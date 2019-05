Kirschblütenlauf am Wörthersee

LET’S ROCK CANCER-WINTER EDITION

& KIRSCHBLÜTENLAUF 2019

Laufen für den guten Zweck am Wörthersee in Kärnten

Die diesjährige „Let­´s rock Cancer – Win­ter Edition“ der Nat­urfreunde Kärnten fi­ndet am 11. Mai 2019 währ­end des​ Kirschblütenlaufs​ in Krumpendorf am Wö­rthersee zugunsten der Kärntner Kinderkr­ebshilfe statt.

​

Die offizielle Sta­rtzeit ist um 09.30 Uhr in Krumpendorf am Wörthersee beim Pa­rkbad. Die Naturfreu­nde Kärnten, sind mit 20 Krebspatienten, deren Familien und Freunden beim Nordic Walking über eine Distanz von 4 Kilomet­ern vertreten. Außer­dem betreuen die Nat­urfreunde Kärnten von 10.00 Uhr – 15.00 Uhr einen Informatio­nsstand, an dem alle Interessierten ausf­ührliche Information­en über das europawe­ite Projekt​ Outdoor​ against​ Cancer:​ move​ yourself,​ go​ out​ and​ live​ ´Oa­C: my goal`​ erhalte­n.​

Willkommen sind Kr­ebspatienten, Family & Friends sowie all­e, die sich für das Thema Bewegung in der Natur interessieren und etwas für Ihre Gesundheit und gegen die Krankheit Krebs tun wollen.



Um die Kärntner Kind­erkrebshilfe auch fi­nanziell zu unterstü­tzten, sind die beid­en​ OaC: my goal-Par­tner

Viking Footwear​ und​ Klean Kanteen​ vor Ort, ein Teil​ des Reinerlöses der​ Outdoor against Canc­er (OaC)-Produkte​ kommt der​ Kärntner Kinderkrebshilfe​ zu Gute.​



Weiterführende Infor­mationen​ …

„Der Kirschblütenlauf zugunsten der Kärn­tner Kinderkrebshilfe und „Kärntner in Not“ findet heuer ber­eits zum 8. Mal mit Start und Ziel im Pa­rkbad Krumpendorf am Wörthersee statt. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen die Freude an der gemeinsamen Bewegung aber auch der sehr wichtige Beitrag zur Bewusstseinsbildung. Es freut uns ganz besonders heuer erst­mals eine Kooperation mit „Outdoor again­st Cancer (OaC) im Rahmen eines EU-Proje­kts OaC: my goalder Naturfreunde Kär­nten durchführen zu können.“ sagt Arno Arthofer.



50 Prozent des Reinerlöses folgender Produkte

geht an die Kinderkrebshilfe Kärnten

links Damenmodell Medvind Boa rechts W Herrenmodell Medvind Boa M .

Helma Tobies Geschäftsführerin von Viking Footwear, Deutschland :

OaC gelingt es, ein sportorientiertes Rahmenprogramm für Betroffene auf Augenhöhe anzubieten. Die Organisation fängt auf, gibt Halt und schafft es durch adäquate Sportaktivitäten den Alltag besser zu bewältigen. Dies gibt Betroffenen, aber auch den Familienangehörigen Kraft und den Glauben an sich selbst die Krankheit überwinden zu können und dabei nicht alleine zu sein. Es findet hier ein wichtiger Austausch zwischen den Teilnehmern statt, der positives Denken und Motivation hervorrufen kann, und das ist ein wichtiger Teil für den Kampf gegen die Krankheit. Gemeinsam ist man stärker.

Viking Footwear ist seit Gründung 2015 stolzer Partner, da wir das Engagement von OaC für sehr wichtig erachten. Persönliche Erfahrungen wie schwer es ist mit der Krankheit offen umzugehen, sich noch etwas zuzutrauen, sich aufzuraffen und zu motivieren, waren ausschlaggeben für Viking Footwear OaC zu unterstützen. Sonderpreis zugunsten der Kärntner Kinder-Krebshilfe: 120,00 € .

Klean Kanteen Trinkflasche Classic MountyStyle by OaC einwandig

800 ml (27 oz) schwarz und weiss mit Sport Cap Trinkflasche MountyStyle by Outdoor against Cancer – robuste Edelstahltrinkflasche von Klean Kanteen, absolut geschmacksneutral, BPA-frei, ohne Phtalate oder sonstige schädlichen Stoffe – gesundheitlich absolut unbedenklich und umweltfreundlich. Mit dem praktischen Sport Cap kannst Du sie einfach am Rucksack oder Gürtel befestigen. Die elektropolierte Innenseite gibt weder Geschmacksstoffe ab noch nimmt sie welche auf – so schmeckt der Inhalt immer frisch und lecker. Ein treuer Begleiter bei allen Outdooraktivitäten über viele Jahre. Die schlanke Form passt in fast alle Flaschenhalterungen. Schmutz, Krankheitserreger oder Bakterien haben in den abgerundeten Ecken keine Möglichkeit sich anzusiedeln. Die weite Öffnung garantiert ein einfaches Befüllen und Ausschenken. Bitte beachte, dass das Sport-Cap nicht auslaufsicher ist und die Flasche somit nicht liegend transportiert werden sollte.

Sonderpreis zugunsten der Kärntner Kinder-Krebshilfe: 15,00 € – online kaufen



Wer steckt hinter dem Design von MountyStyle by Kiss’n’Style?

‚Kiss’n’Style‘ … jeder von uns erinnert sich an den ersten Kuss. Kiss’n’Style möchte mit den verspielten Sketches unseres Strichmännchenpaars an diesen magischen Moment erinnern. Die beiden verbinden diese unverdorbene, ehrliche Erinnerung mit der Freude an der gemeinsamen Bewegung im Freien. MountyStyle – zeitlos, herzlich und ohne Schnörkel in ‚bewegten‘ Zeiten.

Kiss’n’Style, ein Münchner Label am Start. Was verbindet uns mit OaC? Ein ganzes Leben voller Leben und das gemeinsame Vertrauen in die Zukunft.Jürgen Thaller, 57, Regisseur und Designer, lebt & arbeitet in München

Erstverkauf während des Kirschblütenlaufs zugunsten der Kärntner Kinderkrebshilfe – im Anschluss online verfügbar

Pünktlich zum Kirschblütenlauf, wird auch unser OaC-T-Shirt mit dem beliebten MountyStyle-Motiv fertig. Bio-Baumwolle, Fairtrade zertifiziert – in München bedruckt! Nachhaltig. Insgesamt gibt es einen Vorrat von 500 T-Shirts zu verkaufen. 50 Prozent des Reinerlöses dieser limitierten Auflage geht an die Kärntner Kinderkrebshilfe.

Farben: navy, weiß, natural, khaki, india ink grey

Größen: XS – XXL

Sonderpreis zugunsten der Kärntner Kinder-Krebshilfe 18,50 €

Bei der Produktion unserer OaC-T-Shirts vertrauen wir auf Shirtfriends aus München.

Schlauchschal Buff MountyStyle Kiss’n’style by OaCDas Original Buff ist ein textiles Schlauchtuch aus dehnbarer, nahtloser und hochwertiger Mikrofaser. Es ist besonders atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Dank der Polygiene-Ausrüstung bleibt der Stoff länger sauber und der durch Bakterien verursachten Geruchsentwicklung wird vorgebeugt, ohne die Umwelt zu schädigen. Original Buff ist der perfekte Begleiter für jegliche Outdooraktivität. Das tolle Design, die gute Verarbeitung und die hohe Qualität erfüllen die Ansprüche eines Sportlers mit Bravour. Bis 40 °C waschen, nur mit Color- und Feinwaschmittel waschen, nicht mit Bleichmittel behandeln, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen, nicht im Trockner trocknen.

Sonderpreis zugunsten der Kärntner Kinder-Krebshilfe: 10,- € – online kaufen



Quelle und Bildquelle: Outdoor against Cancer gUG | Petra Thaller, Founder & CEO