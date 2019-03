Spannende Stories begeistern Spieler: Das sind die beliebtesten Automatenspiele



Der Reiz von Slot Maschinen erschließt sich manchen Spielern erst auf den zweiten Blick. Es kann zunächst recht langweilig wirken, auf bestimmte Zahlenkonstellationen zu warten. Doch Slot ist nicht gleich Slot! Nach eingehender Beschäftigung fallen einige Automatenspiele ins Auge, die sich von der breiten Masse abheben. Dabei geht es bei Online Slots primär um eine übersichtliche Aufmachung, gelungene Animationen und vor allem eine fesselnde Hintergrundgeschichte. Thematisch sind der Fantasie bei Slots keine Grenzen gesetzt, jeder Spieler findet eine ihn begeisternde Fantasiewelt. Hierin besteht auch gerade der Reiz bei Automatenspielen, denn die Spieler können für einige Zeit in eine mystische oder exotische Parallelwelt eintauchen und ihre Alltagssorgen vergessen. Dieser Artikel stellt fünf außergewöhnliche und beliebte Online Slots vor.



Slot #1: Eye of Horus

Der bekannte Slot-Klassiker Book of Ra erfährt in dem altägyptischen Abenteuer-Automatenspiel Eye of Horus eine Fortsetzung. Dabei funktioniert der Online Slot identisch wie die stationären Automaten in Spielhallen und Casinos. Das Spiel kann nach Belieben auf fünf oder zehn Gewinnlinien gespielt werden. Auf eye-of-horus.org können sich Spieler in Testberichten praktische Tricks für diesen Slot einholen. Mit diesem Wissen können die prall gefüllten Schatzkammern der Pharaonen im alten Ägypten noch zielgerichteter geplündert werden!



Slot #2: Vikings go to Hell

Bei diesem Slot des Softwareherstellers Yggdrasil dreht sich alles um Seekrieger und Dämonen, die je nach Präferenz des Spielers unterstützt oder bekämpft werden können. Das Spiel punktet mit einer hochwertigen Gestaltung, vielen Animationen und präzisen Soundeffekten. Mit 25 Gewinnlinien bietet der Slot zudem eine respektable Gewinnchance. Durch überraschende Features während des Spielens, zum Beispiel das Sammeln von Wutpunkten oder Schätzen und das Austragen von Kämpfen, wird dieser Slot garantiert nicht langweilig.



Slot #3: Moon Princess

Fans von mädchenhaften Märchenwelten sollten unbedingt den Slot Moon Princess aus dem Hause Play n Go spielen. In dieser magischen Welt werden die Spieler von drei zauberhaften Prinzessinnen begleitet. Je nachdem, welche Prinzessin sich an der Seite des Displays befindet, wird eine einzigartige Fähigkeit aktiviert. Zur Auswahl stehen die Princess of Love, die Princess of Star und die Princess of Storm, die für Abwechslung und höhere Gewinne beim Spielen sorgen. Passend zum kürzlich stattgefundenen internationalen Frauentag gibt es sogar ein Girl Power Feature.



Slot #4: 40 Thieves

Mit einem orientalischen Design lockt das Automatenspiel 40 Thieves. Es basiert auf der spannenden Geschichte von Ali Baba und seinen vierzig Räubern und lädt ein, die geheimen Schätze des Morgenlandes zu entdecken und gemeinsam auf Beutezug zu gehen. Bei diesem neuartigen, spannenden Slot mit zehn fixierten Gewinnlinien warten hohe Gewinnsummen, Freispiele und ein risikofreier Funmodus.



Slot #5: 221B Baker Street

Ein gänzlich anderes Motto hat das Automatenspiel 221B Baker Street. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt der Slot vom Leben des berühmten englischen Meisterdetektivs Sherlock Holmes und seinem Helfer Dr. Watson. Der Slot ermöglicht mit seinen 20 Gewinnlinien hohe Gewinnsummen und gewährt seinen Spielern Nervenkitzel beim virtuellen Lösen von Verbrechen.



Diese Auswahl zeigt, wie vielfältig die Themen der Automatenspiele tatsächlich sind. Sowohl Slot-Anfänger als auch erfahrene Spieler können sich hierdurch inspirieren lassen, neue Welten zu erkunden. Und mit etwas Glück könnte am Ende der Entdeckungstour womöglich sogar ein Gewinn stehen!

Bildquelle: Michael Horn / pixelio.de