4. DEW21 E – BIKE Festival Dortmund presented by SHIMANO

„Machen und möglich machen“ stehen im Vordergrund!

Mit dem Rad ins hügelige Sauerland oder in die Weiten des Münsterlands? Was bislang auch

an der eigenen Kondition scheiterte, ist mit dem E-Bike kein Problem mehr. Wer die Vorteile

noch nicht kennt, der kann sich bei der 4. Auflage des DEW21 E – BIKE Festival Dortmund

presented by SHIMANO vom 5. bis 7. April 2019 davon vor Ort überzeugen. Fachdiskussionen und Fahrpraxis, Test und Talk stehen im Mittelpunkt des DEW21 E – BIKE Festival Dortmund presented by SHIMANO. Die Vorbereitungen für das Dortmunder Großevent laufen zurzeit auf Hochtouren. Gerade startet die Anmeldung für das hochrangig besetzte Fachsymposium und die vier spannenden E-Bike Exkursionen. Wegen der großen Beliebtheit waren die Touren in der Vergangenheit stets in Rekordzeit ausgebucht. Mit einer Online-Anmeldung kann man sich bereits im Vorfeld einen Startplatz sichern. Die andere Hälfte der verfügbaren Tourenplätze sind vor Ort im Festivalbüro buchbar.

Der Startschuss fällt am Freitag, 5. April, um 8.30 Uhr mit dem DEW21 Symposium im Westfälischen

Industrieklub, ausgerichtet von der IHK zu Dortmund. Hochkarätige Referenten diskutieren über das Thema „Emissionsfreie Innenstadt: Glücklich und zufrieden?!“. Der Eintritt zum Symposium ist kostenfrei, erfordert jedoch aufgrund der hohen Nachfrage eine Online-Voranmeldung. Die Plätze sind auf 150 Personen begrenzt. Die Besetzung ist natürlich prominent. Heike Heim, die Vorsitzende der Geschäftsführung der DEW21, eröffnet zusammen mit Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau das DEW21 Symposium. Neben den klassischen Themen rund um die E-Mobilität wie Innenstadtlogistik oder intelligente Verkehrsinfrastruktur werden auch die neuesten sensorbasierten Assistenzsysteme für Fahrräder zur Vermeidung von Unfallrisiken vorgestellt oder über Glücksforschung diskutiert. Hans Haake vom Wuppertal Institut wird über seine Erfahrungen mit der neu entwickelten App „Glücklich in Wuppertal“ berichten. Den Dialog zwischen der Fahrradindustrie und politischen Institutionen erläutert Konrad Weyhmann, Paul Lange & Co. OHG/Shimano. Neben zahlreichen Diskussionsrunden gibt’s aber auch einen Praxisteil. Ab 13.45 Uhr starten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zur gemeinsamen „E – xpedition“. Eine Stunde lang geht es auf dem E-Bike quer durch die schönsten Ecken Dortmunds.

Nach der offiziellen Eröffnung des Festivals dürfen auch die Besucher in die Pedale treten. Die vier Touren der DEW21 E-Bike Touren sind quasi maßgeschneidert auf jede einzelne Zielgruppe. In den industriellen Nord-Westen führt die 22 Kilometer lange DEW21 Industrie- & Kulturtour, Start am Freitag, 5. April, um 16 Uhr und am Sonntag, 7. April, um 15 Uhr. Ziele sind die großen Altindustriestandorte Kokerei Hansa und Zeche Minister Stein. Die ehemalige Mülldeponie Deusenberg, seit Jahren ein beliebtes Erholungsgebiet, ist Ziel der beiden DEW21 Mountainbike-Touren mit MTB-Profi Guido Tschugg. Los geht’s am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr. Diese beiden 15 Kilometer langen Touren sind ausschließlich für eMTB-Einsteiger gedacht. Auf dem Gipfelplateau wartet ein spezieller Parcours mit Steilkurven, Wellenbahnen oder Tables. Für Fortgeschrittene sind dazu noch drei weitere Touren mit dem Ziel Deusenberg im Angebot. Start ist am Freitag und Samstag um 16 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr. Die Teilnehmer können unter Anleitung von Mountainbike- und Freeride-Legende Guido Tschugg einiges dazulernen: „Freut euch auf eine gemeinsame kleine Tour mit mir, bei der der Spaß im Vordergrund steht. Gerne gebe ich euch auch einige Fahrtechnik-Tipps mit auf den Weg.“

Gut 21 Kilometer lang sind die DEW21 Genusstour und die DEW21 Industrie- & Kulturtour, beide für Fortgeschrittene mit Urban-, Trekking- und Lastenräder geeignet. Die DEW21 Genusstour findet nur einmal statt. Start ist am Samstag, 6. April, um 16 Uhr und eignet sich für Urban-, Trekking- und

Lastenräder. Für E-Bike-Einsteiger bietet sich die 18 Kilometer lange DEW21 Baukulturtour an. Start am Samstag, 6. April, und am Sonntag, 7. April, jeweils um 11 Uhr. Empfohlen werden Trekking-, Urbanoder City-Bikes. Auf alten Bahntrassen geht’s raus nach Phoenix-West. Anschließend führt die Strecke ins nahe Phoenix-See Gebiet. Natürlich setzt das DEW21 E – BIKE Festival Dortmund presented by SHIMANO auch bei der vierten Auflage wieder Maßstäbe. 150 Aussteller haben sich vom 5. bis 7. April 2019 angesagt, mehr als 900 Testräder stehen zur Verfügung. Der Standort im Herzen der Dortmunder Innenstadt rund um Reinoldikirche, Kleppingstraße und Alter Markt wird noch weiter optimiert. Diesjähriger Schwerpunkt des dreitägigen Events sind die Themen „Testen und Service – das E-Bike erleben“. Für den Praxis-Test stehen zwei Strecken in der SHIMANO Test Area zur Verfügung – eURBAN und eMTB.

Alle Infos und die Anmeldung zum DEW21 Symposium:

https://ebike-festival.org/symposium/ Hier geht es zur Tourenanmeldung:

https://ebike-festival.org/festival/dew21-ebike-touren/ Weitere aktuelle Infos immer unter:

http://ebike-festival.org/ und https://www.facebook.com/ebikefestivaldortmund/

Quelle und Bildquelle: PLAN B event company GmbH, München | planb-event.com