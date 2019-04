Die größten Mud Masters aller Zeiten

am Airport Weeze (11./12. und 18./19. Mai)

androgon.com wird auch dieses Jahr wieder mit von der Partie sein!

Nach über 20.000 Teilnehmern im vergangenen Jahr werden sich in wenigen Wochen also noch weit mehr Abenteuerlustige auf die Parcours über wahlweise sechs, zwölf, 18 und 42 Kilometer begeben. „Erstmals erstrecken sich die Mud Masters über vier Tage.

„Die Teilnehmerzahlen sind überwältigend“, staunt selbst Mud-Masters-Veranstalter André Skwortsow. „Wir können im Mai über 25.000 Teilnehmer bei den Mud Masters am Airport Weeze begrüßen, das gab es noch nie.“ Die gehen an den Wochenenden 11./12. und 18./19. Mai über verschiedene Distanzen von sechs bis 42 Kilometer an den Start – und können gleich zehn neue Hindernisse kennenlernen. Und damit nicht genug: Aufgrund der großen Beliebtheit haben die Organisatoren entschieden, am 28. und 29. September einmalig eine zweite Schlammschlacht innerhalb eines Jahres auf dem ehemaligen Militärflughafen zu veranstalten.

Family Edition über drei oder fünf Kilometer

Neben den Standarddistanzen gibt es erneut die Family Edition, an der Kinder ab sechs Jahren teilnehmen dürfen. Über drei oder fünf Kilometer können sie sich gemeinsam mit ihren Eltern oder einer anderen Begleitperson durch den Schlamm kämpfen. Dazu haben die Veranstalter speziell kleinere Versionen einiger Hindernisse konzipiert. Skwortsow: „Die Family Edition ist sehr beliebt, wie wir an den schnell wachsenden Teilnehmerzahlen feststellen können.“

Zehn neue Hindernisse

Im Vergleich zum Vorjahr dürfen sich die Teilnehmer auf gleich zehn neue Hindernisse freuen. Eines davon ist die „Capzise“. Dabei handelt es sich um einen sich drehenden Block im Wasser, der nur im Team bezwungen werden kann.

Ein wichtiger Faktor, denn der Teamgedanke ist bei den Mud Masters wichtiger als die Zeit, in der die Strecke bezwungen wird. „Wir haben uns Teamwork und Spaß groß auf die Fahnen geschrieben – natürlich kombiniert mit sportlicher Herausforderung. Eine Mischung, die nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Zuschauer in ihren Bann zieht“, weiß André Skwortsow.

Weiteres Mud-Masters-Wochenende im September

Seine Premiere feiert ein drittes Mud-Masters-Wochenende im September. Am 28. und 29. September wird das Gelände am Airport Weeze ein weiteres Mal zu einem Schlammspielplatz für Klein und Groß. „Erstmals in unserer Geschichte veranstalten wir an einem Ort zweimal im Jahr ein Mud-Masters-Event. Das unterstreicht die Popularität, die wir im Verlauf der letzten Jahre gewonnen haben“, so Skwortsow. „Wir bieten den Teilnehmern die Chance, sich noch einmal der Herausforderung der Mud Masters zu stellen.“

Anmeldung noch möglich

Für alle Veranstaltungstage und Distanzen im Mai und September sind Tickets online unter www.mudmasters.de erhältlich.

„Für das Event im September gilt: Je früher man sich anmeldet, desto besser.

Denn zum einen ist die Vorbereitungszeit länger, zum anderen ist das Ticket günstiger“, rät Skwortsow.

Bilder:

Über Mud Masters

Seit über sieben Jahren finden die Mud Masters-Hindernisläufe in Deutschland und den Niederlanden statt. Bei der Organisation lassen sich die Veranstalter, allesamt ausgebildet beim Königlichen Marine-Korps der Niederlande, von echten militärischen Trainings-Parcours inspirieren. Nach einem ersten Rennen in Haarlemmermeer kamen Biddinghuizen, der Airport Weeze und Scheveningen als weitere Austragungsorte hinzu. Zusammen bilden sie die größte Obstacle Run-Serie der Welt. Insgesamt nehmen jährlich rund 60.000 Läufer an den verschiedenen Mud Masters-Hindernisläufen teil. Weitere Infos und Anmeldung unter www.mudmasters.de.

Quelle und Bildquelle: MudMasters | mediamixx GmbH