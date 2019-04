Themenwahl

Was sind die beliebtesten Themen für Slot-Spiele?

Wer den Geist einer Zeit erkennen will, der muss sich nur ein wenig in der Welt der Popkultur umsehen. Ob in Filmen, Songtexten oder Computerspielen – überall finden sich ähnliche Themen wieder. Sie spiegeln die Interessen und Träume der Menschen wieder. Oft lassen sich sogar verborgene Sehnsüchte erkennen, die im Unterbewusstsein der Bevölkerung schlummern. Während die Menschen ihre Zeit vor dem Computerbildschirm mit dem Schreiben von Emails verbringen, tummeln sich auf der Kinoleinwand Superhelden. Auch Spiele sind für viele eine willkommene Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen. Besonders schön lässt sich dies aufgrund ihrer großen Vielfalt bei Slot-Spielen beobachten. Welche Themen üben die größte Anziehungskraft aus?



Abenteuer-Slots

Einen großen Teil des Reizes von Slot-Spielen stellt der Nervenkitzel dar. Da ist es wenig verwunderlich, dass die Fans einen Hauch von Abenteuer im Spielgeschehen schätzen. Deshalb spielen viele der erfolgreichsten Titel mit Themen, die geheimnisvolle Traditionen, Entdeckertum und Abenteuer suggerieren. Ein aktuelles Beispiel dafür findet sich auf totemchief.com in Form eines Video-Slots, der mit wilden Büffeln und Marterpfählen aufwartet. In einer Welt fern von moderner Technik kann der Spieler also die Mächte der Natur herausfordern. Gut möglich, dass sich hier die Sehnsucht nach der Freiheit der Naturvölker wiederspiegelt.

Film-Slots

Auch in Film-Slots lässt sich ein ähnlicher Trend erkennen. Nur selten basieren die Adaptionen auf der neuesten romantischen Komödie. Den Nerv der Zeit treffen eher Titel, die an Science-Fiction-Filme oder Fantasy-Serien angelehnt sind. Wer sich gerne auf Alien-Jagd begeben würde, der kann hierzulande ohne Jagdscheine nicht einmal ein Kaninchen schießen. Wer sich einen gnadenlosen Kampf um die Macht im Lande liefern möchte, der muss Reden auf Parteitagen und Volksfesten schwingen. Da ist es kein Wunder, wenn er seine Träume lieber in der virtuellen Welt auslebt, wo der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind.

Fruit-Slots

Nach so viel Action ist der dritte Favorit des Casino-Publikums vielleicht eine Überraschung. Es sind die Fruit-Slots, ein Klassiker aus den Anfangszeiten des automatisierten Glücksspiels. Bei ihnen flimmern zum Beispiel Melonen, Kirschen oder Zitrusfrüchte über den Bildschirm. Ob dies in einer besonderen Vorliebe der Spieler für Obst begründet ist, wurde bisher noch nicht wissenschaftlich untersucht. Wahrscheinlicher scheint aber, dass ein gewisses Gefühl der Nostalgie mitschwingt. Die Sehnsucht nach einfacheren Zeiten, in denen das Leben noch nicht so beschleunigt war, könnte hierfür der Grund sein.

Andere beliebte Themen für Slots sind etwa Horrorfiguren, insbesondere Vampire. Und auch Themen aus dem asiatischen Raum haben eine lange Tradition. Weitere Spiele drehen sich um die Tierwelt, Juwelen oder um Comicfiguren. Und sogar Michael Jackson wurde schon mit seinem eigenen Slot-Spiel geehrt. Doch wie werden eigentlich die Games der Zukunft aussehen? Das Spielkonzept an sich ist relativ einfach und bedarf keiner großen Innovationen. Deshalb liefern sich die Entwickler stattdessen einen Wettbewerb um die besten Themen und Hintergrundstories. Wer es schafft, am Puls der Zeit zu bleiben und den Spieler immer wieder zu begeistern, kann sich durchsetzen. Deshalb kommen Jahr für Jahr zahlreiche neue Titel auf den Markt, von denen jeder das Potential hat, der nächste große Erfolg zu werden. Auch 2019 sind noch viele spannende Neuveröffentlichungen zu erwarten.

Bildquelle: bernhard_pixler / pixelio.de