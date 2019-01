Outdoor Smartphone CROSSCALL Trekker-X4 ab sofort verfügbar

Das erste Outdoor-Smartphone mit integrierter Action & Dash Cam: wasser- und staubdicht nach IP68 sowie sturzsicher und robust nach dem Militärstandard MIL-STD 810 G und IK02

CROSSCALL, Spezialist für Outdoor-Smartphones, hat heute den Marktstart für das TREKKER-X4, dem ersten Smartphone mit integrierter Action & Dash Cam für Outdoor-Enthusiasten, bekannt gegeben. Das TREKKER-X4 trotzt dank IP68- und MIL-STD 810G-Zertifizierung allen Witterungseinflüssen und selbst wildesten Action-Einsätzen mit heftigen Erschütterungen. Kernstück des mobilen Multitalents ist die X-CAM mit Panomorph-Linse, die Video- und Bildaufnahmen mit einem Blickwinkel von bis zu 170° ermöglicht. So lassen sich spannende Actionszenen wie mit herkömmlichen Action Cams aufnehmen und sofort live streamen – ohne dass umständlich Daten übertragen oder Geräte miteinander verkabelt werden müssen. Zudem fungiert die X-CAM des TREKKER-X4 als Dash Cam und zeichnet permanent auf, so dass auch wirklich keine spannende Szene unvorbereitet verpasst wird. Diverse Zubehöroptionen runden das Ausstattungspaket des mobilen und robusten Outdoor-Multitalents ab, das für eine UVP von 699,- Euro (inkl. MwSt.) bei namhaften Händlern und online verfügbar ist.

Integrierte Action Cam für unvergessliche Momente:

Die X-CAM des TREKKER-X4 hält als Action Cam coole Stunts aus allen Winkeln und mit einer Auflösung von 4k fest. Dabei ermöglicht die Panomorph-Linse Aufnahmen mit einem Blickwinkel von bis zu 170°, um ein immersives Action-Erlebnis zu ermöglichen. Die Panomorph-Technologie erfasst jede Aktion und jedes Detail mit 4k-Auflösung aus vier verschiedenen Aufnahmewinkeln: 88°/ 110° / 140° / 170°. Dank der integrierten ThunderSoft-Technologie werden die Videoaufnahmen auch bei wilder Action stabilisiert. Der Ausgleich von Bewegungen und Vibrationen erfolgt über eine Gyrodatenanalyse und entspricht einem 9-Achsen-Gimbal, so dass wirklich ruckelfreie Videos garantiert werden.

Mit der Hilfe- der Hyperstab®-Technologie spielt es keine Rolle, ob Videos im Quer- oder Hochformat aufgenommen werden: Das finale Video wird immer im Querformat mit einem automatischem Horizont ausgegeben, um lästiges Kopfverdrehen beim Ansehen zu vermeiden.

Zudem hat CROSSCALL dem TREKKER-X4 diverse native Apps für spezielle Videoeffekte und die Nachbearbeitung direkt auf dem Gerät spendiert. Highlights können auch direkt in der X-CAM-App zusammengestellt werden: Filter hinzufügen, Videos überlagern oder schneiden, Time-Lapse oder Slow-Motion – alles geht einfach und schnell noch unterwegs. Anschließend kann die persönliche X-STORY auf Instagram, Snapchat, Facebook und Co. veröffentlicht werden. PDAF und Laser-Autofokus sind speziell auf schnelle Bewegungen bei Actionszenen angepasst. Für Nachtaufnahmen steht ein Dual-LED-Blitz zur Verfügung, der auch als leuchtstarke Taschenlampe zum Einsatz kommen kann.

Mit dem X-CHEST kann das TREKKER-X4 direkt am Körper getragen werden und bietet Freunden des Outdoor-Sports so volle Mobilität. Wer seine Familie, Freunde oder Fans daran teilnehmen lassen möchte, kann seine Erlebnisse auch direkt über Livestream teilen.

Nie wieder die besten Momente verpassen!

Die Dash Cam-Funktion der X-CAM ermöglicht Reisen in die Vergangenheit. Ist dieser Modus aktiviert, nimmt das robuste Outdoor-Smartphone kontinuierlich seine Umgebung auf und ermöglicht es, die letzten 30, 60 oder 90 Sekunden im Speicher zu halten, damit spezielle und unerwartete Momente festgehalten und geteilt werden können.

Der 4.400 mAh Akku sorgt für ausreichend Power und lange Aufnahmen. Auf dem 5,5“ (13,97 cm) großen Full HD Display aus IPS Corning Gorilla® Glass 5 können die aufgenommenen Fotos und Videos optimal betrachtet und bearbeitet werden. Angetrieben wird das TREKKER-X4 von einem Qualcomm® SnapDragon™ SDM660 Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,2 Gigahertz Taktung. Unterstützt von 4 Gigabyte RAM und 64 Gigabyte ROM ermöglicht das Outdoor-Multitalent überzeugende Video- und Grafikleistungen, ohne dass dem Akku vorzeitig der Saft ausgeht.

Unterwegs perfekt ausgerüstet mit dem TREKKER-X4 Zubehör

– X-DOCK: Kabellos Laden und Übertragen von Daten in einem Schritt.

– X-CHEST: Die extremsten Momente unter sicheren Bedingungen filmen.

– X-STICK: Aufnahmemöglichkeiten vervielfachen mit integrierten Stativ.

– X-ARMBAND: Befestigung des Smartphones am Arm.

– X-MEMORY: Mit einem Klick den Speicherplatz erweitern.

– X-SUNPOWER: Externer Akku ermöglicht das Laden zu jeder Zeit und überall.

Dank der von CROSSCALL entwickelten X-LINK-Technologie ist das TREKKER-X4 auch kompatibel mit Accessoires wie X-BIKE, X-CAR und vielen mehr, die bereits zum Launch des ACTION-X3 vorgestellt wurden.

Wie es sich für einen Allrounder gehört, ist das TREKKER-X4 natürlich auch mit einer SOS-Funktion, Gyroskop, E-Kompass, 3D-Beschleunigungsmesser, Barometer, Höhenmeter und vielen weiteren Outdoor-Sensoren ausgestattet.

Über CROSSCALL

CROSSCALL ist einer der führenden Entwickler von robusten und wasserdichten Mobilgeräten für den Outdoor-Einsatz, die sich durch lange Akkulaufzeiten und dezidierte Outdoor-Funktionalitäten auszeichnen. Angetrieben von einer großen Leidenschaft für Outdoor Lifestyle entwirft das Team von CROSSCALL Produkte, die sich sowohl für Outdoor-Sport als auch für den professionellen Außeneinsatz unter schwierigen und nicht vorhersehbaren äußeren Bedingungen (wie z.B. Wasser, Regen, Wind, Feuchtigkeit, Staub, Erschütterungen oder andere) eignen. Mit über einer Million verkauften Einheiten, einem Jahresumsatz von 30 Millionen Euro und rund 12.000 Verkaufsstellen in Europa wurde das französische Unternehmen mit Sitz in Aix-en-Provence erst kürzlich durch die Analysten von Deloitte für sein Wachstum von 1.987% in den letzten vier Jahren ausgezeichnet und stieg zudem in die Top-5 der Wachstumsunternehmen in Frankreich auf (Ranking Les Echos / Statista 2017). Weitere Informationen finden Sie unter www.crosscall.com

Quelle und Bildquelle: CROSSCALL