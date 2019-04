Umfassende Renovierungen in Würzburg und Mannheim

B&B Hotels erstrahlen in neuem Look

Jung, modern, urban: Das B&B Hotel Würzburg und das B&B Hotel Mannheim präsentieren sich im neuen Design von B&B HOTELS. Die umfassenden Renovierungsarbeiten auf den Zimmern sowie in den öffentlichen Bereichen konnten planmäßig fertiggestellt werden.

Seit Einführung des neuen Designs der erfolgreichen Budgethotelkette im vergangenen Jahr verfügen immer mehr Hotels über den modernen Look. Eine dezente Farbgebung, harmonisch abgerundete Möbel in Eichenholzoptik und die individuellen Wandpaneele sorgen in jedem Hotelzimmer von B&B HOTELS für eine gemütliche Atmosphäre. In den beiden B&B Hotels Würzburg und Mannheim erfolgte eine vollständige Renovierung der Zimmer, Bäder und öffentlichen Bereiche.

Sabine und Axel Schmiedeke, Hotelmanager des B&B Hotel Würzburg, begrüßen die Veränderungen: „Nach der rund dreimonatigen Renovierungsphase ist es toll, jetzt das fertige Produkt zu erleben. Die neue Farbgebung sorgt für noch mehr Wohlfühlen auf den Zimmern und auch die neu gestaltete Lobby lädt zum Verweilen ein.“

Das B&B Hotel Würzburg verfügt über 95 Zimmer und liegt zentral zwischen Main und Hauptbahnhof. Alle Highlights der Stadt lassen sich in kurzer Zeit fußläufig erreichen. Wie in vielen anderen B&B Hotels auch profitieren Autoreisende von den kostenlosen Parkplätzen direkt am Hotel. Zimmer sind ab 60 Euro buchbar.

Die Hotelmanager des B&B Hotel Mannheim, Petra und Naser Mulaki, freuen sich ebenfalls über die abgeschlossenen Arbeiten: „Wir sind ein junges und modernes Hotel, das bringt das neue Design jetzt noch viel besser zum Ausdruck. Unsere Gäste haben uns schon während der Renovierung viel positives Feedback gegeben.“

Das B&B Hotel Mannheim mit insgesamt 100 Zimmern liegt verkehrsgünstig an der A 656, von wo aus die SAP Arena und das Maimarktgelände in 15 Fußminuten erreichbar sind. Auch hier können die Gäste direkt am Hotel kostenlos parken. Zimmer sind ab 61 Euro buchbar.

B&B HOTELS zeichnet sich in allen seinen derzeit 125 deutschen Hotels durch einen gleich-bleibenden hohen Standard aus: Gratis Highspeed-WLAN und Sky-TV, eine Klimaanlage auf jedem Zimmer sowie schallisolierte Fenster. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit vielen Markenprodukten, frischem Obstsalat und frisch gemahlenem Kaffee gibt es für nur 8,50 Euro pro Person.

B&B HOTELS investiert kontinuierlich in Renovierungsmaßnahmen zur Gewährleistung gleichbleibender hoher Qualität und des stimmigen Preis-Leistungs-Verhältnisses. Im Durchschnitt wird jedes Hotel der B&B HOTELS alle sieben Jahre renoviert. Dafür wurde bereits 2018 ein dreijähriges Hotelrenovierungsprogramm von 150 Millionen Euro für die gesamte Gruppe verabschiedet.

Weitere Informationen unter: www.hotelbb.de.

ÜBER B&B HOTELS

B&B HOTELS ist die führende und am schnellsten wachsende internationale Budget-Hotelkette mit Hotels in Frankreich (>270 Hotels) Italien (36) und Spanien (30). Die Hotelkette betreibt außerdem Hotels in Polen (6), der Schweiz (3), Brasilien (2), Portugal (1), Österreich (1), Tschechien (1), Belgien (1) und Slowenien (1). Die finanzstarke Gruppe – Mehrheitseigner ist das Private Equity-Unternehmen PAI Partners – setzt auf Wachstum: bis 2020 sind 150 Hotels in Deutschland und 600 Hotels weltweit geplant. In Deutschland ist B&B HOTELS seit 1998 auf dem Markt präsent und mit derzeit 125 Hotels in 80 Städten vertreten. Mit einer Kombination aus hochstandardisiertem Komfort, Design und hochwertigen Dienstleistungen zu einem attraktiven Preis bietet B&B HOTELS ein optimales Angebot für Geschäfts- und Freizeitreisende. Der Erfolg spiegelt sich auch in zahlreichen Auszeichnungen wider – bspw. im Focus Deutschlandtest für herausragendes Markenvertrauen (2018) und für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis (2017/2018).

Quelle und Bildquelle: www.hotelbb.de