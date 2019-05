JA, ES GIBT EINEN HERRN LEATHERMAN

Für Outdoor-Liebhaber, Abenteuertypen und Reisefreunde ist er seit Jahren ein treuer Begleiter: der Leatherman, das vielseitige Multi-Tool. Jetzt vollzieht der amerikanische Multi-Tool-Pionier aus Portland, Oregon, mit der neuen FREE-Serie die umfangreichste Produkteinführung in seiner 35-jährigen Historie. Dabei kommt eine völlig neuartige Magnet-Technologie zum Einsatz, die das Anwendererlebnis auf die nächste Stufe hebt. Leatherman FREE steht für einfaches und intuitives Handling und eine Vielzahl an neuen Einsatzmöglichkeiten.

Weitere Informationen: https://www.leatherman.com/de_DE/home

Tim Leatherman (gebürtig aus Oregon) studierte Maschinenbau an der Oregon State University. Während eines Trips nach Europa im Jahr 1975 machten Tim und seine Frau Chau ständig Erfahrungen mit undichten Wasserhähnen in Hotels und diversen technischen Problemen mit ihrem klapprigen Fiat. Tim wünschte sich in diesen Momenten ein kleines, kompaktes und vielseitiges Werkzeug herbei – am besten mit einer Zange. „Ich trug ein Pfadfindermesser mit mir und benutzte es für alles, vom Brotschneiden bis zur Reparatur des Autos. Aber ich wünschte mir immer wieder, ich hätte eine Zange dabei gehabt!“.

Als Tim in die Staaten zurückkehrte, brachte er seine „Multi-Tool“-Idee mit, zusammen mit einigen Skizzen, die er auf der Reise gezeichnet hatte und machte sich an die Arbeit.