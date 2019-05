KissMyAxe – Timbersports – Champions Trophy 2019

Schneller und härter als der Rest – weltbeste Sportholzfäller duellieren sich in Schweden

Die Champions Trophy der STIHL TIMBERSPORTS® Series, der Königsklasse im Sportholzfällen, kommt zum ersten Mal nach Schweden: Vor spektakulärer Fjord-Kulisse messen sich am 25. Mai 2019 die zwölf besten Sportholzfäller der Welt in packenden Duellen am Tjolöholm Castle bei Göteborg. Zum Teilnehmerfeld zählen unter anderem Titelverteidiger Stirling Hart aus Kanada, der schwedische Lokalmatador Ferry Svan sowie weitere Extremsportler aus Europa und Übersee.

Bei der STIHL TIMBERSPORTS® Champions Trophy treten die weltbesten Sportholzfäller im Mann-gegen-Mann-Wettkampf mit messerscharfen Äxten und Sägen gegeneinander an. Das Extremsport-Event findet am 25. Mai 2019 am Tjolöholm Castle bei Göteborg, am Ufer des Kungsbackafjord, statt. In packenden K.-o.-Duellen messen sich die Athleten in vier direkt aufeinander folgenden Disziplinen; die Schnellsten verwandeln vier Holzblöcke in weniger als einer Minute in Kleinholz.

Am 25. Mai wird vor Tjolöholm Castle ebenfalls die Rookie Weltmeisterschaft ausgetragen, bei der die internationalen Top-Nachwuchssportholzfäller ihren Besten ermitteln. Mit dabei sind Talente aus Australien, Großbritannien, den USA, Kanada, Tschechien, Frankreich, Österreich, der Schweiz und Neuseeland. Zudem freut sich der 17-jährige Schwede Emil Hansson auf ein „Heimspiel“ bei der Rookie Weltmeisterschaft.

Weitere Informationen unter: https://www.stihl-timbersports.de/

Quelle/Bildquelle: Smaragd Medien Gmbh