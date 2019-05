In dem zweiten Bildband werden über 80 verschiedene US-Cars aus den 20er bis 70er Jahren im Detail vorgestellt. Die Aufnahmen stammen aus den Shootings für den kultigen Wochenkalender „Girls & legendary US-Cars“ der Jahre 2015–2018 sowie aus Fotostrecken für diverse Magazine und freien Arbeiten.

Dabei sind echte Raritäten, wie z.B. der 57er Lincoln Premiere, die Studebaker-Modelle Avanti und Champion sowie zwei 52er Packard 250, aber auch Fotostrecken zu den 1966er Chevrolet Fullsize Cars oder den Pontiac A-Body Intermediate Coupés von 1968 bis 1972, dazu Pick up-Trucks und eine Hot Rod-Strecke. Ein Cuba- und Filmauto-Special runden das Bild ab. Ganz gleich ob herausgeputzt und Chrom-glänzend, matt lackiert oder im Originalzustand mit echter Patina – auch dieser Band 2 bietet wieder einen eindrucksvollen Einblick in die deutsche US-Car-Szene. Die Hintergrundstories zu den US-Oldtimern mit ihren zahlreichen spannenden und bisher unveröffentlichten Detailaufnahmen wurden von Peter Lemke liebevoll recherchiert, zusammengetragen und geschrieben. Selbstverständlich – wie sollte es bei Carlos Kella auch anders sein – gibt es auch in diesem Buch zahlreiche Models aus der Vintage-, Pin-up- und Burlesque-Szene zu sehen, die den Anblick auf die historischen Gefährte verschönern.

Auszüge aus dem Bildband:

Trailer zu

„US-CARS – Legenden mit Geschichte“ Band 2 Buchrelease von Carlos Kella und SWAY Books:



DER FOTOGRAF CARLOS KELLA

Carlos Kella, einer der renommiertesten Fotografen für US-Car-Kultur und Pin-up-Kunst, lebt und arbeitet in Hamburg. Nach Schule

und Studium ist er seit über 20 Jahren in den Bereichen Art Buying, Beratung und Produktion als Kommunikationswirt in der Werbebranche tätig. Schon lange spielte die Fotografie für Kella eine große Rolle. 2007 wurde aus dieser Leidenschaft Berufung; im selben Jahr folgte die Herausgabe eines ersten Bildbandes. Es schlossen sich weitere Publikationen und Ausstellungen an. Seine Arbeiten werden von amerikanischen Fahrzeugen der 20er bis zu den beginnenden 70er Jahren dominiert, die er in seinen fotografischen Werken mit Frauen im Modern Pin-up Stil kombiniert. Eine Auswahl dieser Arbeiten wird seit 2009 in dem Wochenkalender „Girls & legendary US-Cars“ und weiteren Projekten publiziert. Neben der künstlerischen Arbeit beweist Kella sein Fingerspitzengefühl für den Augenblick auch in den Bereichen Advertising/Corporate, Produkt- und Imagefotografie, bei klassischen Porträts und Dokumentationen. Zu seinen Kunden gehören bundesweit Agenturen, Direktkunden aus der Industrie, Dienstleistungs-und Handelsunternehmen, Gastronomiebetriebe, Institutionen sowie Verlage.

