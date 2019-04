Einfache Tricks, um die Gewinnchancen im Casino zu erhöhen

Der Smoking sitzt perfekt, auf dem Tisch türmen sich die Chips und wunderschöne Frauen verfolgen gebannt das Geschehen: Wer würde nicht gerne einmal am Casinotisch wie James Bond auftreten? Schließlich ist der britische Kultagent immer souverän, finanziell gut ausgestattet und kann sich im entscheidenden Moment meistens auf sein Glück verlassen. Doch die Realität sieht oft anders aus. Denn im echten Leben müssen auch die besten Spieler einmal Verluste einstecken. Wenn es um große Summen geht, gelingt es daher den Wenigsten, gelassen zu bleiben. Wer auch zu dieser Gruppe gehören möchte, der muss in jedem Fall wissen, wie er seine Gewinnchancen im Casino maximiert. Denn es gibt durchaus ein paar Tricks, die dem Glück auf die Sprünge helfen können.

Vorsicht vor zwielichtigen Tricks

Immer wieder gehen Gerüchte von geheimen Tricks vom, die zum Beispiel bei Slot Games einen garantierten Gewinn ermöglichen sollen. Wie so oft im Leben gilt dabei: Wenn etwas zu schön scheint, um wahr zu sein, dann stimmt es auch nicht. Die Formel für den garantierten Gewinn gibt es leider nicht. Es braucht aber auch gar keine „magischen“ Merkur Tricks um die Chancen auf den Jackpot zu verbessern. Eine gute Strategie berücksichtigt vielmehr die Gewinnbedingungen des jeweiligen Slots. Diese unterscheidet sich zum Beispiel danach, ob der Slot über eine Freispielfunktion verfügt oder ob der Spieler die Anzahl der Gewinnlinien selbst bestimmen kann.

Wo und was wird gespielt?

Eine große Bedeutung kommt schon der Wahl des richtigen Casinos zu. Denn nur bei seriösen Anbietern besteht die Sicherheit, dass eventuelle Gewinne auch wirklich ausgezahlt werden. Besonders zu empfehlen sind daher zertifizierte Anbieter. Auch die Wahl des richtigen Spiels ist eine Voraussetzung für gute Gewinnchancen. Ein niedriger Hausvorteil wirkt sich ebenso zugunsten des Spielers aus wie ein hohes Verhältnis von Auszahlung zu Einsatz. Schließlich hilft auch ein Blick auf die Spielregeln dabei, festzustellen, wie sich die Gewinnchancen optimieren lassen. Während es auch Spiele gibt, die ausschließlich auf dem Zufall basieren, kann bei anderen die Wahl des Spielzugs den Ausgang entscheidend beeinflussen.

Wahl der richtigen Einsätze

Auch die Höhe der Einsätze will sorgfältig gewählt sein. Die Höhe des richtigen Einsatzes ist dabei vor allem vom Startbudget abhängig. Sind die Einsätze zu niedrig, kommt schnell Langeweile auf. Sind die Einsätze dagegen zu hoch, besteht die Gefahr, dass auf einen Schlag große Teile des Startkapitals weg sind. Einsätze sollten also so gewählt werden, dass das Spiel einerseits spannend ist und andererseits der Spieler lange genug am Tisch verweilen kann. Auf diese Weise kann er sich über Gewinne freuen, während ein Verlust nicht gleich das Ender der Welt bedeutet.



Wer seine Spielstrategie auf diese Weise plant, der kann dem Ergebnis jedes Spielzugs gelassener entgegensehen. So kann er das Spiel in vollen Zügen genießen, und gleichzeitig die Mitspieler durch seine souveräne Art beeindrucken. Aber es gibt auch Gelegenheiten, bei denen die Contenance fehl am Platz ist. Wer gerade den Jackpot geknackt hat, der darf ruhig ein paar Luftsprünge machen. Das wird ihm mit Sicherheit niemand verübeln.

Bildquelle: Rainer-Sturm | Pixelio.de