Int. OCEAN FILM TOUR VOL. 6 – AB MÄRZ 2019 AUF TOUR

Das einzigartige Filmevent für alle, die das Meer lieben: Die International OCEAN FILM TOUR bringt die Schönheit und Faszination der Ozeane auf die große Leinwand. Das diesjährige Programm besteht aus sechs inspirierenden Filmen mit einer Gesamtlaufzeit von rund zwei Stunden. Das Gesicht der Tour ist die Freitaucherin, Tänzerin und Filmemacherin Julie Gautier, für die das Element Wasser Arbeitsplatz und Bühne zugleich ist. Den umweltpolitischen Schwerpunkt liefert das Hochsee-Abenteuer CHASING THE THUNDER, in dem die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd bei ihrem ambitionierten Kampf gegen illegalen Fischfang begleitet wird.

Mitte März 2019 startet die Int. OCEAN FILM TOUR VOLUME 6 in Deutschland und geht anschließend auf große Tournee durch 14 Länder weltweit mit über 150 Stopps. Mit Rahmenprogramm wie Moderation und Gewinnspielen dauert eine Veranstaltung insgesamt zwischen 2,5 und 3 Stunden. In vielen Städten wird die Int. OCEAN FILM TOUR von Umweltschutzorganisationen und -Aktivisten begleitet, die darüber informieren, was jeder Einzelne zum Schutz der Weltmeere leisten kann.

DEUTSCHLANDPREMIERE: 17. MÄRZ 2019, LAEISZHALLE HAMBURG

Die Filme:

CHASING THE THUNDER

USA 2017 | Darsteller: Peter Hammarstedt, Sid Chakravarty,

Captain Paul Watson | Regie: Mark Benjamin, Marc Levin | Produktion: Brick City Tv for Vulcan Productions in association with Animal Planet

Der illegale Fisch-Trawler „Thunder“ macht seit zehn Jahren unbehelligt ein Millionengeschäft – bis sich die Meeresschützer von Sea Shepherd an seine Fersen heften. Über 10.000 Seemeilen verfolgen die Kapitäne der Aktivistenschiffe „Bob Barker“ und „Sam Simon“ das Schiff durch internationale Gewässer, um den Wilderern ihr Handwerk zu legen. CHASING THE THUNDER ist ein wahrer Krimi auf hoher See, eine 110-tägige Verfolgungsjagd auf drei Ozeanen, bei der die internationale Crew von freiwilligen Meeresschützern buchstäblich auf Kollisionskurs mit der illegalen Fischerei geht.

BLOWN AWAY

Deutschland 2018 / Darsteller: Ben Schaschek, Hannes Koch / Regie: Micha Schulze / Produktion: Jackhead

Zwei Musikliebhaber setzen die Segel und öffnen die Ohren: Nach dem Studium wollen die beiden Tontechniker Hannes und Ben die Welt sehen – mit Marianne haben sie die perfekte Reisebegleiterin gefunden: Mit diesem 9-Meter Segelboot und kaum Segelerfahrung machen sich die Jungs als Sailing Conductors auf den Weg von Sydney nach Berlin – allerdings nicht ohne Umwege und Zwischenstopps. Viereinhalb Jahre segeln Hannes und Ben Häfen in 31 Ländern an. Das Ziel: Unterwegs so viele Musiker wie möglich aufzunehmen und so die Welt durch Musik zu verbinden. Auf den Tonspuren treffen sich so Menschen, die sich im echten Leben nie begegnet sind.

Ein Segelabenteuer mit live Soundtrack, das wahres Fernweh weckt!

700 SHARKS

Frankreich 2018 | Darsteller: Laurent Ballesta | Regie: Luc Marescot | Produktion: Andromede Oceanologie, Cinquieme Reve (LE), Arte France

Laurent Ballesta ist Meeresbiologe und einer der renommiertesten Unterwasserfotografen weltweit. In 700 SHARKS nimmt er uns mit auf das pazifische Atoll Fakarava. Dort erforscht der Franzose seit vier Jahren das Jagdverhalten von Grauhaien in einer Meeresschlucht. Mit spektakulären Szenen und Bildern, die noch nie zuvor gefilmt wurden, zeigt 700 SHARKS wie faszinierend und komplex das Leben unter der Oberfläche ist und wieviel Einfluss der Mond auf das Leben des Ökosystems Meer nimmt.

JULIE

Deutschland 2019 | Darsteller: Julie Gautier | Regie: Stefanie Brockhaus | Produktion: Helliventures for Moving Adventures Medien Production

Wer als Tochter eines Speerfischers auf der Insel La Réunion geboren wurde, hat das Meer im Blut: Die Freitaucherin Julie Gautier ist am und im Meer zu Hause. Doch ihre Leidenschaft gehört der kreativen Arbeit, dem Filmemachen und Tanzen. In einmaligen Aufnahmen verbindet Gautier den Tanz und das Freitauchen meisterhaft zu einer ganz eigenen Ausdrucksform. In JULIE begegnet uns eine Frau, die ihre kreative Stimme unter der Meeresoberfläche gefunden hat.

ANDY IRONS – KISSED BY GOD

USA 2018 | Darsteller: Andy Irons, Bruce Irons, Kelly Slater | Regie: Steve Jones, Todd Jones | Produktion: Teton Gravity Research

Das Leben des Andy Irons scheint zunächst wie die Surfer-Version des American Dream: Als Sohn zweier Wahl-Hawaiianer aus einfachen Verhältnissen wird sein Talent für die Wellen schon früh entdeckt. In KISSED BY GOD begegnet uns ein einmaliger Athlet, der die Welt des Wellenreitens für immer veränderte und im Leben wie auf dem Brett vor allem gegen sich selbst antrat.

SURFER DAN

USA 2018 / Darsteller: Dan Schetter / Regie: Tim Kemple / Produktion: Camp4 Collective

Achtung Brain Freeze: Mitten im Wintersturm sind die Wellen auf dem Lake Superior am besten. Dann springt Dan Schetter in die Fluten um das zu tun, was ihm laut eigener Aussage das Leben gerettet hat: Wellenreiten zwischen Eisschollen! Denn nichts macht einen klaren Kopf wie der Sprung ins kalte Wasser. Genau das Richtige also, wenn man wie Dan dem Alkohol abgeschworen hat. Ausgenüchtert nimmt uns SURFER DAN mit in den eisigen Wellenrausch und zeigt, dass ein echtes Surferleben auch ohne Palmen, Sonnenbräune und vor allem ohne Ausreden auskommt.

Trailer:



ÜBER DIE INT. OCEAN FILM TOUR

Die International Ocean Film Tour ist mehr als nur ein Filmprogramm. Sie versteht sich als Plattform und Sprachrohr für den Schutz der Meere. ÜBER MOVING ADVENTURES

Die Moving Adventures Medien GmbH wurde 2001 gegründet und ist auf die Konzeption, Organisation und Vermarktung von Filmtouren in den Bereichen Outdoor, Sport, Natur und Abenteuer spezialisiert. Die bekanntesten Formate der Entertainment-Company mit Sitz in München sind die European Outdoor Film Tour und die International Ocean Film Tour. Neben den beiden Eigenproduktionen ist Moving Adventures Lizenznehmerder Banff Mountain Film Festival World Tour und der Reel Rock Film Tour. Zum Portfolio des Unternehmens gehört außerdem die digitale Ticketplattform OutdoorTicket. Das Team um die drei Geschäftsführer Joachim Hellinger, Thomas Witt und Stefan Mauerer zählt 35 Mitarbeiter und wird ergänzt durch fünf „On the Road“-Teams mit rund 70 Personen.

Quelle und Bildquelle: MOVING ADVENTURES MEDIEN | www.moving-adventures.de