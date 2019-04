BERLIN BOUNCER | Gewinnspiel

BERLIN BOUNCER | Ab 11. April 2019 im Kino



BERLIN BOUNCER begleitet die drei legendärsten Türsteher Berlins, die seit über 25 Jahren maßgeblich die Clubkultur einer ehemals geteilten Stadt bis hin zur weltweit bekannten Partymetropole begleitet haben. Regisseur David Dietl (RATE YOUR DATE, KÖNIG VON DEUTSCHLAND) hat einen besonderen Draht zu den drei exzentrischen Männern aufgebaut und darf erstmals hinter die schillernden Fassaden dieser Charakterköpfe schauen. Sie öffnen ihm die Türen zu ihrem Leben und gewähren dabei einen Einblick über die Nächte hinaus in ihren Alltag.

Entstanden ist ein Film über die Berliner Party-Szene, die nicht nur Wirtschaftsfaktor, sondern Touristen-Magnet und Teil des Berliner Selbstverständnisses ist, aber auch über das Leben und seine Unwägbarkeiten.

Filminhalt:

Berlins Nachtleben im Wandel: von der geteilten Stadt über die Clubszene der Neunziger bis zur heutigen Partymetropole. Wer war von Anfang an dabei? Anhand der drei spannenden Biografien der legendärsten Türsteher Berlins, erzählt BERLIN BOUNCER von den Gründen und Abgründen dieser Entwicklung. Frank Künster kam aus Westdeutschland in eine Stadt, in der Smiley Baldwin als amerikanischer G.I. noch die Grenze nach Ostberlin bewachte und Sven Marquardt als junger ostdeutscher Punk und Fotograf plötzlich von der Wende überrascht wurde. Bald verfingen sie sich im wilden Berliner Nachtleben der neunziger Jahre und wurden im neuen Jahrtausend zu den berühmt berüchtigten Selektoren der angesagtesten Clubs der Stadt, deren Türen und Geheimnisse sie bis heute hüten. Dieser Film handelt vom Erwachsenwerden mit 50 Jahren und von verschiedenen Lebensentwürfen. Er zeichnet Berliner Kulturgeschichte vom Mauerfall bis in die pulsierende Gegenwart nach. Dabei begleitet uns der einzigartige Sound einer Stadt und ihrer Clubs, der für die drei Protagonisten und die Feierwütigen die Nacht zum Tage werden lässt.

ÜBER DIE MUSIK IM FILM

Für die Klasse eines Clubs sind immer schon zwei Sachen entscheidend gewesen: Gute Musik, guter Türsteher.

Mit letzteren beschäftigt sich David Dietl in BERLIN BOUNCER. In Berlin war in den Clubs schon immer mehr möglich als woanders, vor allem direkt nach der Maueröffnung, was Berlin letztendlich zu dem gemacht hat, was es heute ist: ein fester Baustein in der DNA jedes Musik-, Drogen- und Partybegeisterten. Mit der Abbildung dieser oft äußerst magnetischen, bizarren und unwahrscheinlichen Kombinationen im Musikalischen beschäftigt sich Basti Schwarz von Tiefschwarz als Score-Komponist auf elektronischem Wege. Max Bauer und David Specht von Isolation Berlin geben mit Gitarrenfetzen, Bass-Fragmenten das avantgardistische Ihre dazu, Basti Schwarz’ Kompositionen zu erweitern und zu ergänzen und umgekehrt. Der Regie und dem Music Supervising war wichtig, dass man mit einem weltbekannten DJ und einer jungen Berliner Band, die wegen ihrer Kälte oft mit den Einstürzenden Neubauten und wegen ihrer herausragenden deutschen Texte oft mit Element of Crime verglichen wird, eine Kombination von Kreativität schafft, wie sie eben nach wie vor nur in Berlin möglich ist und zu diesem Film großartig passt.

