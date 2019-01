Biopod DownWool Nature von Grüezi bei ISPO Awards 2019 ausgezeichnet

Bayerische Schlafsack-Manufaktur wird mit natürlicher Hightech-Innovation im Rahmen der ISPO Awards 2019 ausgezeichnet

Der Biopod DownWool Nature von Grüezi bag aus 100% Naturmaterialien macht erfolgreich das Rennen um den heißbegehrten Titel „Produkt des Jahres“ in der Kategorie Outdoor

Bei den ISPO-Awards geht es auch in diesem Jahr wieder darum, die innovativsten Produkte auszuzeichnen. Im Kampf um den heißbegehrten Titel „Produkt des Jahres“ in der Kategorie Outdoor macht 2019 kein Milliardenkonzern, sondern ein kleines Unternehmen aus den bayerischen Alpen das Rennen. 43 Juroren aus 12 Ländern sind sich einig: Der Biopod DownWool Nature, ein Schlafsack aus 100% Naturmaterialien, ist Outdoor-Produkt des Jahres.

100% Natur trifft 100% High-Tech

Grüezi bag ist in der Branche schon lange kein Unbekannter mehr. Bereits in der Vergangenheit hat die kleine bayerische Schlafsack-Schmiede ihr Können mit innovativen und hochwertigen Produkten unter Beweis gestellt und sich Aufmerksamkeit und Ansehen auf dem Outdoor-Markt verschafft. Ihre neueste Innovation: Der Biopod DownWool Nature – ein Schlafsack aus komplett nachwachsenden Rohstoffen, der alle Anforderungen an ein Hightech-Produkt erfüllt. Von der Verpackung bis zum letzten Knopf besteht er komplett aus natürlichen und nachwachsenden Materialien. Für extra Komfort ist der Schlafsack zusätzlich in der Weite verstellbar. Als Isolationsmaterial dient die von Grüezi bag eigens entwickelte DownWool Füllung, die beste Isolationswerte in Kombination mit perfektem Schlafkomfort bietet. Auf Grund der hohen Isolationswerte von DownWool wird weniger Füllmaterial benötigt. Daher ist der Biopod DownWool Nature zusätzlich leicht und klein im Packvolumen.

Wirkungsweise von DownWool

DownWool ist eine innovative High-End-Füllung aus 70% Daune und 30% Wolle. Daune ist leicht und sorgt für eine sehr hohe Isolationsleistung. Allerdings isoliert Daune nur solange sie trocken ist. Wolle besitzt die Eigenschaft entstehende Feuchtigkeit aufzunehmen. Durch die Kombination beider Materialien entsteht ein innovatives Material. Das Ergebnis: Beste Isolation und ein perfektes trockenes Schlafklima bei geringem Eigengewicht.

Einsatzbereich

Egal ob zum Campen, im Caravan oder als gemütliche Bettdecke für unterwegs – mit dem Biopod Downwool Nature schläft man 100% natürlich und komfortabel mit einem schönen Zusatzeffekt: Man kann sozusagen im Schlaf etwas für die Umwelt tun.

Verfügbarkeit

Der Schlafsack ist ab Februar für 399,00 € (inkl. MwSt.) im Fachhandel und über http://www.gz-bag.de verfügbar.

Features

– Weitenverstellbar: überlappende, geknöpfte Konstruktion mit breiter Abdeckung zum großzügigen Öffnen des Schlafsacks

– Verstellbare Kapuze: passt sich hervorragend an die Kopfform an

– Facebuffle: bildet einen weicheren Isolationsübergang zum Gesicht und verhindert den Verlust von Wärme

– Kopfkissenfach: Schiebt man in das Kisseneinschubfach eine Fleecejacke, bietet der Schlafsack ein gemütliches und unverrutschbares Kopfkissen.

– Innentasche und Außentasche: für Wertsachen und Dinge, die man lieber nah bei sich hat

– Kammern-Konstruktion: H-Kammern, auf der Oberseite zusätzlich in V-Shape

– Feater Schlaufen (vorbereitet für Feater – The Feet Heater): Ein Wärmehüftsack mit elektrischer Heizung, kann zusätzlich eingebaut werden

– PFC frei: Es werden keine perflourierten Chemikalien verwendet.

Technische Details

– Außenmaterial: Hautsympathisches, robustes und hoch atmungsaktives GZ-Cotton (100% Baumwolle)

– Innenmaterial: geschmeidige, atmungsaktive Baumwolle (100% Baumwolle)

– Sehr Hautverträglich: Textiles Vertrauen: Getestet nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®

– Knöpfe: aus Holz, doppelreihig

– Füllung: 380g DownWool aus 70% Enten-Daunen (90/10 mit 650+ cuin) und 30% veredelter Wolle

– Zertifizierung: Die Daune in diesem Schlafsack ist gemäß dem Responsible Down Standard (RDS CU 859743) zertifiziert.

– Größe: 215 x 80 x 50 cm (geeignet für Körpergröße: bis 185 cm)

– Gewicht: ca. 1.650 g + Packsack

– Packmaß: Ø 19 x 35 cm

– Packvolumen: 10 Liter

– Material: 100% Baumwolle, Füllung: 70% Daune / 30% Wolle – enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs

– Temperatur EN 23537-1: T Komfort: 6°C / T Limit: 1°C / T Extrem: -13°C

Bildergalerie



Über Grüezi bag:

Grüezi bag steht für hochwertige, preisgekrönte Schlafsäcke und guten Schlafkomfort. Grüezi bag designed seine Schlafsäcke mitten in Bayern- Der Gründer Markus Wiesböck bringt neben 30 Jahren Erfahrung auch jede Menge innovativer Ideen mit. Perfektes Schlafklima bei leichtem Gewicht und kleinem Packmaß zeichnen die Schlafsäcke von Grüezi bag aus. Durch den Einsatz von Naturmaterialien wie Almwolle, Entwicklung neuer Materialkombinationen wie DownWool® und deren hochwertige Verarbeitung, bietet Grüezi bag mit seinen Produkten den perfekten Schlafkomfort für alle Outdoor-Begeisterten und platziert sich erfolgreich als Vorreiter in Sachen Innovationen auf dem Markt. Weitere Informationen unter: www.gz-bag.de

Quelle und Bildquelle: Grüezi bag | Havana Orange GmbH