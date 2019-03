Laufend neues entdecken

weekend.com präsentiert zehn Laufevents in europäischen Metropolen

Winterspeck ade: Spätestens Ende März, wenn die Tage länger sind und die Temperaturen deutlich über Null klettern, wagen sich wieder mehr Jogger nach draußen und sagen den Winterpfunden den Kampf an. Dass sich konsequentes Lauftraining und Reisen nicht ausschließen, zeigt weekend.com, Betreiber einer App speziell für Wochenendreisen, in einer Übersicht von Lauf-Events in ganz Europa.

EDP Lissabon-Halbmarathon am 17. März 2019

Der EDP Lissabon-Halbmarathon ist mit über 35.000 Teilnehmern der größte Leichtathletikwettbewerb in Portugal. Der Lauf beginnt auf der Brücke 25 de Abril, die normalerweise für Fußgänger gesperrt ist, und führt danach an einer Strecke direkt am Flussufer entlang: Über die Avenida 24 de Julho verläuft der Marathon weiter zum Cais do Sodré, wo es in umgekehrter Richtung auf der Avenida 24 de Julho nach Algés weitergeht. Von dort aus laufen die Teilnehmer auf der Küstenstraße Marginal bis in den Ortsteil Dafundo, bevor die Strecke zurück in Richtung Belém führt und der Lauf am Ziel beim Hieronymitenkloster endet.

Marathon de Paris am 14. April 2019

Bis zu 50.000 Läufer nehmen jedes Jahr an dem Marathon durch eine der schönsten Städte der Welt statt. Der Lauf ist besonders spannend, da die Sportler auf dem Weg in die Zielgraden viele Sehenswürdigkeiten passieren, wie das Louvre-Museum, den Place de la Bastille, die Kathedrale von Notre-Dame, den Eiffelturm und den Bois de Boulogne, die grüne Lunge mitten in Paris. Schließlich führt die Strecke zum Zielpunkt des Paris-Marathons – auf die Avenue Foch zum Arc de Triomphe.

EDP Rock’n’Roll Madrid vom 26. Bis 28. April 2019

10k, 21k und 42k: Als Teil der Laufevent-Reihe „Rock ’n‘ Roll Marathon Series“ bietet das Event Live-Musik auf mehr als 20 Bühnen und ein Festival am Zieleinlauf. Die Stadt wird so zu einer einzigen Sportparty. Ausgangspunkt ist der Paseo de la Castellana, eine der wichtigsten Hauptstraßen in Madrid, vorbei am Stadion Santiago Bernabéu, am Platz Puerta del Sol, am Königspalast, Parks Casa de Campo und Madrid Río und schließlich dem Prado-Museum neben dem Ziel, dem Paseo del Prado.

Virgin Money London Marathon am 28. April 2019

Der London Marathon gehört mit etwa 45.000 Teilnehmern nicht nur zu den beliebtesten der Welt, sondern durch die zahlreichen Verkleidungen der Läufer auch zu den unterhaltsamsten. Hobbyläufer genießen die zahlreichen Sehenswürdigkeiten, an denen sie vorbeilaufen wie die Tower Bridge, den Tower of London, dasHouse of Parliament, Big Ben und beim Zieleinlauf den Buckingham Palace. Zudem geht es über etliche Kilometer an der Themse entlang.

Tet Riga Marathon am 19. Mai 2019

Der Riga-Marathon ist eine der größten Sportveranstaltungen Lettlands und führt durch das Zentrum der alten Hansestadt. Am Ufer des 11. Novembers, unweit des Präsidentenschlosses, fällt am 19. Mai 2019 der Startschuss. Die Strecke verläuft durch das Stadtzentrum sowie entlang der beiden Ufer der Düna, dem größten Fluss in Lettland. Die Läufer sind nicht nur sportlich unterwegs, sondern entdecken dabei die Sehenswürdigkeiten wie das Panorama vom Pardaugava-Ufer aus, die Holzhäuserviertel in Kipsala und blühende Parks in einer der schönsten Städte an der Ostsee.

Stockholm Marathon am 01. Juni 2019

Mit rund 20.000 Läufern aus der ganzen Welt ist der Stockholm-Marathon der teilnehmerstärkste Marathon in Skandinavien. Die Teilnehmer passieren dabei Sightseeing-Höhepunkte der Stadt wie die Insel Djurgården und das königliche Schloss. Die Umgebung variiert zwischen den Wäldern des königlichen Parks und dem Asphalt der Großstadt. Der Höhepunkt des Marathons ist traditionell der Zieleinlauf im vollbesetzten Olympiastadion von 1912.

Tallinn Marathon am 06. bis 08. September 2019

10K, Halbmarathon oder Marathon – je nach Leistungsniveau können sich die Teilnehmer einen Streckenverlauf aussuchen. Die Laufveranstaltung bietet eine abwechslungsreiche Strecke durch die Altstadt und durch das moderne Zentrum. Die Läufer passieren mehrere Sehenswürdigkeiten und von der Strandpromenade Pirita aus haben sie einen herrlichen Blick auf die Skyline der Altstadt.

Zafiro Palma Marathon vom 11. bis 13. Oktober 2019

Die Altstadt der Stadt Palma ist Kulisse des Laufevents, das über verschiedene Distanzen – Kids Run, 10k, Halbmarathon und Marathon – im Parc de la Mar, direkt vor der Kathedrale startet. Die Läufer nehmen Kurs entlang der atemberaubenden Promenade mit Blick auf die Bucht und das türkisblaue Mittelmeer, vorbei an der sandfarbigen Kathedrale, hinein in die historische Altstadt. Der Kids Run wird mit einer Pasta Party abgeschlossen und die Erwachsenen erwartet eine Finisher Party im Mega Park Playa de Palma.

TCS Amsterdam Marathon am 20. Oktober 2019

Etwa 42.000 Teilnehmer können sich für die insgesamt fünf Veranstaltungen anmelden: den Marathon, den Halbmarathon, den 8 Kilometer-Lauf, den Kids Run oder den Mini-Marathon. Start und Zieleinlauf ist das historische Olympiastadion von Amsterdam. Der Marathonlauf folgt einem Teil der olympischen Route entlang der Amstel, vorbei an Herrenhäusern und einigen Windmühlen und bietet eine abwechslungsreiche Umgebung zwischen Stadt und Landschaft.

Athens Authenic Marathon am10. November 2019

Auf den Spuren alter Götter und Helden begeben sich die Teilnehmer beim Athens Authentic Marathon. Der Legende nach führt die Strecke über den Boden, den einst der Athener Bote Phiedippides ging: Pheidippides lief vor 2.500 Jahren von der Schlacht von Marathon nach Athen, um den Sieg der Griechen über die Perser anzukündigen. Start des Laufs ist in Marathon und führt über den Süden der Stadt in den Westen in den Vorort Agia Paraskevi, der gleichzeitig höchster Punkt der Strecke ist. Die Ziellinie befindet sich im Olympiastadion von Athen, dem Geburtsort der modernen Olympischen Spiele.

