinen Vater regelmäßig in der „Stadt, die niemals schläft“, saß Backstage bei den Broadway Stücken, in denen sein Dad auftrat, und lernte so das Showgeschäft hinter den Kulissen kennen. Sein Vater lebte 17 Jahre seinen Traum als Schauspieler in New York, bevor er im Alter von 37 verstarb. Der damals 20-Jährige Mahershala wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er in die Fußstapfen seines Vaters treten würde.

Weg in die Schauspielerei

Zu Beginn seines Studiums am St. Mary’s College in Kalifornien studierte Mahershala Kommunikationswissenschaften und spielte Basketball. Ein Basketballstipendium lehnte er jedoch ab, da er an der Uni nicht als Spitzensportler behandelt werden wollte und inzwischen doch die Schauspielerei für sich entdeckt hatte. Kurzerhand bewarb er sich für das Schauspielprogramm an der New York University (NYU) und zog an die Ostküste. Nach seinem Abschluss dauerte es nicht lange, bis Mahershala Fuß fasste und erste Rollen an Land zog. Bereits ein Jahr nach seinem Abschluss hatte er einen festen Platz im Ensemble der TV-Serie Crossing Jordan – Pathologin mit Profil.

Seitdem arbeitete Mahershala kontinuierlich – der Traum eines jeden Schauspielers. Er wirkte unter anderem in 4400 – Die Rückkehrer (2004 bis 2007), Der seltsame Fall des Benjamin Button (2008), Predators (2010) und The Place Beyond The Pines (2012) mit, bevor er mit der Rolle des Remy Danton in der Erfolgsserie House of Cards (seit 2013) einem breiten Publikum bekannt wurde. Seither sieht man Mahershala in Blockbustern, wie z.B. Die Tribute von Panem: Mockingjay 1 & 2 (2014 & 2015) und Hidden Figures: Unbekannte Heldinnen (2016), aber auch in gefühlvollen Arthaus Produktionen wie Moonlight (2016), für den er für seine Darbietung des Juan als erster Moslem einen Schauspiel-Oscar® erhielt. Dass Mahershala ein Händchen für tolle Geschichten hat, beweist auch sein neuestes Projekt. GREEN BOOK – EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT ist ein herzerwärmendes Feel-Good-Movie mit einer tiefgehenden Botschaft. Der Film startet am 31. Januar in den deutschen Kinos.

Liebender Ehemann und Familiendaddy

Auch privat läuft es für den mittlerweile 44-Jährigen gut. Bereits seit Uni-Zeiten kennt er seine heutige Ehefrau Amatus-Sami Karim, die nur vier Tage vor seinem Oscar®-Gewinn eine Tochter auf die Welt brachte und das Familienglück der Zwei so perfekt machte.