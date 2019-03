Option 719: BMW Motorrad setzt Individualisierungsoffensive konsequent fort.

Frästeile der Option 719 für alle BMW R nineT Modelle ab sofort auch über Original BMW Motorrad Zubehör BMW Motorrad erweitert sein Customizing-Angebot und bietet ab sofort das umfangreiche Angebot an Frästeilen der Option 719 auch über das Original BMW Motorrad Zubehör an. Die bereits aus dem Sonderausstattungs-Programm bekannten und exklusiven Individualisierungsumfänge sind bei Neufahrzeugen weiterhin ab Werk bestellbar. Zusätzlich können Frästeile in den Ausführungen Classic, Storm und Club Sport nun aber auch separat von Kunden bestellt werden, die bereits ein BMW Motorrad aus der BMW R nineT Familie besitzen.

Die designprägenden Umfänge der Option 719 bestehen aus exklusiven Frästeilen höchster Qualität, die individuell kombiniert werden können. Alle Teile lassen sich perfekt in das Fahrzeugkonzept integrieren und ermöglichen dem Kunden ein stimmiges und einzigartiges Erscheinungsbild ihres Motorrades. Zu den Highlights des umfangreichen Teileprogramms zählen die Option 719 Zylinderkopfhauben aus eloxiertem Aluminium, welche aus einem Schmiederohling entstanden sind. Sie rücken den Boxermotor klar in den Fokus und erzeugen einen exklusiven Individualisierungseffekt mit rauem und robustem Charme. Durch die sichtbare Fräsoptik und den Schriftzug „Option 719“ unterstreichen sie den hochwertigen Charakter der Maschine. Die Zylinderkopfhauben inklusive gefräster Zündspulenabdeckung lassen sich mit weiteren Produkten der Option 719 perfekt ergänzen. Darüber hinaus setzt die hochwertige Riemenabdeckung der Option 719 ein klares Zeichen für Fahrer mit einem ausgeprägten Auge für Design. Die Abdeckung aus eloxiertem Aluminium verleiht dem Boxermotor auch aus der Frontansicht einen puristischen und eleganten Look. Die charakteristische sichtbare Fräsoptik, das gelaserte „Option 719“ Branding und das dreidimensional gefräste BMW Logo unterstreichen die Exklusivität des Stückes. Die Riemenabdeckung entsteht aus einem Schmiederohling und bleibt nach einem aufwändigen Fräsvorgang bemerkenswert leicht. Die spezielle Formgebung gewährleistet zudem die optimale Kühlung des Motors. Eloxierte Handhebel, Ausgleichsbehälter- Abdeckungen, Sitzbankhalter sowie Fahrer- und Sozius-Fußrastenanlagen der Option 719 runden das Angebot ab. Traditionell bezieht sich die Bezeichnung Option 719 im BMW Werk Berlin auf Einzelstücke und exklusive Sonderwünsche. Die BMW Motorrad Option 719 Kollektion ist eine Hommage an diese Tradition und ermöglicht bereits ab Werk aufwendige, handgefertigte Lackierungen, einzigartiges Design und außergewöhnlich detailliertes Zubehör mit Manufakturcharakter. Die Produkte der Ausführung „Classic“ sind durch eine pure Aluminiumoberfläche gekennzeichnet. Die Ausführung „Club Sport“ verleiht durch das Zusammenspiel aus schwarzem und goldenem Eloxal einen dunklen Charakter mit edlem Erscheinungsbild. Beide dieser Ausführungen sind ab sofort über das Original BMW Motorrad Zubehör verfügbar. Die Ausführung „Storm“ vereint harmonisch abgestimmte Grautöne und sorgt für einen robusten und kräftigen Charakter. Teile dieser Ausführung sind ab Juni 2019 über das Original BMW Motorrad Zubehör verfügbar.

